https://uz.sputniknews.ru/20211121/lavrov-obsudil-s-kamilovym-itogi-vstrechi-prezidentov-21452027.html
Лавров обсудил с Камиловым итоги встречи президентов
Лавров обсудил с Камиловым итоги встречи президентов
Договоренности между президентами были "масштабными", отметили министры.
2021-11-21T10:48+0500
2021-11-21T10:48+0500
2021-11-21T14:28+0500
визит шавката мирзиёева в россию
сергей лавров
абдулазиз камилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1196/67/11966700_0:27:2949:1686_1920x0_80_0_0_8a80a848bcb2e22f3e77b4f8966b5132.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Министры иностранных дел России и Узбекистана обсудили по телефону итоги визита президента Шавката Мирзиёева в Москву, сообщает российский МИД.Разговор между Сергеем Лавровым и Абдулазизом Камиловым состоялся по инициативе узбекской стороны, отмечает внешнеполитическое ведомство."Министры отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Мирзиёева в Москву, необходимость по линии соответствующих министерств и ведомств обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах. Условлено наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом", — говорится в сообщении.Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Москву 19 ноября. Это был первый государственный визит главы государства после переизбрания. Шавкат Мирзиёев встретился в Кремле с Владимиром Путиным. По итогам переговоров двух лидеров подписано 18 документов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1196/67/11966700_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_1659c2ec7d43cb54782bb437b4bdb054.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, абдулазиз камилов
Лавров обсудил с Камиловым итоги встречи президентов
10:48 21.11.2021 (обновлено: 14:28 21.11.2021)
Договоренности между президентами были "масштабными", отметили министры.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
Министры иностранных дел России и Узбекистана обсудили по телефону итоги визита президента Шавката Мирзиёева в Москву, сообщает российский МИД
.
Разговор между Сергеем Лавровым и Абдулазизом Камиловым состоялся по инициативе узбекской стороны, отмечает внешнеполитическое ведомство.
"Министры отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Мирзиёева в Москву, необходимость по линии соответствующих министерств и ведомств обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах. Условлено наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом", — говорится в сообщении.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Москву 19 ноября. Это был первый государственный визит главы государства после переизбрания.
Шавкат Мирзиёев встретился в Кремле с Владимиром Путиным. По итогам переговоров двух лидеров подписано 18 документов.