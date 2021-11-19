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Новый глава Минздрава поручил навести чистоту в больницах за три дня

Новый глава Минздрава поручил навести чистоту в больницах за три дня

Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев создал спецгруппу для изучения санитарно-гигиенического состояния больниц.

2021-11-19T17:35+0500

2021-11-19T17:35+0500

2021-11-19T21:02+0500

общество

минздрав узбекистана

министерство здравоохранения узбекистана

больницы

бехзод мусаев

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев создал спецгруппу для изучения санитарно-гигиенического состояния больниц, сообщает пресс-служба Минздрава. По данным министерства, в некоторых региональных медучреждениях не соблюдаются необходимые санитарные правила и гигиенические нормы. К тому же плохо налажена работа по предупреждению распространения паразитарных и инфекционных заболеваний. Отмечается, что в больницах пациенты долго ждут приема врачей, которые заняты заполнением документации, а не своими прямыми обязанностями.В связи со сложившейся обстановкой Мусаев дал руководителям больниц три дня на исправление ситуации. В частности, он потребовал, чтобы в установленный срок в медучреждениях были отремонтированы туалеты. Кроме того, санузлы должны быть обеспечены необходимыми чистящими средствами: мыло и жидкое мыло, одноразовые бумажные полотенца, урны, инвентарь для уборки.

https://uz.sputniknews.ru/20211111/prezident-utverdil-kandidaturu-novogo-ministra-zdravooxraneniya-21312537.html

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минздрав узбекистана, министерство здравоохранения узбекистана, больницы, бехзод мусаев