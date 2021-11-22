https://uz.sputniknews.ru/20211122/analitiki-obyasnili-pochemu-v-uzbekistane-rezko-vyros-spros-na-nedvijimost-21462064.html

Аналитики объяснили, почему в Узбекистане резко вырос спрос на недвижимость

Аналитики объяснили, почему в Узбекистане резко вырос спрос на недвижимость

В октябре 2021 года рост наблюдался во всех регионах. Лидируют Андижанская (30,5%), Хорезмская (25,4%), Навоийская (22,2%) области.

2021-11-22T11:07+0500

2021-11-22T11:07+0500

2021-11-22T11:07+0500

общество

узбекистан

недвижимость

рост цен

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В октябре в Узбекистане на 11,7% увеличилось количество заключенных договоров купли-продажи недвижимости. Об этом сообщает агентство Review.uz со ссылкой на данные Центра экономических исследований и реформ.В октябре рост наблюдался во всех регионах, в частности, лидирует Андижанская (30,5%), Хорезмская (25,4%), Навоийская (22,2%) области. Самые низкие показатели зафиксированы в Сурхандарьинской (5,7%), Ташкентской (8,4%) областях и в Ташкенте (7,5%).Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого год рост составил 9,5%, а по сравнению с октябрем 2019-го - 36,7%.Как считают аналитики, основной причиной роста числа сделок на рынке недвижимости Узбекистана стало восстановление покупательной способности населения, пострадавшего от пандемии коронавируса. Страна выходит из кризиса, уровень доходов населения стабилизируется и продолжает расти, уточняют эксперты.Кроме того, рост спроса на недвижимость в регионах также связан с окончанием сезона сбора урожая, благодаря чему сельхозпроизводители начали получать доход от продажи своей продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20210911/rossiyskiy-developer-pik-mojet-vyyti-na-rynok-nedvijimosti-uzbekistana-20456427.html

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узбекистан, недвижимость, рост цен