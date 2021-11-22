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https://uz.sputniknews.ru/20211122/dzadziki-pod-sirtaki-chto-edyat-greki-i-pochemu-eto-polezno-21468284.html
Дзадзики под "Сиртаки": что едят греки и почему это полезно
Дзадзики под "Сиртаки": что едят греки и почему это полезно
Как приготовить мусаку, соусы дзадзики и бешамель? В чем секрет греческой кухни? Об этом читайте в обзоре.
2021-11-22T23:20+0500
2021-11-22T23:20+0500
в мире
греция
блюдо
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Греческая кухня считается одной из самых полезных в мире. Ее "фишка" — в простоте, но при этом каждый из продуктов, произведенных на греческих островах, отличается своим уникальным вкусом.Что же едят местные жители на завтрак? Что такое дзадзики и мусака? Где самые вкусные фисташки и йогурты?Секретами поделился знаток греческой кухни и шеф-повар из Афин Алекс Абазидис.Где взять лучшее из лучшегоАбазидис убежден, что лучшие помидоры — критские, а самые сочные баклажаны и вкусные йогурты — из городка Леонидио, расположенного на полуострове Пелопоннес. Что касается меда, то лучше всего брать его в Спарте или Олимпусе, а вот фисташки Абазидис порекомендовал приобретать на острове Эвия.Каких-то особенных мест, связанных с рыбой и морепродуктами, нет. Они хороши везде, убежден шеф-повар.Сто сортов оливок Оливки отличаются по цвету, размеру и стадии созревания. Их около ста сортов, подчеркнул Абазидис.Есть еще черные оливки — их хранят в уксусе или оливковом масле. Высохшие черные или коричневые круглые из Тасоса и Халкидики засаливают. Самые любимые оливки у шеф-повара — из города Каламата, с островов Крит и Закинтос.Лучшие блюда для крепкого здоровьяАлекс Абазидис поделился меню, состоящим из трех блюд для здорового питания:Шеф-повар также поделился рецептом простого, но при этом очень вкусного завтрака: берем греческий каравай Καρβελάκι, отрезаем под углом край с корочкой и кладем сверху большой кусок сыра фета. Далее поливаем деревенским оливковым маслом и посыпаем сверху травой орегано ρίγανη. Далее готовим зеленый чай и угощаемся вяленым инжиром с острова Эвия.Секрет кухни — в оливковом масле, но не только...Алекс Абазидис признался, что греки добавляют оливковое масло буквально во все блюда. Оно выполняет роль ароматной приправы.Кроме того, важный элемент традиционности любого блюда — его свежесть. Точнее, свежесть продуктов, из которых оно приготовлено.Мусака, бешамель и дзадзикиШеф-повар посоветовал взять греческий салат, мясную запеканку мусака, соус с йогуртом и чесноком дзадзики и десерт галактобуреко из сладкой манной каши, пропитанной сахарным сиропом.Впрочем, пока возможности путешествовать почти нет. А, значит, самое время попробовать приготовить эти яства дома.Абазидис поделился рецептами.Чтобы приготовить запеканку Мусака, нам понадобятся: говяжий фарш (1 кг), баклажаны (4-5 штук), картофель (5 штук), лук репчатый (200 гр), петрушка (1 пучок), чеснок (20 гр), оливковое масло, оригано (1 ч.л.), соль крупная (1/2 ч.л.), душистый перец (8 горошин), гвоздика (4 штуки), корица (2 штуки), лавровый лист (3 штуки), вино сухое (50 гр), помидоры в собственном соку (400 гр), томатная паста (1 ст.л.).Для соуса бешамель потребуется: сливочное масло (100 гр), молоко 3,2% (1 л), мука (100 гр), белый перец (1/2 ч.л.), мускатный орех (1/2 ч.л.), сыр кефалотири.Как приготовить запеканку: сперва нарезаем картофель, баклажаны кольцами и обжариваем на сковороде. Нарезаем мелко лук, обжариваем и добавляем томатную пасту. Далее кладем фарш, обжариваем, добавляем специи и вино. Помидоры готовим 20 минут. Выкладываем фарш на баклажаны.Соус бешамель приготовить тоже просто: растапливаем масло и всыпаем муку. Размешиваем очень хорошо и готовим на среднем огне, добавляя понемногу молоко и специи. Мешаем до загустения. Выкладываем на противень и натираем сыр. Ставим в духовку на 40 минут, на 180 градусов.Для соуса дзадзики на понадобятся: йогурт (500 гр), огурцы (100 гр), оливковое масло (50 гр), чеснок (три зубчика), соль, уксус (10 мл).Готовится соус очень быстро: огурец следует натереть на крупной терке и отжать, чтобы ушла лишняя жидкость. Чеснок с маслом взбить в блендере. Укроп мелко нарезать. Смешать, добавив соль и уксус.
https://uz.sputniknews.ru/20211115/eda-dlya-xolodov-retsepty-gruzinskoy-kuxni-21348855.html
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греция, блюдо

Дзадзики под "Сиртаки": что едят греки и почему это полезно

23:20 22.11.2021
© Pixabay / galyafanasevaГреческий салат
Греческий салат - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© Pixabay / galyafanaseva
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Как приготовить мусаку, соусы дзадзики и бешамель? В чем секрет греческой кухни? Об этом читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Греческая кухня считается одной из самых полезных в мире. Ее "фишка" — в простоте, но при этом каждый из продуктов, произведенных на греческих островах, отличается своим уникальным вкусом.
Что же едят местные жители на завтрак? Что такое дзадзики и мусака? Где самые вкусные фисташки и йогурты?
Секретами поделился знаток греческой кухни и шеф-повар из Афин Алекс Абазидис.

