https://uz.sputniknews.ru/20211119/veb-profinansiruet-postavki-rossiyskoy-produktsii-v-uzbekistan-21440132.html

ВЭБ профинансирует поставки российской продукции в Узбекистан

ВЭБ профинансирует поставки российской продукции в Узбекистан

ВЭБ приступит к финансированию российских экспортных поставок в Узбекистан уже в декабре 2021 года.

2021-11-19T18:56+0500

2021-11-19T18:56+0500

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. ВЭБ и "Узбекнефтегаз" подписали договор об открытии кредитной линии на 40 млн евро на финансирование поставки российской продукции для производственных объектов узбекской компании, информирует пресс-служба госкорпорации. Отмечается, что ВЭБ приступит к финансированию российских экспортных поставок в Узбекистан уже в декабре 2021 года. Как заявил член правления госкорпорации Даниил Алгульян, открытие кредитной линии поможет обеспечить широкие возможности для экспорта."Привлечение указанных кредитных средств позволит расширить объем проводимых геологоразведочных и буровых работ компании", — сказал в свою очередь председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев. Также он добавил, что эта инициатива станет основой для достижения целей по добыче нефти и газа. Проект поможет обеспечить Узбекистан необходимыми топливно-энергетическими ресурсами, уточнил Абдуллаев.Ранее Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) Узбекистана привлек кредит ВЭБа на 712 млн евро на строительство медно-обогатительной фабрики.

https://uz.sputniknews.ru/20201215/VEB-i-Gazprombank-rassmatrivayut-vozmozhnost-vydachi-kredita-Uzbekneftegazu-15606394.html

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