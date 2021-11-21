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Забег для спасения Арала
Забег для спасения Арала
В Ташкенте завершились благотворительные забеги в рамках проекта "Save Aral".
2021-11-21T19:23+0500
2021-11-21T19:23+0500
спорт
ташкент
аральское море
забег
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Финальные мероприятия проекта "Save Aral" прошли накануне на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Спортивная эстафета и массовый благотворительный забег были приурочены ко Дню принятия государственного флага Узбекистана, сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана.Цель проекта – привлечь внимание общественности к экологической катастрофе, связанной с высыханием Аральского моря, и ее экологическим, социально-экономическим и демографическим проблемам.Впервые благотворительный забег прошел в 2019 году в рамках Международной конференции "Приаралье-зона экологических инноваций и технологий". Тогда забеги проводились в шести городах страны. В нынешнем году в проекте участвовали уже 10 городов.За три года проведения проекта в нем приняли участие более 100 тысяч человек. Кроме победителей, награды получили самые молодые и самые старшие участники, а также победители в специальной номинации "За волю к победе" для людей с ограниченными возможностями.В спортивной эстафете экиден приняли участие 27 команд. Команды-победители эстафеты экиден:
https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-uzbekistane-proxodit-mejdunarodnyy-marafon-save-aral---2021-20920437.html
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ташкент, аральское море, забег

Забег для спасения Арала

19:23 21.11.2021
© Федерация легкой атлетики УзбекистанаУчастники забега "Save Aral" в Ташкенте
Участники забега Save Aral в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2021
© Федерация легкой атлетики Узбекистана
Подписаться на
В Ташкенте завершились благотворительные забеги в рамках проекта "Save Aral".
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Финальные мероприятия проекта "Save Aral" прошли накануне на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Спортивная эстафета и массовый благотворительный забег были приурочены ко Дню принятия государственного флага Узбекистана, сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана.
Цель проекта – привлечь внимание общественности к экологической катастрофе, связанной с высыханием Аральского моря, и ее экологическим, социально-экономическим и демографическим проблемам.
"Проект "Save Aral" также направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения, привлечение молодого поколения к физической культуре и спорту, интеграцию людей с ограниченными возможностями в активную социальную жизнь", - говорится в пресс-релизе.
Впервые благотворительный забег прошел в 2019 году в рамках Международной конференции "Приаралье-зона экологических инноваций и технологий". Тогда забеги проводились в шести городах страны. В нынешнем году в проекте участвовали уже 10 городов.
За три года проведения проекта в нем приняли участие более 100 тысяч человек. Кроме победителей, награды получили самые молодые и самые старшие участники, а также победители в специальной номинации "За волю к победе" для людей с ограниченными возможностями.
В спортивной эстафете экиден приняли участие 27 команд.
Команды-победители эстафеты экиден:
1.
Учебно-спортивный комплекс Министерства обороны Республики Узбекистан
2.
Инициативная команда из Кашкадарьинской области
3.
Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Победители финального этапа забега "Save Aral -2021":

Среди женщин:

1. Силченкова Анастасия

2. Аккузиева Маржона

3.Алимова Ирода

Среди мужчин:

1.Даватов Шохрух

2.Мирсоатов Хасан

3.Тошкуваттов Отабек

Специальные номинации:

"Самый старший участник" - Мамашарипов Марс (70 лет)

"Самая старшая участница" - Нурматова Рамиля (66 лет)

"Скандинавская ходьба" - Рахимова Марина

"Самый юный участник" - Носиров Алишер ( 7 лет)

"Самая юная участница" - Носирова Малика (10 лет)

Международный забег Save Aral - 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
Спорт
В Узбекистане проходит Международный марафон Save Aral-2021
15 октября, 12:18
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