https://uz.sputniknews.ru/20210911/rossiyskiy-developer-pik-mojet-vyyti-na-rynok-nedvijimosti-uzbekistana-20456427.html
Российский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана
Российский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана
О возможном старте деятельности компании в Узбекистане заявил ее генеральный директор и основной акционер Сергей Гордеев. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T11:44+0500
2021-09-11T11:44+0500
2021-09-11T11:44+0500
общество
строительство
недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/17/15662271_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bcb924beb768ba4fd35655a917ad8523.jpg
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Крупный российский девелопер жилья ПИК возможно в будущем выйдет на рынок недвижимости Узбекистана. Об этом РИА Новости заявил гендиректор компании и ее основной акционер Сергей Гордеев."Узбекистан – это хороший рынок, но мы видим, что там тоже растут цены, и там гигантское количество местных игроков. Вопрос в том, с чем мы туда придем, с каким продуктом. Может быть позже… В принципе, это была одна из стран, которую мы рассматривали", - сказал Гордеев.ПИК – крупная девелоперская и строительная компания России. Работает на рынке недвижимости с 1994 года. Она специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Предпринимателю Сергею Гордееву принадлежит 60% акций компании, держателями 23% ценных бумаг является банк ВТБ.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/v-tsb-ozvuchili-srednie-tseny-na-nedvijimost-v-regionax-uzbekistana-19512874.html
https://uz.sputniknews.ru/20210511/analitiki-ne-ojidayut-rezkogo-rosta-tsen-na-nedvijimost-v-tashkente-18677987.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/17/15662271_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_291dcb8d793da257786fa9c42a9d830e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
строительство, недвижимость
Российский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана
О возможном старте деятельности компании в Узбекистане заявил ее генеральный директор и основной акционер Сергей Гордеев.
ТАШКЕНТ, 11 сен
— Sputnik.
Крупный российский девелопер жилья ПИК возможно в будущем выйдет на рынок недвижимости Узбекистана. Об этом РИА Новости заявил
гендиректор компании и ее основной акционер Сергей Гордеев.
"Узбекистан – это хороший рынок, но мы видим, что там тоже растут цены, и там гигантское количество местных игроков. Вопрос в том, с чем мы туда придем, с каким продуктом. Может быть позже… В принципе, это была одна из стран, которую мы рассматривали", - сказал Гордеев.
ПИК – крупная девелоперская и строительная компания России. Работает на рынке недвижимости с 1994 года. Она специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Предпринимателю Сергею Гордееву принадлежит 60% акций компании, держателями 23% ценных бумаг является банк ВТБ.