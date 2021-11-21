https://uz.sputniknews.ru/20211121/ne-tolko-poleznaya-no-i-vrednaya-komu-nelzya-est-xurmu-21441744.html

Не только полезная, но и вредная: кому нельзя есть хурму

Не только полезная, но и вредная: кому нельзя есть хурму

К каким заболеваниям может привести вяжущая хурма и кому эта ягода противопоказана рассказала диетолог-эндокринолог.

2021-11-21T07:00+0500

2021-11-21T07:00+0500

2021-11-21T07:00+0500

общество

хурма

заболевания

диетолог

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Сладкая хурма богата витаминами и микроэлементами, особенно йодом. Но кроме пользы солнечная ягода может приносить и вред организму. О полезных и вредных свойствах хурмы рассказала диетолог-эндокринолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге в интервью РИА Новости.Хурма вяжет из-за танинов, которые содержатся в кожуре. Большое количество танинов может привести к нарушению работы почек, проблемам с пищеварением и даже к интоксикации печени. Чтобы избежать этого, шкурку лучше счищать.Как избавиться от вяжущего вкусаВяжущую хурму можно положить в пакет с бананами, она дозреет буквально за день. Можно также положить ягоду в теплую воду на 1-12 часов. Замораживать ее не рекомендуется – после разморозки хурма станет осклизлой.Влияние на почкиХурма обладает мочегонными свойствами."С одной стороны, это хорошо для почек, избавляет от отеков, задержки жидкости в организме, с другой — в стадии обострения пиелонефрита, цистита и других болезней почек, мочевого пузыря, мочевыделительной системы в целом ягоды нужно ограничивать до одной-двух штук в неделю", — объясняет эндокринолог.Аллергия на хурмуАллергические реакции на хурму случаются редко, скорее это – индивидуальная реакция организма. Но может проявляться аллергия на йод – его в хурме много.Сахар столовыми ложкамиВ зависимости от сорта в хурме содержится от 16 до 25 граммов сахара на 100 граммов (1-1,5 столовых ложки или до четверти веса!). Это много, поэтому хурму нельзя есть тем, кто страдает сахарным диабетом, особенно в стадии обострения.По словам эксперта, здоровый человек может съесть без риска для здоровья не более одной-двух ягод хурмы в день.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/pyat-prichin-est-kapustu-kajdyy-den-21359341.html

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хурма, заболевания, диетолог