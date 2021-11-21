https://uz.sputniknews.ru/20211121/lavrov-obsudil-s-kamilovym-itogi-vstrechi-prezidentov-21452027.html

Лавров обсудил с Камиловым итоги встречи президентов

Лавров обсудил с Камиловым итоги встречи президентов

Договоренности между президентами были "масштабными", отметили министры.

2021-11-21T10:48+0500

2021-11-21T10:48+0500

2021-11-21T14:28+0500

визит шавката мирзиёева в россию

сергей лавров

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Министры иностранных дел России и Узбекистана обсудили по телефону итоги визита президента Шавката Мирзиёева в Москву, сообщает российский МИД.Разговор между Сергеем Лавровым и Абдулазизом Камиловым состоялся по инициативе узбекской стороны, отмечает внешнеполитическое ведомство."Министры отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Мирзиёева в Москву, необходимость по линии соответствующих министерств и ведомств обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах. Условлено наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом", — говорится в сообщении.Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Москву 19 ноября. Это был первый государственный визит главы государства после переизбрания. Шавкат Мирзиёев встретился в Кремле с Владимиром Путиным. По итогам переговоров двух лидеров подписано 18 документов.

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сергей лавров, абдулазиз камилов