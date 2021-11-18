https://uz.sputniknews.ru/20211118/bez-raboty-ne-ostanutsya-agentstvo-oon-ne-protiv-otkaza-ot-migrantov-na-stroykax-moskvy-21412659.html
Без работы не останутся: Агентство ООН не против отказа от мигрантов на стройках Москвы
Без работы не останутся: Агентство ООН не против отказа от мигрантов на стройках Москвы
В Агентстве ООН уверены, что мигранты не останутся без работы в случае закрытия для них московских строек.
2021-11-18T14:10+0500
2021-11-18T14:10+0500
2021-11-18T14:10+0500
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Ничего плохого в том, что строительные площадки Москвы откажутся от труда мигрантов, нет, считает руководитель московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.По его словам, в организации считают, что принимать подобные решения — это право каждой страны. Однако сделать это именно сейчас, в условиях пандемии, вряд ли возможно. В среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на строительных площадках столичной программы реновации. Он предложил активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату и создавать достойные условия труда. По его словам, необходимо наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. В случае необходимости для этой цели будет подобрана спецплощадка и построены заводы.Однако Эсоев выразил сомнения, что разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов. При этом он отметил, что сами иностранцы, если не найдут себе работу в Москве, начнут осваивать новые рынки труда.Московская программа реновации была принята в 2017 году. Она предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Сейчас в столице уже сдано около 160 домов общей площадью два млн квадратных метров.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/mintruda-uzbekistana-trudovye-migranty-doljny-znat-yazyk-strany-kuda-oni-poedut-rabotat-21104460.html
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Без работы не останутся: Агентство ООН не против отказа от мигрантов на стройках Москвы
В Агентстве ООН по миграции прокомментировали инициативу московских властей отказаться от труда мигрантов на столичных стройках. Там считают, что это право любой страны. Тем более, что сами мигранты без работы не останутся.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Ничего плохого в том, что строительные площадки Москвы откажутся от труда мигрантов, нет, считает руководитель московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.
По его словам, в организации считают, что принимать подобные решения — это право каждой страны. Однако сделать это именно сейчас, в условиях пандемии, вряд ли возможно.
"Реально ли принимать такие меры на сегодняшний день? Пандемия показала, что строительная отрасль пострадала", — цитирует Эсоева РИА Новости.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил
уменьшить количество мигрантов на строительных площадках столичной программы реновации. Он предложил активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату и создавать достойные условия труда.
По его словам, необходимо наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. В случае необходимости для этой цели будет подобрана спецплощадка и построены заводы.
Однако Эсоев выразил сомнения, что разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов. При этом он отметил, что сами иностранцы, если не найдут себе работу в Москве, начнут осваивать новые рынки труда.
"Основная масса приезжает у нас из Центральной Азии, сейчас другие рынки, насколько нам известно, открываются для этих граждан — Корея, Турция, ОАЭ. Ничего плохого здесь не видим", — сказал он.
Московская программа реновации была принята в 2017 году. Она предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Сейчас в столице уже сдано около 160 домов общей площадью два млн квадратных метров.