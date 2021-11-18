Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211118/bez-raboty-ne-ostanutsya-agentstvo-oon-ne-protiv-otkaza-ot-migrantov-na-stroykax-moskvy-21412659.html
Без работы не останутся: Агентство ООН не против отказа от мигрантов на стройках Москвы
Без работы не останутся: Агентство ООН не против отказа от мигрантов на стройках Москвы
В Агентстве ООН уверены, что мигранты не останутся без работы в случае закрытия для них московских строек.
2021-11-18T14:10+0500
2021-11-18T14:10+0500
миграция
оон
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/392/88/3928883_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_59671e3967cc365f0c3ca1e732372e9b.jpg
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Ничего плохого в том, что строительные площадки Москвы откажутся от труда мигрантов, нет, считает руководитель московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.По его словам, в организации считают, что принимать подобные решения — это право каждой страны. Однако сделать это именно сейчас, в условиях пандемии, вряд ли возможно. В среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на строительных площадках столичной программы реновации. Он предложил активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату и создавать достойные условия труда. По его словам, необходимо наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. В случае необходимости для этой цели будет подобрана спецплощадка и построены заводы.Однако Эсоев выразил сомнения, что разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов. При этом он отметил, что сами иностранцы, если не найдут себе работу в Москве, начнут осваивать новые рынки труда.Московская программа реновации была принята в 2017 году. Она предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Сейчас в столице уже сдано около 160 домов общей площадью два млн квадратных метров.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/mintruda-uzbekistana-trudovye-migranty-doljny-znat-yazyk-strany-kuda-oni-poedut-rabotat-21104460.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/392/88/3928883_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b84322e7f415402ac64d434835c0364.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
оон, москва

Без работы не останутся: Агентство ООН не против отказа от мигрантов на стройках Москвы

14:10 18.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМигранты на стройке
Мигранты на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В Агентстве ООН по миграции прокомментировали инициативу московских властей отказаться от труда мигрантов на столичных стройках. Там считают, что это право любой страны. Тем более, что сами мигранты без работы не останутся.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Ничего плохого в том, что строительные площадки Москвы откажутся от труда мигрантов, нет, считает руководитель московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.
По его словам, в организации считают, что принимать подобные решения — это право каждой страны. Однако сделать это именно сейчас, в условиях пандемии, вряд ли возможно.

"Реально ли принимать такие меры на сегодняшний день? Пандемия показала, что строительная отрасль пострадала", — цитирует Эсоева РИА Новости.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на строительных площадках столичной программы реновации. Он предложил активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату и создавать достойные условия труда.
По его словам, необходимо наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. В случае необходимости для этой цели будет подобрана спецплощадка и построены заводы.
Однако Эсоев выразил сомнения, что разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов. При этом он отметил, что сами иностранцы, если не найдут себе работу в Москве, начнут осваивать новые рынки труда.
"Основная масса приезжает у нас из Центральной Азии, сейчас другие рынки, насколько нам известно, открываются для этих граждан — Корея, Турция, ОАЭ. Ничего плохого здесь не видим", — сказал он.
Московская программа реновации была принята в 2017 году. Она предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Сейчас в столице уже сдано около 160 домов общей площадью два млн квадратных метров.
Подписание соглашения об организованном наборе мигрантов между ТПП России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
Миграция
Минтруд Узбекистана: трудовые мигранты должны знать язык страны, куда они поедут работать
26 октября, 20:46
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:04Бойца ММА из Узбекистана подозревают в убийстве врача в США
14:50Что в знамени тебе моем: геральдические предки узбекского флага
14:28Что обсудят Путин и Мирзиёев, кроме Афганистана
14:26ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE
14:10Без работы не останутся: Агентство ООН не против отказа от мигрантов на стройках Москвы
14:00Регионы России смогут сами распоряжаться квотами на мигрантов
13:58СМИ Узбекистана и России обменяются опытом борьбы с фейками
13:52Популярная актриса Муяссар Бердикулова празднует день рождения
13:19В Ташкенте пройдет фестиваль российского музея современного искусства "Гараж"
13:14Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане
12:39В Чимгане ждут лавин
12:30Бахтиёр Саидов стал министром народного образования
12:17"Надо ковать железо, пока горячо": Узбекистан возьмется за туристов из России
12:09Зоир Мирзаев освобожден от должности главы Кашкадарьинской области
11:57"Путин хочет взорвать Балканы" — Лондон ищет новую ловушку для Европы
11:42Шерзод Шерматов назначен на пост главы МИТК
11:09Беларусь может отключить Польшу
10:59Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби
10:42Продлен срок замены водительских удостоверений старого образца
10:16Узбекистан запретил авиатранзит в Беларусь для граждан шести стран