https://uz.sputniknews.ru/20211120/bogatstvo-lyubov-uspex-komu-povezet-v-god-tigra-2022-21374831.html

Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022

Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022

Грядущий год по восточному календарю – год водяного тигра. Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году, а кому повезет в любви – читайте в астропрогнозе.

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общество

тигр

символ года

гороскоп

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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В 2022 году удача будет сопутствовать лишь четырем знакам зодиака, считает Павел Глоба. Прогноз известного астролога опубликовали "Невские новости".В новом году повезет в бизнесе Овнам. Астролог советует им не сомневаться – риск будет оправдан. Но в первом полугодии лучше подготовиться и разработать план успеха.Для Близнецов год будет полон испытаний, но они без усилий со всем справятся. Успехи на работе позволят представителям этого знака значительно улучшить материальное состояние.Скорпионы смогут совместить работу и хобби и хорошо подзаработать. В этом году им придется активно поработать, но усердие положительно отразится на карьере, заверяет астролог.Много работы предстоит и Водолеям, но за трудами придет и успех. В первой половине года можно удачно решить деловые вопросы и запустить новые проекты.Какие знаки зодиака разбогатеют в конце 2021-гоТрем знакам китайского (восточного) календаря успеет повезти еще в этом году.Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)Финансовые достижения Тигров могут превзойти все ожидания – при упорной работе они добьются больших достижений и большой прибыли. Но им следует быть сдержанными и более общительными.Кролик (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)Конец осени будет для Кроликов очень удачным периодом: дела и карьера пойдут в гору, увеличится и доход. Велик шанс неожиданно получить крупную сумму денег – может быть, вы выиграете в лотерею?Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)Целая череда удачных событий ждет тех, кто рожден в год Свиньи. Придется попотеть, но и награда будет соответствующей.Кому повезет в год ТиграУдачным 2022-й станет для людей артистичных и любопытных, которые не боятся рисковать. Стихией 2022 года станет вода, а самыми счастливыми месяцами будут май, июль и октябрь.Год Тигра-2022Символом наступающего нового 2022 года станет голубой Водяной тигр. Как отмечают астрологи, этот год благоприятен для тех, кто давно хочет сменить работу — вплоть до смены профессии.Удачным будет год и для тех, кто решит переехать. Тигр — животное гордое, свободолюбивое и своенравное, но стихия воды будет успокаивать нрав хищника. Однако не стоит забывать: вода постоянно меняет свое состояние — от полного штиля и умиротворения до бурных штормов и цунами.В год Тигра многих ждут романтические истории и страстная влюбленность.Когда наступает год ТиграПо восточному календарю год Тигра наступит 1 февраля и завершится 21 января 2023-го.В чем встречать год ТиграАстрологи советуют выбирать яркие цвета. Тигр — властный, свободолюбивый зверь, который не терпит слабости и предпочитает быть лидером. Если вы хотите зарядиться этими качествами, то на встречу Нового года следует подобрать особенный гардероб.Золотистые или бронзовые оттенки помогут улучшить материальное благосостояние. Чтобы привлечь в жизнь любовь, астрологи советуют бирюзовый цвет. Достичь карьерных вершин помогут черный или синий наряды.Цвета, которые не стоит выбирать, — коричневый и фиолетовый.

https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkente-prezentovali-maloizuchennuyu-rukopis-sozdannuyu-po-spetszakazu-mirzo-ulugbeka-20474274.html

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