https://uz.sputniknews.ru/20211119/v-uzbekistane-gotovy-snizit-razmery-shtrafov-za-narushenie-pdd-21434732.html
В Узбекистане готовы снизить размеры штрафов за нарушение ПДД
В Узбекистане готовы снизить размеры штрафов за нарушение ПДД
Новый закон разрешит водителям использовать bluetooth, наушники и другие устройства, позволяющие вести говорить по телефону без использования рук.
2021-11-19T15:39+0500
2021-11-19T15:39+0500
2021-11-19T15:39+0500
общество
штраф
сенат республики узбекистан
безопасность дорожного движения в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Сенате одобрили закон, который предполагает снижение размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения. Изменения коснутся, в частности, санкций пяти статей Кодекса об административной ответственности.В частности, снизить предлагают размеры штрафов:Новый закон разрешит водителям использовать bluetooth, наушники и другие устройства, позволяющие вести говорить по телефону без использования рук. Также отменена ответственность за установку монитора в передней части салона транспортного средства.Вводится вычет 5 километров в час от скорости, зафиксированной радаром с учетом допустимой общей погрешности показателей.При наличии у водителя биометрического паспорта (идентификационной ID-карты) не требуется иметь при себе:Для того, чтобы одобренный Сенатом закон вступил в силу, его должен подписать президент Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/shtraf-za-perevozku-passajirov-namereny-sokratit-v-tri-raza-20964098.html
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штраф, сенат республики узбекистан, безопасность дорожного движения в узбекистане
В Узбекистане готовы снизить размеры штрафов за нарушение ПДД
Новый закон разрешит водителям использовать bluetooth, наушники и другие устройства, позволяющие вести говорить по телефону без использования рук.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Сенате одобрили закон, который предполагает снижение размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения. Изменения коснутся, в частности, санкций пяти статей Кодекса об административной ответственности.
В частности, снизить предлагают размеры штрафов:
за отсутствие или просроченную страховку;
за управление лицом, не предусмотренным в страховом полисе;
за перевозку пассажиров без лицензии
Новый закон разрешит водителям использовать bluetooth, наушники и другие устройства, позволяющие вести говорить по телефону без использования рук. Также отменена ответственность за установку монитора в передней части салона транспортного средства.
Вводится вычет 5 километров в час от скорости, зафиксированной радаром с учетом допустимой общей погрешности показателей.
При наличии у водителя биометрического паспорта (идентификационной ID-карты) не требуется иметь при себе:
документ на право управления транспортным средством
документы о регистрации транспортного средства, а также подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца
страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Для того, чтобы одобренный Сенатом закон вступил в силу, его должен подписать президент Узбекистана.