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https://uz.sputniknews.ru/20211122/analitiki-obyasnili-pochemu-v-uzbekistane-rezko-vyros-spros-na-nedvijimost-21462064.html
Аналитики объяснили, почему в Узбекистане резко вырос спрос на недвижимость
Аналитики объяснили, почему в Узбекистане резко вырос спрос на недвижимость
В октябре 2021 года рост наблюдался во всех регионах. Лидируют Андижанская (30,5%), Хорезмская (25,4%), Навоийская (22,2%) области.
2021-11-22T11:07+0500
2021-11-22T11:07+0500
общество
узбекистан
недвижимость
рост цен
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В октябре в Узбекистане на 11,7% увеличилось количество заключенных договоров купли-продажи недвижимости. Об этом сообщает агентство Review.uz со ссылкой на данные Центра экономических исследований и реформ.В октябре рост наблюдался во всех регионах, в частности, лидирует Андижанская (30,5%), Хорезмская (25,4%), Навоийская (22,2%) области. Самые низкие показатели зафиксированы в Сурхандарьинской (5,7%), Ташкентской (8,4%) областях и в Ташкенте (7,5%).Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого год рост составил 9,5%, а по сравнению с октябрем 2019-го - 36,7%.Как считают аналитики, основной причиной роста числа сделок на рынке недвижимости Узбекистана стало восстановление покупательной способности населения, пострадавшего от пандемии коронавируса. Страна выходит из кризиса, уровень доходов населения стабилизируется и продолжает расти, уточняют эксперты.Кроме того, рост спроса на недвижимость в регионах также связан с окончанием сезона сбора урожая, благодаря чему сельхозпроизводители начали получать доход от продажи своей продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20210911/rossiyskiy-developer-pik-mojet-vyyti-na-rynok-nedvijimosti-uzbekistana-20456427.html
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узбекистан, недвижимость, рост цен

Аналитики объяснили, почему в Узбекистане резко вырос спрос на недвижимость

11:07 22.11.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаСтроительство домов в Гулистане
Строительство домов в Гулистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В октябре 2021 года рост наблюдался во всех регионах. Лидируют Андижанская (30,5%), Хорезмская (25,4%), Навоийская (22,2%) области.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В октябре в Узбекистане на 11,7% увеличилось количество заключенных договоров купли-продажи недвижимости. Об этом сообщает агентство Review.uz со ссылкой на данные Центра экономических исследований и реформ.
В октябре рост наблюдался во всех регионах, в частности, лидирует Андижанская (30,5%), Хорезмская (25,4%), Навоийская (22,2%) области. Самые низкие показатели зафиксированы в Сурхандарьинской (5,7%), Ташкентской (8,4%) областях и в Ташкенте (7,5%).
Строительство жилого комплекса - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2021
Общество
Российский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана
11 сентября, 11:44
Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого год рост составил 9,5%, а по сравнению с октябрем 2019-го - 36,7%.
Как считают аналитики, основной причиной роста числа сделок на рынке недвижимости Узбекистана стало восстановление покупательной способности населения, пострадавшего от пандемии коронавируса. Страна выходит из кризиса, уровень доходов населения стабилизируется и продолжает расти, уточняют эксперты.
Кроме того, рост спроса на недвижимость в регионах также связан с окончанием сезона сбора урожая, благодаря чему сельхозпроизводители начали получать доход от продажи своей продукции.
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