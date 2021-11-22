https://uz.sputniknews.ru/20211122/dzadziki-pod-sirtaki-chto-edyat-greki-i-pochemu-eto-polezno-21468284.html

Дзадзики под "Сиртаки": что едят греки и почему это полезно

Дзадзики под "Сиртаки": что едят греки и почему это полезно

Как приготовить мусаку, соусы дзадзики и бешамель? В чем секрет греческой кухни? Об этом читайте в обзоре.

2021-11-22T23:20+0500

2021-11-22T23:20+0500

2021-11-22T23:20+0500

в мире

греция

блюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21470292_0:316:1920:1396_1920x0_80_0_0_e54f28a4ce7e59bab10ffd3aa8faf6a5.jpg

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Греческая кухня считается одной из самых полезных в мире. Ее "фишка" — в простоте, но при этом каждый из продуктов, произведенных на греческих островах, отличается своим уникальным вкусом.Что же едят местные жители на завтрак? Что такое дзадзики и мусака? Где самые вкусные фисташки и йогурты?Секретами поделился знаток греческой кухни и шеф-повар из Афин Алекс Абазидис.Где взять лучшее из лучшегоАбазидис убежден, что лучшие помидоры — критские, а самые сочные баклажаны и вкусные йогурты — из городка Леонидио, расположенного на полуострове Пелопоннес. Что касается меда, то лучше всего брать его в Спарте или Олимпусе, а вот фисташки Абазидис порекомендовал приобретать на острове Эвия.Каких-то особенных мест, связанных с рыбой и морепродуктами, нет. Они хороши везде, убежден шеф-повар.Сто сортов оливок Оливки отличаются по цвету, размеру и стадии созревания. Их около ста сортов, подчеркнул Абазидис.Есть еще черные оливки — их хранят в уксусе или оливковом масле. Высохшие черные или коричневые круглые из Тасоса и Халкидики засаливают. Самые любимые оливки у шеф-повара — из города Каламата, с островов Крит и Закинтос.Лучшие блюда для крепкого здоровьяАлекс Абазидис поделился меню, состоящим из трех блюд для здорового питания:Шеф-повар также поделился рецептом простого, но при этом очень вкусного завтрака: берем греческий каравай Καρβελάκι, отрезаем под углом край с корочкой и кладем сверху большой кусок сыра фета. Далее поливаем деревенским оливковым маслом и посыпаем сверху травой орегано ρίγανη. Далее готовим зеленый чай и угощаемся вяленым инжиром с острова Эвия.Секрет кухни — в оливковом масле, но не только...Алекс Абазидис признался, что греки добавляют оливковое масло буквально во все блюда. Оно выполняет роль ароматной приправы.Кроме того, важный элемент традиционности любого блюда — его свежесть. Точнее, свежесть продуктов, из которых оно приготовлено.Мусака, бешамель и дзадзикиШеф-повар посоветовал взять греческий салат, мясную запеканку мусака, соус с йогуртом и чесноком дзадзики и десерт галактобуреко из сладкой манной каши, пропитанной сахарным сиропом.Впрочем, пока возможности путешествовать почти нет. А, значит, самое время попробовать приготовить эти яства дома.Абазидис поделился рецептами.Чтобы приготовить запеканку Мусака, нам понадобятся: говяжий фарш (1 кг), баклажаны (4-5 штук), картофель (5 штук), лук репчатый (200 гр), петрушка (1 пучок), чеснок (20 гр), оливковое масло, оригано (1 ч.л.), соль крупная (1/2 ч.л.), душистый перец (8 горошин), гвоздика (4 штуки), корица (2 штуки), лавровый лист (3 штуки), вино сухое (50 гр), помидоры в собственном соку (400 гр), томатная паста (1 ст.л.).Для соуса бешамель потребуется: сливочное масло (100 гр), молоко 3,2% (1 л), мука (100 гр), белый перец (1/2 ч.л.), мускатный орех (1/2 ч.л.), сыр кефалотири.Как приготовить запеканку: сперва нарезаем картофель, баклажаны кольцами и обжариваем на сковороде. Нарезаем мелко лук, обжариваем и добавляем томатную пасту. Далее кладем фарш, обжариваем, добавляем специи и вино. Помидоры готовим 20 минут. Выкладываем фарш на баклажаны.Соус бешамель приготовить тоже просто: растапливаем масло и всыпаем муку. Размешиваем очень хорошо и готовим на среднем огне, добавляя понемногу молоко и специи. Мешаем до загустения. Выкладываем на противень и натираем сыр. Ставим в духовку на 40 минут, на 180 градусов.Для соуса дзадзики на понадобятся: йогурт (500 гр), огурцы (100 гр), оливковое масло (50 гр), чеснок (три зубчика), соль, уксус (10 мл).Готовится соус очень быстро: огурец следует натереть на крупной терке и отжать, чтобы ушла лишняя жидкость. Чеснок с маслом взбить в блендере. Укроп мелко нарезать. Смешать, добавив соль и уксус.

https://uz.sputniknews.ru/20211115/eda-dlya-xolodov-retsepty-gruzinskoy-kuxni-21348855.html

греция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

греция, блюдо