Где взять лучшее из лучшего

Абазидис убежден, что лучшие помидоры — критские, а самые сочные баклажаны и вкусные йогурты — из городка Леонидио, расположенного на полуострове Пелопоннес.
Что касается меда, то лучше всего брать его в Спарте или Олимпусе, а вот фисташки Абазидис порекомендовал приобретать на острове Эвия.
Каких-то особенных мест, связанных с рыбой и морепродуктами, нет. Они хороши везде, убежден шеф-повар.

Сто сортов оливок

Оливки отличаются по цвету, размеру и стадии созревания. Их около ста сортов, подчеркнул Абазидис.
Чтобы получить вяленые оливки с жесткой кожурой, следует оставить их созревшими на дереве. Зеленые оливки, в свою очередь, местные очень любят мариновать или готовить с добавлением дикого фенхеля, чеснока, лимона или небольшого перца.
Есть еще черные оливки — их хранят в уксусе или оливковом масле. Высохшие черные или коричневые круглые из Тасоса и Халкидики засаливают.
Самые любимые оливки у шеф-повара — из города Каламата, с островов Крит и Закинтос.

Лучшие блюда для крепкого здоровья

Алекс Абазидис поделился меню, состоящим из трех блюд для здорового питания:
1.
Греческий йогурт с медом и сухарями;
2.
Корочка хрустящего хлеба, обильно политая оливковым маслом с острова Пелопоннес, и большой кусок сыра фета (сделанный там же);
3.
Пирог со шпинатом и фетой — панокопита.
Шеф-повар также поделился рецептом простого, но при этом очень вкусного завтрака: берем греческий каравай Καρβελάκι, отрезаем под углом край с корочкой и кладем сверху большой кусок сыра фета.
Далее поливаем деревенским оливковым маслом и посыпаем сверху травой орегано ρίγανη.
Далее готовим зеленый чай и угощаемся вяленым инжиром с острова Эвия.

Секрет кухни — в оливковом масле, но не только...

Алекс Абазидис признался, что греки добавляют оливковое масло буквально во все блюда. Оно выполняет роль ароматной приправы.
Кроме того, важный элемент традиционности любого блюда — его свежесть. Точнее, свежесть продуктов, из которых оно приготовлено.

Мусака, бешамель и дзадзики

Шеф-повар посоветовал взять греческий салат, мясную запеканку мусака, соус с йогуртом и чесноком дзадзики и десерт галактобуреко из сладкой манной каши, пропитанной сахарным сиропом.
Впрочем, пока возможности путешествовать почти нет. А, значит, самое время попробовать приготовить эти яства дома.
Абазидис поделился рецептами.
Чтобы приготовить запеканку Мусака, нам понадобятся: говяжий фарш (1 кг), баклажаны (4-5 штук), картофель (5 штук), лук репчатый (200 гр), петрушка (1 пучок), чеснок (20 гр), оливковое масло, оригано (1 ч.л.), соль крупная (1/2 ч.л.), душистый перец (8 горошин), гвоздика (4 штуки), корица (2 штуки), лавровый лист (3 штуки), вино сухое (50 гр), помидоры в собственном соку (400 гр), томатная паста (1 ст.л.).
Для соуса бешамель потребуется: сливочное масло (100 гр), молоко 3,2% (1 л), мука (100 гр), белый перец (1/2 ч.л.), мускатный орех (1/2 ч.л.), сыр кефалотири.
Как приготовить запеканку: сперва нарезаем картофель, баклажаны кольцами и обжариваем на сковороде. Нарезаем мелко лук, обжариваем и добавляем томатную пасту. Далее кладем фарш, обжариваем, добавляем специи и вино. Помидоры готовим 20 минут. Выкладываем фарш на баклажаны.
Соус бешамель приготовить тоже просто: растапливаем масло и всыпаем муку. Размешиваем очень хорошо и готовим на среднем огне, добавляя понемногу молоко и специи. Мешаем до загустения. Выкладываем на противень и натираем сыр. Ставим в духовку на 40 минут, на 180 градусов.
Для соуса дзадзики на понадобятся: йогурт (500 гр), огурцы (100 гр), оливковое масло (50 гр), чеснок (три зубчика), соль, уксус (10 мл).
Готовится соус очень быстро: огурец следует натереть на крупной терке и отжать, чтобы ушла лишняя жидкость. Чеснок с маслом взбить в блендере. Укроп мелко нарезать. Смешать, добавив соль и уксус.
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