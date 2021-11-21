https://uz.sputniknews.ru/20211121/saakashvili-nachal-est-21456660.html
Саакашвили начал есть
Саакашвили начал есть
Экс-президент Грузии прекратил голодовку и начал пищу "по прописанной схеме"
2021-11-21T17:47+0500
2021-11-21T17:47+0500
2021-11-21T17:47+0500
в мире
грузия
михаил саакашвили
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать пищу по прописанной врачами схеме. Об этом заявила в воскресенье член государственного консилиума Нино Шаршенидзе, сообщают наши коллеги из Sputnik Грузия.В субботу Саакашвили перевели в Горийский госпиталь по состоянию здоровья, где его впервые осмотрел врачебный консилиум, созданный по заданию премьер-министра страны.У экс-президента продолжаются головные боли и проблемы со здоровьем. Невролог Александр Цискаридзе после осмотра пациента заявил, что состояние Саакашвили со вчерашнего дня улучшилось, но проблемы остаются.Голодовка Михаила Саакашвили продлилась 50 дней. Он начал принимать пищу сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. Сейчас Саакашвили находится в палате интенсивной терапии.После выздоровления осужденный вернется в Руставскую тюрьму, где он продолжит отбывать наказание по двум уголовным делам. Напомним, Саакашвили приговорен к 6 годам заключения, срок отсчитывается с момента его задержания 1 октября 2021 года.Не исключено, что срок заключения экс-президента увеличится: против него в суде рассматривается еще три дела.В конце сентября третий президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну после восьми лет отсутствия. Перед этим изгнанник, на которого на родине было заведено несколько уголовных дел, объявил о своем приезде в социальных сетях, а затем тайно пересек границу. Он призывал граждан страны на выборах в местные органы власти 2 октября голосовать за созданную им партию "Единое национальное движение" или другие партии, чтобы сместить правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".Вскоре после приезда экс-президент был задержан и помещен в Руставскую тюрьму. В знак протеста он объявил голодовку, а его сторонники проводили массовые митинги и шествия, требуя освободить заключенного.Михаил Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году во время "евромайдана" в связи с серьезными обвинениями, в том числе в насильственном разгоне акции протеста в Тбилиси в 2007 году. Последние несколько лет он прожил на Украине, где в 2015-2016 годах был губернатором Одесской области и получил украинское гражданство.
https://uz.sputniknews.ru/20211002/s-ulybkoy-na-litse-saakashvili-dostavlen-v-tyurmu-bliz-tbilisi-20739996.html
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грузия, михаил саакашвили
Саакашвили начал есть
Экс-президент Грузии прекратил голодовку и начал пищу "по прописанной схеме"
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik
. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать пищу по прописанной врачами схеме. Об этом заявила в воскресенье член государственного консилиума Нино Шаршенидзе, сообщают наши коллеги из Sputnik Грузия.
В субботу Саакашвили перевели в Горийский госпиталь по состоянию здоровья, где его впервые осмотрел врачебный консилиум, созданный по заданию премьер-министра страны.
"Мы ознакомились с лабораторными исследованиями, оценили терапевтический статус, определили будущие лабораторные исследования, разработали схему лечения и выбрали медикаменты, - сказала Шарашенидзе. -Мы разработали план на будущий день и новую тактику курса лечения и питания".
У экс-президента продолжаются головные боли и проблемы со здоровьем. Невролог Александр Цискаридзе после осмотра пациента заявил, что состояние Саакашвили со вчерашнего дня улучшилось, но проблемы остаются.
"Мы надеемся, что на фоне адекватного лечения состояние не ухудшится. Пока мы не должны расслабляться. Мы надеемся, что на фоне постоянного наблюдения осложнений можно будет избежать", - сказал Цискаридзе.
Голодовка Михаила Саакашвили продлилась 50 дней. Он начал принимать пищу сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. Сейчас Саакашвили находится в палате интенсивной терапии.
После выздоровления осужденный вернется в Руставскую тюрьму, где он продолжит отбывать наказание по двум уголовным делам. Напомним, Саакашвили приговорен к 6 годам заключения, срок отсчитывается с момента его задержания 1 октября 2021 года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента увеличится: против него в суде рассматривается еще три дела.
В конце сентября третий президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну после восьми лет отсутствия. Перед этим изгнанник, на которого на родине было заведено несколько уголовных дел, объявил о своем приезде в социальных сетях, а затем тайно пересек границу. Он призывал граждан страны на выборах в местные органы власти 2 октября голосовать за созданную им партию "Единое национальное движение" или другие партии, чтобы сместить правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
Вскоре после приезда экс-президент был задержан и помещен в Руставскую тюрьму. В знак протеста он объявил голодовку, а его сторонники проводили массовые митинги и шествия, требуя освободить заключенного.
Михаил Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году во время "евромайдана" в связи с серьезными обвинениями, в том числе в насильственном разгоне акции протеста в Тбилиси в 2007 году. Последние несколько лет он прожил на Украине, где в 2015-2016 годах был губернатором Одесской области и получил украинское гражданство.