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Новый глава Минздрава поручил навести чистоту в больницах за три дня
Новый глава Минздрава поручил навести чистоту в больницах за три дня
Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев создал спецгруппу для изучения санитарно-гигиенического состояния больниц.
2021-11-19T17:35+0500
2021-11-19T17:35+0500
2021-11-19T21:02+0500
общество
минздрав узбекистана
министерство здравоохранения узбекистана
больницы
бехзод мусаев
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев создал спецгруппу для изучения санитарно-гигиенического состояния больниц, сообщает пресс-служба Минздрава. По данным министерства, в некоторых региональных медучреждениях не соблюдаются необходимые санитарные правила и гигиенические нормы. К тому же плохо налажена работа по предупреждению распространения паразитарных и инфекционных заболеваний. Отмечается, что в больницах пациенты долго ждут приема врачей, которые заняты заполнением документации, а не своими прямыми обязанностями.В связи со сложившейся обстановкой Мусаев дал руководителям больниц три дня на исправление ситуации. В частности, он потребовал, чтобы в установленный срок в медучреждениях были отремонтированы туалеты. Кроме того, санузлы должны быть обеспечены необходимыми чистящими средствами: мыло и жидкое мыло, одноразовые бумажные полотенца, урны, инвентарь для уборки.
https://uz.sputniknews.ru/20211111/prezident-utverdil-kandidaturu-novogo-ministra-zdravooxraneniya-21312537.html
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минздрав узбекистана, министерство здравоохранения узбекистана, больницы, бехзод мусаев
Новый глава Минздрава поручил навести чистоту в больницах за три дня
17:35 19.11.2021 (обновлено: 21:02 19.11.2021)
По данным Минздрава, в некоторых региональных медучреждениях не соблюдаются необходимые санитарные правила и гигиенические нормы.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.
Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев создал спецгруппу для изучения санитарно-гигиенического состояния больниц, сообщает
пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, в некоторых региональных медучреждениях не соблюдаются необходимые санитарные правила и гигиенические нормы. К тому же плохо налажена работа по предупреждению распространения паразитарных и инфекционных заболеваний.
Отмечается, что в больницах пациенты долго ждут приема врачей, которые заняты заполнением документации, а не своими прямыми обязанностями.
В связи со сложившейся обстановкой Мусаев дал руководителям больниц три дня на исправление ситуации. В частности, он потребовал, чтобы в установленный срок в медучреждениях были отремонтированы туалеты. Кроме того, санузлы должны быть обеспечены необходимыми чистящими средствами: мыло и жидкое мыло, одноразовые бумажные полотенца, урны, инвентарь для уборки.