https://uz.sputniknews.ru/20211120/bogatstvo-lyubov-uspex-komu-povezet-v-god-tigra-2022-21374831.html
Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022
Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022
Грядущий год по восточному календарю – год водяного тигра. Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году, а кому повезет в любви – читайте в астропрогнозе.
2021-11-20T08:00+0500
2021-11-20T08:00+0500
2021-11-20T08:00+0500
общество
тигр
символ года
гороскоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21374629_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_dfb3b9819d9b77365e91b2e202d492ef.jpg
ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В 2022 году удача будет сопутствовать лишь четырем знакам зодиака, считает Павел Глоба. Прогноз известного астролога опубликовали "Невские новости".В новом году повезет в бизнесе Овнам. Астролог советует им не сомневаться – риск будет оправдан. Но в первом полугодии лучше подготовиться и разработать план успеха.Для Близнецов год будет полон испытаний, но они без усилий со всем справятся. Успехи на работе позволят представителям этого знака значительно улучшить материальное состояние.Скорпионы смогут совместить работу и хобби и хорошо подзаработать. В этом году им придется активно поработать, но усердие положительно отразится на карьере, заверяет астролог.Много работы предстоит и Водолеям, но за трудами придет и успех. В первой половине года можно удачно решить деловые вопросы и запустить новые проекты.Какие знаки зодиака разбогатеют в конце 2021-гоТрем знакам китайского (восточного) календаря успеет повезти еще в этом году.Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)Финансовые достижения Тигров могут превзойти все ожидания – при упорной работе они добьются больших достижений и большой прибыли. Но им следует быть сдержанными и более общительными.Кролик (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)Конец осени будет для Кроликов очень удачным периодом: дела и карьера пойдут в гору, увеличится и доход. Велик шанс неожиданно получить крупную сумму денег – может быть, вы выиграете в лотерею?Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)Целая череда удачных событий ждет тех, кто рожден в год Свиньи. Придется попотеть, но и награда будет соответствующей.Кому повезет в год ТиграУдачным 2022-й станет для людей артистичных и любопытных, которые не боятся рисковать. Стихией 2022 года станет вода, а самыми счастливыми месяцами будут май, июль и октябрь.Год Тигра-2022Символом наступающего нового 2022 года станет голубой Водяной тигр. Как отмечают астрологи, этот год благоприятен для тех, кто давно хочет сменить работу — вплоть до смены профессии.Удачным будет год и для тех, кто решит переехать. Тигр — животное гордое, свободолюбивое и своенравное, но стихия воды будет успокаивать нрав хищника. Однако не стоит забывать: вода постоянно меняет свое состояние — от полного штиля и умиротворения до бурных штормов и цунами.В год Тигра многих ждут романтические истории и страстная влюбленность.Когда наступает год ТиграПо восточному календарю год Тигра наступит 1 февраля и завершится 21 января 2023-го.В чем встречать год ТиграАстрологи советуют выбирать яркие цвета. Тигр — властный, свободолюбивый зверь, который не терпит слабости и предпочитает быть лидером. Если вы хотите зарядиться этими качествами, то на встречу Нового года следует подобрать особенный гардероб.Золотистые или бронзовые оттенки помогут улучшить материальное благосостояние. Чтобы привлечь в жизнь любовь, астрологи советуют бирюзовый цвет. Достичь карьерных вершин помогут черный или синий наряды.Цвета, которые не стоит выбирать, — коричневый и фиолетовый.
https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkente-prezentovali-maloizuchennuyu-rukopis-sozdannuyu-po-spetszakazu-mirzo-ulugbeka-20474274.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21374629_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a9cd64fdb5335d41b6ee44a1bfb806e0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тигр, символ года, гороскоп
Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022
Грядущий год по восточному календарю – год Водяного тигра. Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022-м, а кому повезет в любви – читайте в астропрогнозе.
ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
В 2022 году удача будет сопутствовать лишь четырем знакам зодиака, считает Павел Глоба. Прогноз известного астролога опубликовали "Невские новости
".
В новом году повезет в бизнесе Овнам. Астролог советует им не сомневаться – риск будет оправдан. Но в первом полугодии лучше подготовиться и разработать план успеха.
Для Близнецов год будет полон испытаний, но они без усилий со всем справятся. Успехи на работе позволят представителям этого знака значительно улучшить материальное состояние.
Скорпионы смогут совместить работу и хобби и хорошо подзаработать. В этом году им придется активно поработать, но усердие положительно отразится на карьере, заверяет астролог.
Много работы предстоит и Водолеям, но за трудами придет и успех. В первой половине года можно удачно решить деловые вопросы и запустить новые проекты.
Какие знаки зодиака разбогатеют в конце 2021-го
Трем знакам китайского (восточного) календаря успеет повезти еще в этом году.
Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Финансовые достижения Тигров могут превзойти все ожидания – при упорной работе они добьются больших достижений и большой прибыли. Но им следует быть сдержанными и более общительными.
Кролик (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Конец осени будет для Кроликов очень удачным периодом: дела и карьера пойдут в гору, увеличится и доход. Велик шанс неожиданно получить крупную сумму денег – может быть, вы выиграете в лотерею?
Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Целая череда удачных событий ждет тех, кто рожден в год Свиньи. Придется попотеть, но и награда будет соответствующей.
Кому повезет в год Тигра
Удачным 2022-й станет для людей артистичных и любопытных, которые не боятся рисковать. Стихией 2022 года станет вода, а самыми счастливыми месяцами будут май, июль и октябрь.
Год Тигра-2022
Символом наступающего нового 2022 года станет голубой Водяной тигр. Как отмечают астрологи, этот год благоприятен для тех, кто давно хочет сменить работу — вплоть до смены профессии.
Удачным будет год и для тех, кто решит переехать. Тигр — животное гордое, свободолюбивое и своенравное, но стихия воды будет успокаивать нрав хищника. Однако не стоит забывать: вода постоянно меняет свое состояние — от полного штиля и умиротворения до бурных штормов и цунами.
В год Тигра многих ждут романтические истории и страстная влюбленность.
Когда наступает год Тигра
По восточному календарю год Тигра наступит 1 февраля и завершится 21 января 2023-го.
В чем встречать год Тигра
Астрологи советуют выбирать яркие цвета. Тигр — властный, свободолюбивый зверь, который не терпит слабости и предпочитает быть лидером. Если вы хотите зарядиться этими качествами, то на встречу Нового года следует подобрать особенный гардероб.
Золотистые или бронзовые оттенки помогут улучшить материальное благосостояние. Чтобы привлечь в жизнь любовь, астрологи советуют бирюзовый цвет. Достичь карьерных вершин помогут черный или синий наряды.
Цвета, которые не стоит выбирать, — коричневый и фиолетовый.