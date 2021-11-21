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Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
Визит Шавката Мирзиёева в Россию
19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
https://uz.sputniknews.ru/20211121/lavrov-obsudil-s-kamilovym-itogi-vstrechi-prezidentov-21452027.html
Лавров обсудил с Камиловым итоги встречи президентов
Лавров обсудил с Камиловым итоги встречи президентов
Договоренности между президентами были "масштабными", отметили министры.
2021-11-21T10:48+0500
2021-11-21T14:28+0500
визит шавката мирзиёева в россию
сергей лавров
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Министры иностранных дел России и Узбекистана обсудили по телефону итоги визита президента Шавката Мирзиёева в Москву, сообщает российский МИД.Разговор между Сергеем Лавровым и Абдулазизом Камиловым состоялся по инициативе узбекской стороны, отмечает внешнеполитическое ведомство."Министры отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Мирзиёева в Москву, необходимость по линии соответствующих министерств и ведомств обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах. Условлено наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом", — говорится в сообщении.Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Москву 19 ноября. Это был первый государственный визит главы государства после переизбрания. Шавкат Мирзиёев встретился в Кремле с Владимиром Путиным. По итогам переговоров двух лидеров подписано 18 документов.
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сергей лавров, абдулазиз камилов

Лавров обсудил с Камиловым итоги встречи президентов

10:48 21.11.2021 (обновлено: 14:28 21.11.2021)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Словакию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Словакию - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Договоренности между президентами были "масштабными", отметили министры.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Министры иностранных дел России и Узбекистана обсудили по телефону итоги визита президента Шавката Мирзиёева в Москву, сообщает российский МИД.
Разговор между Сергеем Лавровым и Абдулазизом Камиловым состоялся по инициативе узбекской стороны, отмечает внешнеполитическое ведомство.
"Министры отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Мирзиёева в Москву, необходимость по линии соответствующих министерств и ведомств обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах. Условлено наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом", — говорится в сообщении.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Москву 19 ноября. Это был первый государственный визит главы государства после переизбрания.
Шавкат Мирзиёев встретился в Кремле с Владимиром Путиным. По итогам переговоров двух лидеров подписано 18 документов.
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