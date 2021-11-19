Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211119/novyy-glava-minzdrava-poruchil-navesti-chistotu-v-bolnitsax-za-tri-dnya-21437842.html
Новый глава Минздрава поручил навести чистоту в больницах за три дня
Новый глава Минздрава поручил навести чистоту в больницах за три дня
Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев создал спецгруппу для изучения санитарно-гигиенического состояния больниц.
2021-11-19T17:35+0500
2021-11-19T21:02+0500
общество
минздрав узбекистана
министерство здравоохранения узбекистана
больницы
бехзод мусаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/13/21437790_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_955e2032313c8f851e4a7d5754341992.jpg
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев создал спецгруппу для изучения санитарно-гигиенического состояния больниц, сообщает пресс-служба Минздрава. По данным министерства, в некоторых региональных медучреждениях не соблюдаются необходимые санитарные правила и гигиенические нормы. К тому же плохо налажена работа по предупреждению распространения паразитарных и инфекционных заболеваний. Отмечается, что в больницах пациенты долго ждут приема врачей, которые заняты заполнением документации, а не своими прямыми обязанностями.В связи со сложившейся обстановкой Мусаев дал руководителям больниц три дня на исправление ситуации. В частности, он потребовал, чтобы в установленный срок в медучреждениях были отремонтированы туалеты. Кроме того, санузлы должны быть обеспечены необходимыми чистящими средствами: мыло и жидкое мыло, одноразовые бумажные полотенца, урны, инвентарь для уборки.
https://uz.sputniknews.ru/20211111/prezident-utverdil-kandidaturu-novogo-ministra-zdravooxraneniya-21312537.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/13/21437790_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_91fbbde5ec8a27bc6feffb88d25db328.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
минздрав узбекистана, министерство здравоохранения узбекистана, больницы, бехзод мусаев

Новый глава Минздрава поручил навести чистоту в больницах за три дня

17:35 19.11.2021 (обновлено: 21:02 19.11.2021)
© Pexels / Matilda WormwoodОчистка поверхности
Очистка поверхности - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
© Pexels / Matilda Wormwood
Подписаться на
По данным Минздрава, в некоторых региональных медучреждениях не соблюдаются необходимые санитарные правила и гигиенические нормы.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев создал спецгруппу для изучения санитарно-гигиенического состояния больниц, сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, в некоторых региональных медучреждениях не соблюдаются необходимые санитарные правила и гигиенические нормы. К тому же плохо налажена работа по предупреждению распространения паразитарных и инфекционных заболеваний.
И.о председателя Государственного налогового комитета Узбекистана Бехзод Мусаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
Политика
Уже руководил Минздравом: Бехзод Мусаев снова назначен на пост
11 ноября, 14:57
Отмечается, что в больницах пациенты долго ждут приема врачей, которые заняты заполнением документации, а не своими прямыми обязанностями.
В связи со сложившейся обстановкой Мусаев дал руководителям больниц три дня на исправление ситуации. В частности, он потребовал, чтобы в установленный срок в медучреждениях были отремонтированы туалеты. Кроме того, санузлы должны быть обеспечены необходимыми чистящими средствами: мыло и жидкое мыло, одноразовые бумажные полотенца, урны, инвентарь для уборки.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:17Первые сто дней: такой Афганистан нам не нужен
19:58Госдолг Узбекистана растет — почему это хорошо
19:21Налоговое администрирование подвергнется изменению – закон
19:12Мирзиёев об отношениях с Россией: "Такого раньше не было"
18:56ВЭБ профинансирует поставки российской продукции в Узбекистан
18:31В ближнем зарубежье давненько не хватает здравого смысла — Гаспарян
18:06Российская фигуристка первой в истории выполнила четверной риттбергер на турнире
17:35Новый глава Минздрава поручил навести чистоту в больницах за три дня
17:29Параазиатские игры среди молодежи 2025 года пройдут в Ташкенте
17:13В Кремле началась встреча Путина и Мирзиёева
16:56От текстиля до авто: что связывает регионы России и Узбекистана
16:44Закон защитит женщин от насилия
16:36Деловая авиация: в Uzbekistan Airways появился первый бизнес-джет
15:55Кто и когда сможет вводить чрезвычайное положение в Узбекистане
15:39В Узбекистане готовы снизить размеры штрафов за нарушение ПДД
14:35Видео: торговля Узбекистана со странами ЕАЭС растет, несмотря на пандемию
14:11Цена на бензин АИ-80 стала снижаться: что было сделано
13:28ЕАБР поможет в экспертной оценке инвестпроектов в Узбекистане
13:19Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию - фото
12:50Онищенко раскрыл, зачем США нужна военная биолаборатория в Казахстане