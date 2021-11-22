https://uz.sputniknews.ru/20211122/generalnyy-plan-tashkenta-budet-razrabotan-k-kontsu-2022-goda-21472343.html

Генеральный план Ташкента будет разработан к концу 2022 года

Генеральный план Ташкента будет разработан к концу 2022 года

При разработке генплана Ташкента отдельное внимание развитию районов, недавно включенных в состав столицы.

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общество

ташкентская область

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Населенные пункты, переведенные из Ташкентской области в столицу, войдут в программу комплексного развития на 2021-2024 годы. В них будет капитально улучшено коммунальное обслуживание. Соответствующий документ утвердили в правительстве. Он включает в себя реализацию 742 проектов более чем на 5,46 трлн сумов.Ранее ряд населенных пунктов Зангиатского, Юкори-Чирчикского, Урта-Чирчикского и Кибрайского районов Ташкентской области были переведены в состав Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов столицы. В этих районах появятся современные производства промышленной продукции. Внимание будет уделено развитию бытовых, торговых, транспортных, медицинских и других услуг. При этом хокимият Ташкента вместе с Министерством строительства должен будет до конца 2022 года разработать и утвердить генеральный план столицы. В этот же срок необходимо также подготовить проекты детальной планировки территорий, переданных в ведение городской администрации. Обязательное требование - строительство новых дошкольных образовательных учреждений, школ, объектов здравоохранения, культуры и спорта. Необходимо также обустроить свободные земельные участки.Кроме того, по каждому району разработаны комплексные мероприятия по совершенствованию транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

https://uz.sputniknews.ru/20200805/Prezident-poruchil-peresmotret-genplan-Tashkenta-i-izmenit-granitsy-goroda-14707944.html

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