Спорт
Забег для спасения Арала
© Федерация легкой атлетики УзбекистанаУчастники забега "Save Aral" в Ташкенте
© Федерация легкой атлетики Узбекистана
В Ташкенте завершились благотворительные забеги в рамках проекта "Save Aral".
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Финальные мероприятия проекта "Save Aral" прошли накануне на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Спортивная эстафета и массовый благотворительный забег были приурочены ко Дню принятия государственного флага Узбекистана, сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана.
Цель проекта – привлечь внимание общественности к экологической катастрофе, связанной с высыханием Аральского моря, и ее экологическим, социально-экономическим и демографическим проблемам.
"Проект "Save Aral" также направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения, привлечение молодого поколения к физической культуре и спорту, интеграцию людей с ограниченными возможностями в активную социальную жизнь", - говорится в пресс-релизе.
Впервые благотворительный забег прошел в 2019 году в рамках Международной конференции "Приаралье-зона экологических инноваций и технологий". Тогда забеги проводились в шести городах страны. В нынешнем году в проекте участвовали уже 10 городов.
За три года проведения проекта в нем приняли участие более 100 тысяч человек. Кроме победителей, награды получили самые молодые и самые старшие участники, а также победители в специальной номинации "За волю к победе" для людей с ограниченными возможностями.
В спортивной эстафете экиден приняли участие 27 команд.
Команды-победители эстафеты экиден:
1.Учебно-спортивный комплекс Министерства обороны Республики Узбекистан
2.Инициативная команда из Кашкадарьинской области
3.Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Победители финального этапа забега "Save Aral -2021":
Среди женщин:
1. Силченкова Анастасия
2. Аккузиева Маржона
3.Алимова Ирода
Среди мужчин:
1.Даватов Шохрух
2.Мирсоатов Хасан
3.Тошкуваттов Отабек
Специальные номинации:
"Самый старший участник" - Мамашарипов Марс (70 лет)
"Самая старшая участница" - Нурматова Рамиля (66 лет)
"Скандинавская ходьба" - Рахимова Марина
"Самый юный участник" - Носиров Алишер ( 7 лет)
"Самая юная участница" - Носирова Малика (10 лет)
15 октября, 12:18