https://uz.sputniknews.ru/20211121/on-byl-sgustkom-energii---ali-xamraev-ob-ixtiyorove-21455301.html

"Он был сгустком энергии" — Али Хамраев об Ихтиёрове

"Он был сгустком энергии" — Али Хамраев об Ихтиёрове

Режиссер рассказал о работе над последним фильмом с участием Ихтиёрова

2021-11-21T16:00+0500

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общество

режиссер

актер

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Известный кинорежиссер Али Хамраев поделился на своей странице в Facebook воспоминаниями о легенде узбекского кино Бахтиёре Ихтиёрове.Сообщение о смерти актера опубликовало в воскресенье Министерство культуры.Как вспоминает режиссер, Ихтиёров всегда смущался, когда на встречах со зрителями Хамраев представлял его как "Народного артиста планеты Земля".Он также рассказал, как работал с Ихтиёровым на съемках фильма "Аромат дыни в Самарканде", сниматься в котором актера удалось уговорить с большим трудом.По словам Али Хамраева, легендарный актер прожил долгую и счастливую жизнь и навсегда останется в кино и театре своего народа."Не верится, что Бахтияра больше нет… Не верится…" — завершает он свою публикацию.Народный артист Узбекистана Бахтиёр Ихтиёров известен по фильмам "Где ты, моя Зульфия", "Великолепный мечтатель", "Нодирабегим", "Седьмой джинн", "Абу Райхан Беруни", "Седьмая пуля", "Озорник". Актер скончался на 82-м году жизни.* — орфография и пунктуация Али Хамраева сохранены

https://uz.sputniknews.ru/20211121/skonchalsya-baxtiyor-ixtiyorov-21452528.html

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режиссер, актер