https://uz.sputniknews.ru/20211119/zakon-zaschitit-jenschin-ot-nasiliya-21436439.html

Закон защитит женщин от насилия

Закон защитит женщин от насилия

Женщины, столкнувшиеся с насилием в семье, смогут получить помощь и поддержку на разных уровнях.

2021-11-19T16:44+0500

2021-11-19T16:44+0500

2021-11-19T16:44+0500

общество

насилие в семье

закон

женщины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/0e/15182188_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4716e747926637f4c27458246f4234bf.jpg

ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Парламент Узбекистана принял поправки в законы, обеспечивающие защиту прав женщин в сложном социальном положении, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В частности, теперь сходы граждан махалли получили полномочия определять меры по защите женщин, подвергающихся притеснению и насилию. Они обязаны незамедлительно уведомлять об инцидентах соответствующие центры реабилитации и адаптации женщин и правоохранительные органы.Органы по труду должны помочь женщинам, попавшим в трудное положение, в поисках работы: провести профориентацию, привлекать к предпринимательству и принимать другие меры по их трудоустройству.Важно, что поправки в законодательство теперь обязывают государственные больницы оказывать первичную помощь жертвам насилия и их детям. Кроме того, женщины, доставленные в центры реабилитации и адаптации, в больницах будут лечить и обследовать бесплатно.

https://uz.sputniknews.ru/20211116/senatory-rassmotryat-vajnye-dlya-uzbekistana-zakony-21372491.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

насилие в семье, закон, женщины