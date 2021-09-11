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Российский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана

Российский девелопер ПИК может выйти на рынок недвижимости Узбекистана

О возможном старте деятельности компании в Узбекистане заявил ее генеральный директор и основной акционер Сергей Гордеев. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-11T11:44+0500

2021-09-11T11:44+0500

2021-09-11T11:44+0500

общество

строительство

недвижимость

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Крупный российский девелопер жилья ПИК возможно в будущем выйдет на рынок недвижимости Узбекистана. Об этом РИА Новости заявил гендиректор компании и ее основной акционер Сергей Гордеев."Узбекистан – это хороший рынок, но мы видим, что там тоже растут цены, и там гигантское количество местных игроков. Вопрос в том, с чем мы туда придем, с каким продуктом. Может быть позже… В принципе, это была одна из стран, которую мы рассматривали", - сказал Гордеев.ПИК – крупная девелоперская и строительная компания России. Работает на рынке недвижимости с 1994 года. Она специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Предпринимателю Сергею Гордееву принадлежит 60% акций компании, держателями 23% ценных бумаг является банк ВТБ.

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