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В Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин
В Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин
Склад станет логистическим центром для всей национальной программы иммунизации и расширит возможности Узбекистана по поставке вакцин и управлению ими, заявил Бехзод Мусаев.
2021-11-20T15:34+0500
2021-11-20T15:37+0500
общество
ташкент
центральная азия
вакцина
склад
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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Крупнейший в Центральной Азии склад для хранения вакцин с различными температурными режимами открылся в Ташкенте. Поддержали инициативу Министерства здравоохранения в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), сообщили в пресс-службе узбекистанского ведомства.На складе – три холодильные камеры емкостью 1 тысяча квадратных метров, ультрахолодные морозильники на 3000 литров, морозильные камеры на 40 кубометров, а также хранилище на 1 тысячу квадратных метров для вспомогательных материалов по иммунизации. Поставки оборудования профинансировал Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).По словам министра здравоохранения Бехзода Мусаева, этот склад станет логистическим центром для всей национальной программы иммунизации и расширит возможности Узбекистана по поставке вакцин и управлению ими.Кампания по вакцинации населения от коронавируса в республике стартовала 1 апреля. За это время как минимум одну дозу вакцины получили более 15 миллионов человек (70% взрослого населения).Российскую вакцину зарегистрировали в Узбекистане в конце августа. Первая партия "Спутника V", произведенного на совместном предприятии в Алмалыке, поступила на внутренний рынок в октябре. В Jurabek Laboratories заявили, что на первоначальном этапе планируется производить до двух миллионов доз "Спутник V" в месяц.
ташкент
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ташкент, центральная азия, вакцина, склад

В Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин

15:34 20.11.2021 (обновлено: 15:37 20.11.2021)
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаВ Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин
В Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
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Склад станет логистическим центром для всей национальной программы иммунизации и расширит возможности Узбекистана по поставке вакцин и управлению ими, заявил Бехзод Мусаев.
ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Крупнейший в Центральной Азии склад для хранения вакцин с различными температурными режимами открылся в Ташкенте. Поддержали инициативу Министерства здравоохранения в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), сообщили в пресс-службе узбекистанского ведомства.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаВ Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин
В Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2021
В Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
На складе – три холодильные камеры емкостью 1 тысяча квадратных метров, ультрахолодные морозильники на 3000 литров, морозильные камеры на 40 кубометров, а также хранилище на 1 тысячу квадратных метров для вспомогательных материалов по иммунизации. Поставки оборудования профинансировал Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).
По словам министра здравоохранения Бехзода Мусаева, этот склад станет логистическим центром для всей национальной программы иммунизации и расширит возможности Узбекистана по поставке вакцин и управлению ими.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаВ Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин
В Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2021
В Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Кампания по вакцинации населения от коронавируса в республике стартовала 1 апреля. За это время как минимум одну дозу вакцины получили более 15 миллионов человек (70% взрослого населения).
Российскую вакцину зарегистрировали в Узбекистане в конце августа. Первая партия "Спутника V", произведенного на совместном предприятии в Алмалыке, поступила на внутренний рынок в октябре. В Jurabek Laboratories заявили, что на первоначальном этапе планируется производить до двух миллионов доз "Спутник V" в месяц.
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