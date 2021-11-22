https://uz.sputniknews.ru/20211122/gazprom-uvedomil-kishinev-chto-ostanovit-postavki-gaza---sroki-21472653.html

"Газпром" уведомил Кишинев, что остановит поставки газа - сроки

"Газпром" уведомил Кишинев, что остановит поставки газа - сроки

Новый контракт между сторонами был подписан на условиях Молдовы, однако страна все равно не выполняет требования документа. Осталось всего 48 часов, чтобы поправить ситуацию.

2021-11-22T22:06+0500

2021-11-22T22:06+0500

2021-11-22T22:06+0500

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов объяснил в эфире телеканала "Россия 24", в каких случаях компания готова прекратить поставки газа в Молдову.По его словам, это произойдет если через 48 часов оплата за голубое топливо не поступит в полном объеме. Именно такие условия оговорены в контракте, заключенном между компанией "Газпром" и Молдовой. передает РИА Новости."Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", — сообщил Куприянов.Он подчеркнул, что очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. Однако оплата не поступила. В этой связи, в соответствии с контрактом, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа будут остановлены.Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.Власти Молдавии в свою очередь сообщали, что в новом контракте будет использоваться формула, предложенная молдавской стороной. Кроме того, будет проведен аудит задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" в 2022 году. Планируется, что затем она будет погашена в течение пяти лет с учетом пени.

https://uz.sputniknews.ru/20211025/moldova-pridumala-kak-ne-platit-rossii-za-gaz-21078244.html

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