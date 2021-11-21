https://uz.sputniknews.ru/20211121/uchrejden-festival-dlya-molodyx-ispolniteley-21453394.html
Учрежден фестиваль для молодых исполнителей
Учрежден фестиваль для молодых исполнителей
Республиканский конкурс будет проходить в Бухаре каждые два года
2021-11-21T12:43+0500
2021-11-21T12:43+0500
2021-11-21T14:19+0500
общество
бухара
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Каждые два года в Бухаре будет проходить музыкальный фестиваль "Шашмаком". Соответствующее постановление принял Кабинет министров.Впервые фестиваль пройдет в Бухаре в 2022 году. Принять участие в нем смогут солисты не старше 30 лет, а в состав ансамблей должно входить не более 15 певцов и музыкантов.Оценивать выступления участников по 10-балльной шкале будет жюри, состоящее из 9-11 экспертов.Хокимият Бухарской области должен в течение месяца утвердить дорожную карту по организации фестиваля и провести масштабные работы по благоустройству Бухары.Музыкальный фестиваль будет проходить каждые два года.
https://uz.sputniknews.ru/20211110/festivalnyy-krugovorot-v-tashkente-startuet-mesyats-molodeji-21287551.html
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бухара, фестиваль
Учрежден фестиваль для молодых исполнителей
12:43 21.11.2021 (обновлено: 14:19 21.11.2021)
Республиканский конкурс будет проходить в Бухаре каждые два года.
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik
. Каждые два года в Бухаре будет проходить музыкальный фестиваль "Шашмаком". Соответствующее постановление
принял Кабинет министров.
Впервые фестиваль пройдет в Бухаре в 2022 году. Принять участие в нем смогут солисты не старше 30 лет, а в состав ансамблей должно входить не более 15 певцов и музыкантов.
Оценивать выступления участников по 10-балльной шкале будет жюри, состоящее из 9-11 экспертов.
Хокимият Бухарской области должен в течение месяца утвердить дорожную карту по организации фестиваля и провести масштабные работы по благоустройству Бухары.
Музыкальный фестиваль будет проходить каждые два года.