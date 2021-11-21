https://uz.sputniknews.ru/20211121/on-byl-sgustkom-energii---ali-xamraev-ob-ixtiyorove-21455301.html
"Он был сгустком энергии" — Али Хамраев об Ихтиёрове
"Он был сгустком энергии" — Али Хамраев об Ихтиёрове
Режиссер рассказал о работе над последним фильмом с участием Ихтиёрова
2021-11-21T16:00+0500
2021-11-21T16:00+0500
2021-11-21T17:28+0500
общество
режиссер
актер
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Известный кинорежиссер Али Хамраев поделился на своей странице в Facebook воспоминаниями о легенде узбекского кино Бахтиёре Ихтиёрове.Сообщение о смерти актера опубликовало в воскресенье Министерство культуры.Как вспоминает режиссер, Ихтиёров всегда смущался, когда на встречах со зрителями Хамраев представлял его как "Народного артиста планеты Земля".Он также рассказал, как работал с Ихтиёровым на съемках фильма "Аромат дыни в Самарканде", сниматься в котором актера удалось уговорить с большим трудом.По словам Али Хамраева, легендарный актер прожил долгую и счастливую жизнь и навсегда останется в кино и театре своего народа."Не верится, что Бахтияра больше нет… Не верится…" — завершает он свою публикацию.Народный артист Узбекистана Бахтиёр Ихтиёров известен по фильмам "Где ты, моя Зульфия", "Великолепный мечтатель", "Нодирабегим", "Седьмой джинн", "Абу Райхан Беруни", "Седьмая пуля", "Озорник". Актер скончался на 82-м году жизни.* — орфография и пунктуация Али Хамраева сохранены
https://uz.sputniknews.ru/20211121/skonchalsya-baxtiyor-ixtiyorov-21452528.html
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режиссер, актер
"Он был сгустком энергии" — Али Хамраев об Ихтиёрове
16:00 21.11.2021 (обновлено: 17:28 21.11.2021)
Режиссер рассказал о работе над последним фильмом с участием Ихтиёрова
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik.
Известный кинорежиссер Али Хамраев поделился на своей странице в Facebook
воспоминаниями о легенде узбекского кино Бахтиёре Ихтиёрове.
Сообщение о смерти актера опубликовало в воскресенье Министерство культуры.
Как вспоминает режиссер, Ихтиёров всегда смущался, когда на встречах со зрителями Хамраев представлял его как "Народного артиста планеты Земля".
"Я ему искренне внушал: "Все почетные звания и ордена присваивают в кабинетах, а тебя наградил народ… Ты настоящий Народный артист!.." — пишет Али Хамраев.
Он также рассказал, как работал с Ихтиёровым на съемках фильма "Аромат дыни в Самарканде", сниматься в котором актера удалось уговорить с большим трудом.
"Он сильно болел, в поезде-тихоходе (хотя есть экспресс "Ташкент-Самарканд") Бахтияр всю дорогу лежал на койке, но на съемочной площадке был сгустком энергии, юмора, оптимизма. Толпы поклонников окружали его на улицах, непрерывно снималось селфи, отовсюду слышались возгласы "Бахтияр-ака!.. Мы вас любим!.." Он тогда и не думал, что это была последняя роль в кино…" — вспоминает режиссер.
По словам Али Хамраева, легендарный актер прожил долгую и счастливую жизнь и навсегда останется в кино и театре своего народа.
"Не верится, что Бахтияра больше нет… Не верится…" — завершает он свою публикацию.
Народный артист Узбекистана Бахтиёр Ихтиёров известен по фильмам "Где ты, моя Зульфия", "Великолепный мечтатель", "Нодирабегим", "Седьмой джинн", "Абу Райхан Беруни", "Седьмая пуля", "Озорник". Актер скончался на 82-м году жизни.
* — орфография и пунктуация Али Хамраева сохранены