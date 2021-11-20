https://uz.sputniknews.ru/20211120/zavody-po-proizvodstvu-selxoztexniki-perenesut-v-tashoblast--prichina-21447434.html
Заводы по производству сельхозтехники перенесут в Ташобласть – причина
Заводы по производству сельхозтехники перенесут в Ташобласть – причина
Президент распорядился перенести крупные производства сельхозтехники в Ташобласть.
2021-11-20T14:51+0500
2021-11-20T14:51+0500
2021-11-20T14:51+0500
экономика
ташкентская область
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Несколько столичных предприятий решено реорганизовать и передислоцировать в Чирчик. Речь, в частности, о Ташкентском заводе сельскохозяйственной техники, Агрегатном заводе, предприятиях "Технолог", "Технолог-Стан" и "Агросаноатмашинвест". На базе этих мощностей в столичной области создадут кластер сельскохозяйственного машиностроения. Здесь при сотрудничестве с зарубежными конструкторскими центрами будут производить современные тракторы по доступной цене и навесные прицепы. Это оговорено в профильном постановлении президента.Освободившиеся в столице земельные участки выставят на аукционные торги. На месте Ташкентского завода сельхозтехники уже решено организовать зеленые зоны и парки. Этим займутся Агентство по управлению госактивами и хокимият Ташкента.Кроме того, в документе указано, что государственная доля в Ташкентском и Чирчикском заводах сельхозтехники, а также в агрегатном заводе и на предприятиях "Технолог" и "Агросаноатмашинвест" переходят по номинальной стоимости в уставный фонд ООО "Ташкентский тракторный завод" (ТТЗ). В свою очередь госдоля ТТЗ передается в доверительное управление компании "Узавтосаноат" сроком на два года.Предприятия сельхозмашиностроения поддержат субсидиямиС начала следующего года отечественным производителям с уровнем локализации не менее 25% разрешается одновременное использование следующих субсидий на сельхозтехнику, поставляемую потребителям:Кроме того, в качестве исключения эти субсидии до конца 2023 года распространятся на передислоцируемые в Чирчик предприятия.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/uvidet-i-poschupat-rostselmash-pokajet-proizvodstvo-na-chirchikskom-zavode-selxoztexniki-18452196.html
ташкентская область
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентская область, сельское хозяйство
Заводы по производству сельхозтехники перенесут в Ташобласть – причина
Президент распорядился перенести крупные производства сельхозтехники в Ташобласть. Там планируют создать кластер сельскохозяйственного машиностроения.
ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Несколько столичных предприятий решено реорганизовать и передислоцировать в Чирчик. Речь, в частности, о Ташкентском заводе сельскохозяйственной техники, Агрегатном заводе, предприятиях "Технолог", "Технолог-Стан" и "Агросаноатмашинвест".
На базе этих мощностей в столичной области создадут кластер сельскохозяйственного машиностроения. Здесь при сотрудничестве с зарубежными конструкторскими центрами будут производить современные тракторы по доступной цене и навесные прицепы. Это оговорено в профильном постановлении
президента.
Освободившиеся в столице земельные участки выставят на аукционные торги. На месте Ташкентского завода сельхозтехники уже решено организовать зеленые зоны и парки. Этим займутся Агентство по управлению госактивами и хокимият Ташкента.
Кроме того, в документе указано, что государственная доля в Ташкентском и Чирчикском заводах сельхозтехники, а также в агрегатном заводе и на предприятиях "Технолог" и "Агросаноатмашинвест" переходят по номинальной стоимости в уставный фонд ООО "Ташкентский тракторный завод" (ТТЗ).
В свою очередь госдоля ТТЗ передается в доверительное управление компании "Узавтосаноат" сроком на два года.
Предприятия сельхозмашиностроения поддержат субсидиями
С начала следующего года отечественным производителям с уровнем локализации не менее 25% разрешается одновременное использование следующих субсидий на сельхозтехнику, поставляемую потребителям:
в размере 15% стоимости сельхозтехники, направляемые на погашение задолженности по кредитам или лизингу;
на покрытие части процентных расходов при закупке сельхозтехники, превышающей 10 процентных пунктов из Фонда государственной поддержки сельского хозяйства.
Кроме того, в качестве исключения эти субсидии до конца 2023 года распространятся на передислоцируемые в Чирчик предприятия.