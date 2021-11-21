https://uz.sputniknews.ru/20211121/zabeg-dlya-spaseniya-arala-21456938.html

Забег для спасения Арала

Забег для спасения Арала

В Ташкенте завершились благотворительные забеги в рамках проекта "Save Aral".

2021-11-21T19:23+0500

2021-11-21T19:23+0500

2021-11-21T19:23+0500

спорт

ташкент

аральское море

забег

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Финальные мероприятия проекта "Save Aral" прошли накануне на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Спортивная эстафета и массовый благотворительный забег были приурочены ко Дню принятия государственного флага Узбекистана, сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана.Цель проекта – привлечь внимание общественности к экологической катастрофе, связанной с высыханием Аральского моря, и ее экологическим, социально-экономическим и демографическим проблемам.Впервые благотворительный забег прошел в 2019 году в рамках Международной конференции "Приаралье-зона экологических инноваций и технологий". Тогда забеги проводились в шести городах страны. В нынешнем году в проекте участвовали уже 10 городов.За три года проведения проекта в нем приняли участие более 100 тысяч человек. Кроме победителей, награды получили самые молодые и самые старшие участники, а также победители в специальной номинации "За волю к победе" для людей с ограниченными возможностями.В спортивной эстафете экиден приняли участие 27 команд. Команды-победители эстафеты экиден:

https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-uzbekistane-proxodit-mejdunarodnyy-marafon-save-aral---2021-20920437.html

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ташкент, аральское море, забег