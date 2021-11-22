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"Газпром" уведомил Кишинев, что остановит поставки газа - сроки
"Газпром" уведомил Кишинев, что остановит поставки газа - сроки
Новый контракт между сторонами был подписан на условиях Молдовы, однако страна все равно не выполняет требования документа. Осталось всего 48 часов, чтобы поправить ситуацию.
2021-11-22T22:06+0500
2021-11-22T22:06+0500
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газпром
кишинев
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов объяснил в эфире телеканала "Россия 24", в каких случаях компания готова прекратить поставки газа в Молдову.По его словам, это произойдет если через 48 часов оплата за голубое топливо не поступит в полном объеме. Именно такие условия оговорены в контракте, заключенном между компанией "Газпром" и Молдовой. передает РИА Новости."Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", — сообщил Куприянов.Он подчеркнул, что очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. Однако оплата не поступила. В этой связи, в соответствии с контрактом, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа будут остановлены.Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.Власти Молдавии в свою очередь сообщали, что в новом контракте будет использоваться формула, предложенная молдавской стороной. Кроме того, будет проведен аудит задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" в 2022 году. Планируется, что затем она будет погашена в течение пяти лет с учетом пени.
https://uz.sputniknews.ru/20211025/moldova-pridumala-kak-ne-platit-rossii-za-gaz-21078244.html
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газпром, кишинев, газ

"Газпром" уведомил Кишинев, что остановит поставки газа - сроки

22:06 22.11.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорные станции "Казачья" и "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Новый контракт между сторонами был подписан на условиях Молдовы, однако страна все равно не выполняет требования документа. Осталось всего 48 часов, чтобы поправить ситуацию.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов объяснил в эфире телеканала "Россия 24", в каких случаях компания готова прекратить поставки газа в Молдову.
По его словам, это произойдет если через 48 часов оплата за голубое топливо не поступит в полном объеме. Именно такие условия оговорены в контракте, заключенном между компанией "Газпром" и Молдовой. передает РИА Новости.
"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", — сообщил Куприянов.
Он подчеркнул, что очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. Однако оплата не поступила. В этой связи, в соответствии с контрактом, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа будут остановлены.
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
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Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.
Власти Молдавии в свою очередь сообщали, что в новом контракте будет использоваться формула, предложенная молдавской стороной. Кроме того, будет проведен аудит задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" в 2022 году. Планируется, что затем она будет погашена в течение пяти лет с учетом пени.
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