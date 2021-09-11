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Российский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана
Российский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана
О возможном старте деятельности компании в Узбекистане заявил ее генеральный директор и основной акционер Сергей Гордеев. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T11:44+0500
2021-09-11T11:44+0500
общество
строительство
недвижимость
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Крупный российский девелопер жилья ПИК возможно в будущем выйдет на рынок недвижимости Узбекистана. Об этом РИА Новости заявил гендиректор компании и ее основной акционер Сергей Гордеев."Узбекистан – это хороший рынок, но мы видим, что там тоже растут цены, и там гигантское количество местных игроков. Вопрос в том, с чем мы туда придем, с каким продуктом. Может быть позже… В принципе, это была одна из стран, которую мы рассматривали", - сказал Гордеев.ПИК – крупная девелоперская и строительная компания России. Работает на рынке недвижимости с 1994 года. Она специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Предпринимателю Сергею Гордееву принадлежит 60% акций компании, держателями 23% ценных бумаг является банк ВТБ.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/v-tsb-ozvuchili-srednie-tseny-na-nedvijimost-v-regionax-uzbekistana-19512874.html
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строительство, недвижимость

Российский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана

11:44 11.09.2021
923
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
О возможном старте деятельности компании в Узбекистане заявил ее генеральный директор и основной акционер Сергей Гордеев.
ТАШКЕНТ, 11 сен Sputnik. Крупный российский девелопер жилья ПИК возможно в будущем выйдет на рынок недвижимости Узбекистана. Об этом РИА Новости заявил гендиректор компании и ее основной акционер Сергей Гордеев.
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