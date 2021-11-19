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Закон защитит женщин от насилия
Закон защитит женщин от насилия
Женщины, столкнувшиеся с насилием в семье, смогут получить помощь и поддержку на разных уровнях.
2021-11-19T16:44+0500
2021-11-19T16:44+0500
общество
насилие в семье
закон
женщины
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ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Парламент Узбекистана принял поправки в законы, обеспечивающие защиту прав женщин в сложном социальном положении, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В частности, теперь сходы граждан махалли получили полномочия определять меры по защите женщин, подвергающихся притеснению и насилию. Они обязаны незамедлительно уведомлять об инцидентах соответствующие центры реабилитации и адаптации женщин и правоохранительные органы.Органы по труду должны помочь женщинам, попавшим в трудное положение, в поисках работы: провести профориентацию, привлекать к предпринимательству и принимать другие меры по их трудоустройству.Важно, что поправки в законодательство теперь обязывают государственные больницы оказывать первичную помощь жертвам насилия и их детям. Кроме того, женщины, доставленные в центры реабилитации и адаптации, в больницах будут лечить и обследовать бесплатно.
https://uz.sputniknews.ru/20211116/senatory-rassmotryat-vajnye-dlya-uzbekistana-zakony-21372491.html
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насилие в семье, закон, женщины

Закон защитит женщин от насилия

16:44 19.11.2021
© Depositphotos / LofiloloЖенщина закрывает лицо
Женщина закрывает лицо - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
© Depositphotos / Lofilolo
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Женщины, столкнувшиеся с насилием в семье, смогут получить помощь и поддержку на разных уровнях.
ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Парламент Узбекистана принял поправки в законы, обеспечивающие защиту прав женщин в сложном социальном положении, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В частности, теперь сходы граждан махалли получили полномочия определять меры по защите женщин, подвергающихся притеснению и насилию. Они обязаны незамедлительно уведомлять об инцидентах соответствующие центры реабилитации и адаптации женщин и правоохранительные органы.
Органы по труду должны помочь женщинам, попавшим в трудное положение, в поисках работы: провести профориентацию, привлекать к предпринимательству и принимать другие меры по их трудоустройству.
Важно, что поправки в законодательство теперь обязывают государственные больницы оказывать первичную помощь жертвам насилия и их детям. Кроме того, женщины, доставленные в центры реабилитации и адаптации, в больницах будут лечить и обследовать бесплатно.
Заседание Сената Олий Мажлиса - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
Общество
Сенаторы рассмотрят важные для Узбекистана законы
16 ноября, 14:11
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