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https://uz.sputniknews.ru/20211122/generalnyy-plan-tashkenta-budet-razrabotan-k-kontsu-2022-goda-21472343.html
Генеральный план Ташкента будет разработан к концу 2022 года
Генеральный план Ташкента будет разработан к концу 2022 года
При разработке генплана Ташкента отдельное внимание развитию районов, недавно включенных в состав столицы.
2021-11-22T21:15+0500
2021-11-22T21:15+0500
общество
ташкентская область
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Населенные пункты, переведенные из Ташкентской области в столицу, войдут в программу комплексного развития на 2021-2024 годы. В них будет капитально улучшено коммунальное обслуживание. Соответствующий документ утвердили в правительстве. Он включает в себя реализацию 742 проектов более чем на 5,46 трлн сумов.Ранее ряд населенных пунктов Зангиатского, Юкори-Чирчикского, Урта-Чирчикского и Кибрайского районов Ташкентской области были переведены в состав Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов столицы. В этих районах появятся современные производства промышленной продукции. Внимание будет уделено развитию бытовых, торговых, транспортных, медицинских и других услуг. При этом хокимият Ташкента вместе с Министерством строительства должен будет до конца 2022 года разработать и утвердить генеральный план столицы. В этот же срок необходимо также подготовить проекты детальной планировки территорий, переданных в ведение городской администрации. Обязательное требование - строительство новых дошкольных образовательных учреждений, школ, объектов здравоохранения, культуры и спорта. Необходимо также обустроить свободные земельные участки.Кроме того, по каждому району разработаны комплексные мероприятия по совершенствованию транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
https://uz.sputniknews.ru/20200805/Prezident-poruchil-peresmotret-genplan-Tashkenta-i-izmenit-granitsy-goroda-14707944.html
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ташкентская область, хокимият ташкента

Генеральный план Ташкента будет разработан к концу 2022 года

21:15 22.11.2021
© Пресс-служба президента РУзДополнительная дорога, соединяющая Сергели с Яккасарайским районом сдана в эксплуатацию
Дополнительная дорога, соединяющая Сергели с Яккасарайским районом сдана в эксплуатацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© Пресс-служба президента РУз
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При разработке генплана Ташкента отдельное внимание развитию районов, недавно включенных в состав столицы.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Населенные пункты, переведенные из Ташкентской области в столицу, войдут в программу комплексного развития на 2021-2024 годы. В них будет капитально улучшено коммунальное обслуживание. Соответствующий документ утвердили в правительстве. Он включает в себя реализацию 742 проектов более чем на 5,46 трлн сумов.
Ранее ряд населенных пунктов Зангиатского, Юкори-Чирчикского, Урта-Чирчикского и Кибрайского районов Ташкентской области были переведены в состав Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов столицы.
В этих районах появятся современные производства промышленной продукции. Внимание будет уделено развитию бытовых, торговых, транспортных, медицинских и других услуг.
При этом хокимият Ташкента вместе с Министерством строительства должен будет до конца 2022 года разработать и утвердить генеральный план столицы. В этот же срок необходимо также подготовить проекты детальной планировки территорий, переданных в ведение городской администрации.
Обязательное требование - строительство новых дошкольных образовательных учреждений, школ, объектов здравоохранения, культуры и спорта. Необходимо также обустроить свободные земельные участки.
Кроме того, по каждому району разработаны комплексные мероприятия по совершенствованию транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по изменению территориального устройства сопредельных районов города Ташкента и Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2020
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Президент поручил пересмотреть генплан Ташкента и изменить границы города
5 августа 2020, 14:20
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