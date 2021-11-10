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https://uz.sputniknews.ru/20211110/festivalnyy-krugovorot-v-tashkente-startuet-mesyats-molodeji-21287551.html
Фестивальный круговорот: в Ташкенте стартует месяц молодежи
Фестивальный круговорот: в Ташкенте стартует месяц молодежи
Столицу охватит множество интересных фестивалей по шести направлениям.
2021-11-10T09:11+0500
2021-11-10T10:49+0500
общество
ташкент
любовь
молодежь
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Последний месяц уходящего 2021-го, объявленного в Узбекистане Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, решено провести под девизом: "Ташкент любит молодежь". Месяц молодежи стартует 15 ноября. В этот период столицу ожидает ряд масштабных тематических фестивалей.Организаторы — городской хокимият — задались целью выявить инициативных и талантливых молодых людей и помочь им реализовать свои умения, повысить интерес к науке, творчеству, культуре и искусству, спорту.Как рассказали в хокимияте, в рамках Месяца молодежи пройдут крупные фестивали по шести направлениям: спортивное, военно-патриотическое, выставки интеллектуальных проектов, моды и дизайна "Традиционность и современность".В рамках спортивного фестиваля состоятся районные и городской этапы соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису, Street Workout и армрестлингу. Планируется, что в них примут участие более 25 тысяч ташкентцев. Спортивную часть месячника подытожит церемония награждения победителей. Она пройдет в спортивном комплексе "Узбекистан" 27 ноября.Фестиваль интеллектуальных проектов охватит такие игры, как "Заковат", "Что? Где? Когда?", дебатные состязания "Мунозара" и чемпионат CUDC. В них примут участие порядка тысячи интеллектуалов. Сильнейших наградят 20 ноября на торжественной церемонии в гостинице Hilton Tashkent City.Военно-патриотический фестиваль обещает демонстрацию военной техники и показательные выступления военнослужащих.Столица также окунется в атмосферу музыки, танцев и юмора. Ташкентцев ждут фестиваль Dance project movement, конкурс Univervision, игры КВН. Местом проведения выбран Дворец искусств "Туркистон". Ожидается, что эта часть фестиваля охватит более 15 тысяч человек.Модная часть масштабного действа познакомит не только с молодыми дизайнерами, но и включит фестиваль "Национальных нарядов", а также выставку ремесленников.Свои опыт и мастерство продемонстрируют киберспортмсены и любители боулинга. Кроме этого, будет работать выставка рационализаторских предложений, технических проектов и разработок InoTechExpo.Также в рамках месяца молодежи состоится популярный среди молодых соискателей фестиваль Job Fest. Воспитанники домов "Мехрибонлик" и специализированных школ-интернатов Ташкента в рамках проекта "Доброта без границ" покажут свои поделки. Каждый желающий сможет их приобрести на специализированной ярмарке.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/novye-mery-podderjki-molodeji-ukaz-prezidenta-19687188.html
https://uz.sputniknews.ru/20211027/v-uzbekistane-proydet-festival-natsionalnyx-suvenirov-21114208.html
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ташкент, любовь, молодежь

Фестивальный круговорот: в Ташкенте стартует месяц молодежи

09:11 10.11.2021 (обновлено: 10:49 10.11.2021)
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Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Анна Желиховская
Все материалы
Столицу охватит множество интересных фестивалей по шести направлениям. Подробнее о том, что планируется, — в материале.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Последний месяц уходящего 2021-го, объявленного в Узбекистане Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, решено провести под девизом: "Ташкент любит молодежь".
Месяц молодежи стартует 15 ноября. В этот период столицу ожидает ряд масштабных тематических фестивалей.
Организаторы — городской хокимият — задались целью выявить инициативных и талантливых молодых людей и помочь им реализовать свои умения, повысить интерес к науке, творчеству, культуре и искусству, спорту.
Как рассказали в хокимияте, в рамках Месяца молодежи пройдут крупные фестивали по шести направлениям: спортивное, военно-патриотическое, выставки интеллектуальных проектов, моды и дизайна "Традиционность и современность".
Кроме того, пройдет Республиканская научно-практическая конференция "Величественный и молодой Ташкент". Одним из ожидаемых событий станет церемония награждения победителей конкурса на "Стипендию хокима", учрежденного для учеников общеобразовательных школ столицы.
В рамках спортивного фестиваля состоятся районные и городской этапы соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису, Street Workout и армрестлингу. Планируется, что в них примут участие более 25 тысяч ташкентцев.
Спортивную часть месячника подытожит церемония награждения победителей. Она пройдет в спортивном комплексе "Узбекистан" 27 ноября.
Фестиваль интеллектуальных проектов охватит такие игры, как "Заковат", "Что? Где? Когда?", дебатные состязания "Мунозара" и чемпионат CUDC. В них примут участие порядка тысячи интеллектуалов. Сильнейших наградят 20 ноября на торжественной церемонии в гостинице Hilton Tashkent City.
Военно-патриотический фестиваль обещает демонстрацию военной техники и показательные выступления военнослужащих.
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Столица также окунется в атмосферу музыки, танцев и юмора. Ташкентцев ждут фестиваль Dance project movement, конкурс Univervision, игры КВН. Местом проведения выбран Дворец искусств "Туркистон".
Ожидается, что эта часть фестиваля охватит более 15 тысяч человек.
Модная часть масштабного действа познакомит не только с молодыми дизайнерами, но и включит фестиваль "Национальных нарядов", а также выставку ремесленников.
Свои опыт и мастерство продемонстрируют киберспортмсены и любители боулинга. Кроме этого, будет работать выставка рационализаторских предложений, технических проектов и разработок InoTechExpo.
Также в рамках месяца молодежи состоится популярный среди молодых соискателей фестиваль Job Fest.
Воспитанники домов "Мехрибонлик" и специализированных школ-интернатов Ташкента в рамках проекта "Доброта без границ" покажут свои поделки. Каждый желающий сможет их приобрести на специализированной ярмарке.
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