https://uz.sputniknews.ru/20211121/uchrejden-festival-dlya-molodyx-ispolniteley-21453394.html

Учрежден фестиваль для молодых исполнителей

Учрежден фестиваль для молодых исполнителей

Республиканский конкурс будет проходить в Бухаре каждые два года

2021-11-21T12:43+0500

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общество

бухара

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Каждые два года в Бухаре будет проходить музыкальный фестиваль "Шашмаком". Соответствующее постановление принял Кабинет министров.Впервые фестиваль пройдет в Бухаре в 2022 году. Принять участие в нем смогут солисты не старше 30 лет, а в состав ансамблей должно входить не более 15 певцов и музыкантов.Оценивать выступления участников по 10-балльной шкале будет жюри, состоящее из 9-11 экспертов.Хокимият Бухарской области должен в течение месяца утвердить дорожную карту по организации фестиваля и провести масштабные работы по благоустройству Бухары.Музыкальный фестиваль будет проходить каждые два года.

https://uz.sputniknews.ru/20211110/festivalnyy-krugovorot-v-tashkente-startuet-mesyats-molodeji-21287551.html

бухара

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бухара, фестиваль