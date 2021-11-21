https://uz.sputniknews.ru/20211121/postpred-uzbekistana-voshel-v-byuro-soveta-oon-po-pravam-cheloveka-21457494.html

Постпред Узбекистана вошел в Бюро Совета ООН по правам человека

Постпред Узбекистана вошел в Бюро Совета ООН по правам человека

Постоянный представитель страны в Женеве назначен заместителем председателя Совета.

2021-11-21T21:35+0500

2021-11-21T21:35+0500

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политика

узбекистан

совет по правам человека оон

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Представитель Узбекистана впервые избран в Бюро Совета ООН по правам человека.Кандидатуру постоянного представителя Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбека Лапасова единогласно поддержали все государства-члены Азиатско-тихоокеанской региональной группы, сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Узбекистана.Лапасов стал заместителем председателя Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2022 год. В состав Бюро Совета ООН по правам человека входят председатель и четыре его заместителя от разных географических групп.Азиатско-тихоокеанский регион, который представляет Улугбек Лапасов, включает в себя 56 государств и является одним из самых крупных в системе СПЧ ООН.В прошлом году Узбекистан был избран полноправным членом СПЧ на 2021-2023 годы. В октябре текущего года по инициативе республики принята первая Резолюция Совета о правах молодежи в период пандемии, которую поддержали все члены Совета.Улугбек Лапасов родился в 1982 году в Самарканде. Владеет узбекским, русским, английским и французским языками. В 2016 году стал советником постоянного представительства, а в 2018 году – постпредом Узбекистана при ООН и других международных организациях в Швейцарии.

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