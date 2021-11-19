https://uz.sputniknews.ru/20211119/neft-tsement-elektrichestvo--vo-chto-vkladyvayut-inostrannye-kompanii-v-uzbekistane-21426557.html

Нефть, цемент, электричество — во что вкладывают иностранцы в Узбекистане

Нефть, цемент, электричество — во что вкладывают иностранцы в Узбекистане

За четыре года объем прямых инвестиций в Узбекистан удвоился. И это не предел.

2021-11-19T10:30+0500

2021-11-19T10:30+0500

2021-11-19T10:31+0500

экономика

узбекистан

нефть

цемент

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/13/21427220_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1d53f52ec0e7791883281a9e757c59d4.jpg

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистан становится все более привлекательным для иностранных инвесторов — объем прямых инвестиций из-за рубежа с 2016 года удвоился. При этом вкладывают теперь не только в добывающую промышленность, но и в другие сферы. Это следует из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР) по взаимным инвестициям в странах СНГ. Основным инвестором для республики по-прежнему остается Россия: на ее долю приходится 98,5% всех прямых инвестиций из государств СНГ и более 80% — из всех стран мира).Главным интересом крупных российских компаний в Узбекистане, как и прежде, является добывающая промышленность. Энергетические гиганты "Лукойл" и "Газпром" к 2020 году вложили в экономику страны 82% от всего объема накопленных мировых прямых инвестиций.Среди таких предприятий — "Эко-Культура", "Щелково Агрохим", "Евроцемент Груп", "Ростсельмаш", "КАМАЗ", "Рособоронэкспорт". За последние три года их вклад в узбекскую экономику вырос почти в четыре раза и составил 365 миллионов долларов.На втором месте по инвестициям в экономику Узбекистана находится Казахстан. С 2016 года казахстанские предприятия заключили несколько крупных сделок с Узбекистаном. К примеру, казахстанская United Cement Group вложилась в заводы "Бекабадцемент" и "Кувасайцемент". К прошлому году компания инвестировала в заводы не менее 15 миллионов долларов. Еще 17 миллионов долларов принес экономике Узбекистана совместный девелоперский проект NRG с участием казахской BI Group. Казахстанские инвесторы интересуются и финансовым сектором, открывая в стране филиалы банков и страховых компаний. Между тем привлекать инвесторов в проекты Узбекистана можно и с помощью специального инвестиционного рейтинга.Что такое инвестрейтинг, в интервью Sputnik рассказала глава российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

https://uz.sputniknews.ru/20211104/investoram-v-uzbekistane-dadut-otsrochku-kakix-nalogov-eto-kosnetsya-21225794.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Эльвира Сулайманкулова

Эльвира Сулайманкулова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Эльвира Сулайманкулова

узбекистан, нефть, цемент, электричество