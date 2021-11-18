https://uz.sputniknews.ru/20211118/bez-raboty-ne-ostanutsya-agentstvo-oon-ne-protiv-otkaza-ot-migrantov-na-stroykax-moskvy-21412659.html

Без работы не останутся: Агентство ООН не против отказа от мигрантов на стройках Москвы

Без работы не останутся: Агентство ООН не против отказа от мигрантов на стройках Москвы

В Агентстве ООН уверены, что мигранты не останутся без работы в случае закрытия для них московских строек.

2021-11-18T14:10+0500

2021-11-18T14:10+0500

2021-11-18T14:10+0500

миграция

оон

москва

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Ничего плохого в том, что строительные площадки Москвы откажутся от труда мигрантов, нет, считает руководитель московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.По его словам, в организации считают, что принимать подобные решения — это право каждой страны. Однако сделать это именно сейчас, в условиях пандемии, вряд ли возможно. В среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на строительных площадках столичной программы реновации. Он предложил активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату и создавать достойные условия труда. По его словам, необходимо наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. В случае необходимости для этой цели будет подобрана спецплощадка и построены заводы.Однако Эсоев выразил сомнения, что разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов. При этом он отметил, что сами иностранцы, если не найдут себе работу в Москве, начнут осваивать новые рынки труда.Московская программа реновации была принята в 2017 году. Она предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Сейчас в столице уже сдано около 160 домов общей площадью два млн квадратных метров.

https://uz.sputniknews.ru/20211026/mintruda-uzbekistana-trudovye-migranty-doljny-znat-yazyk-strany-kuda-oni-poedut-rabotat-21104460.html

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