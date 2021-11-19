https://uz.sputniknews.ru/20211119/neft-tsement-elektrichestvo--vo-chto-vkladyvayut-inostrannye-kompanii-v-uzbekistane-21426557.html
Нефть, цемент, электричество — во что вкладывают иностранцы в Узбекистане
Нефть, цемент, электричество — во что вкладывают иностранцы в Узбекистане
За четыре года объем прямых инвестиций в Узбекистан удвоился. И это не предел.
2021-11-19T10:30+0500
2021-11-19T10:30+0500
2021-11-19T10:31+0500
экономика
узбекистан
нефть
цемент
электричество
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистан становится все более привлекательным для иностранных инвесторов — объем прямых инвестиций из-за рубежа с 2016 года удвоился. При этом вкладывают теперь не только в добывающую промышленность, но и в другие сферы. Это следует из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР) по взаимным инвестициям в странах СНГ. Основным инвестором для республики по-прежнему остается Россия: на ее долю приходится 98,5% всех прямых инвестиций из государств СНГ и более 80% — из всех стран мира).Главным интересом крупных российских компаний в Узбекистане, как и прежде, является добывающая промышленность. Энергетические гиганты "Лукойл" и "Газпром" к 2020 году вложили в экономику страны 82% от всего объема накопленных мировых прямых инвестиций.Среди таких предприятий — "Эко-Культура", "Щелково Агрохим", "Евроцемент Груп", "Ростсельмаш", "КАМАЗ", "Рособоронэкспорт". За последние три года их вклад в узбекскую экономику вырос почти в четыре раза и составил 365 миллионов долларов.На втором месте по инвестициям в экономику Узбекистана находится Казахстан. С 2016 года казахстанские предприятия заключили несколько крупных сделок с Узбекистаном. К примеру, казахстанская United Cement Group вложилась в заводы "Бекабадцемент" и "Кувасайцемент". К прошлому году компания инвестировала в заводы не менее 15 миллионов долларов. Еще 17 миллионов долларов принес экономике Узбекистана совместный девелоперский проект NRG с участием казахской BI Group. Казахстанские инвесторы интересуются и финансовым сектором, открывая в стране филиалы банков и страховых компаний. Между тем привлекать инвесторов в проекты Узбекистана можно и с помощью специального инвестиционного рейтинга.Что такое инвестрейтинг, в интервью Sputnik рассказала глава российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
https://uz.sputniknews.ru/20211104/investoram-v-uzbekistane-dadut-otsrochku-kakix-nalogov-eto-kosnetsya-21225794.html
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узбекистан, нефть, цемент, электричество
Нефть, цемент, электричество — во что вкладывают иностранцы в Узбекистане
10:30 19.11.2021 (обновлено: 10:31 19.11.2021)
За четыре года объем прямых инвестиций в Узбекистан удвоился.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистан становится все более привлекательным для иностранных инвесторов — объем прямых инвестиций из-за рубежа с 2016 года удвоился.
При этом вкладывают теперь не только в добывающую промышленность, но и в другие сферы. Это следует из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР) по взаимным инвестициям в странах СНГ.
Основным инвестором для республики по-прежнему остается Россия: на ее долю приходится 98,5% всех прямых инвестиций из государств СНГ и более 80% — из всех стран мира).
Главным интересом крупных российских компаний в Узбекистане, как и прежде, является добывающая промышленность. Энергетические гиганты "Лукойл" и "Газпром" к 2020 году вложили в экономику страны 82% от всего объема накопленных мировых прямых инвестиций.
"Тем не менее, доминирующее присутствие крупных инвестиций российских компаний "Лукойл", "Газпром", а также VEON (международная компания, выросшая на основе российской ТНК "ВымпелКом") постепенно разбавляется растущими инвестициями крупных российских сельскохозяйственных и обрабатывающих предприятий", — говорится в докладе.
Среди таких предприятий — "Эко-Культура", "Щелково Агрохим", "Евроцемент Груп", "Ростсельмаш", "КАМАЗ", "Рособоронэкспорт".
За последние три года их вклад в узбекскую экономику вырос почти в четыре раза и составил 365 миллионов долларов.
На втором месте по инвестициям в экономику Узбекистана находится Казахстан. С 2016 года казахстанские предприятия заключили несколько крупных сделок с Узбекистаном. К примеру, казахстанская United Cement Group вложилась в заводы "Бекабадцемент" и "Кувасайцемент".
К прошлому году компания инвестировала в заводы не менее 15 миллионов долларов. Еще 17 миллионов долларов принес экономике Узбекистана совместный девелоперский проект NRG с участием казахской BI Group.
Казахстанские инвесторы интересуются и финансовым сектором, открывая в стране филиалы банков и страховых компаний.
"Крупнейшей инвестицией казахстанских компаний в экономику Узбекистана за период 2016–2020 годов стало открытие в 2019 году АКБ Tenge Bank и развитие его сети отделений сразу в нескольких регионах Узбекистана, что обусловило поступление в республику казахстанского капитала в объеме 33 миллионов долларов", — отмечают эксперты ЕАБР.
Между тем привлекать инвесторов в проекты Узбекистана можно и с помощью специального инвестиционного рейтинга.
Что такое инвестрейтинг, в интервью Sputnik
рассказала глава российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.