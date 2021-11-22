https://uz.sputniknews.ru/20211122/na-stroyploschadkax-moskovskoy-oblasti-poyavyatsya-obschejitiya-dlya-migrantov-21467296.html
На стройплощадках Московской области появятся общежития для мигрантов
На стройплощадках Московской области появятся общежития для мигрантов
Работа по улучшению жилищных условий мигрантов потребует дополнительных инвестиций, заявил глава региона.
2021-11-22T15:51+0500
2021-11-22T15:51+0500
2021-11-22T16:57+0500
миграция
московская область
жилье
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Московской области будут улучшены жилищные условия мигрантов. Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьев, выступая на заседании правительства региона.Он отметил, что соседство с нелегальными хостелами и "резиновыми" квартирами, в которых проживают мигранты, зачастую вызывает беспокойство жителей. Именно поэтому нужно проработать с бизнес-структурами вопрос создания компактных модульных общежитий, говорится в Telegram-канале российского чиновника. Такие жилища должны располагаться в промзонах и на территории объектов, в строительстве которых задействованы мигрантов.Андрей Воробьев добавил, что предстоит большая работа, которая потребует дополнительных инвестиций, но вопросы безопасности и комфорта жителей региона должны быть в приоритете.Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выдвинул инициативу об объединении миграционных центров, расположенных в Москве и Московской области из-за массовых жалоб жителей деревни Путилково (МО) на недопустимое поведение со стороны мигрантов.
московская область
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московская область, жилье, трудовые мигранты
На стройплощадках Московской области появятся общежития для мигрантов
15:51 22.11.2021 (обновлено: 16:57 22.11.2021)
Работа по улучшению жилищных условий мигрантов потребует дополнительных инвестиций, заявил глава региона.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Московской области будут улучшены жилищные условия мигрантов. Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьев, выступая на заседании правительства региона.
Он отметил, что соседство с нелегальными хостелами и "резиновыми" квартирами, в которых проживают мигранты, зачастую вызывает беспокойство жителей. Именно поэтому нужно проработать с бизнес-структурами вопрос создания компактных модульных общежитий, говорится в Telegram-канале
российского чиновника.
Такие жилища должны располагаться в промзонах и на территории объектов, в строительстве которых задействованы мигрантов.
Если какая-то компания или холдинг использует труд мигрантов, она должна обеспечить их комфортным жильем и цивилизованными условиями.
Андрей Воробьев
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев добавил, что предстоит большая работа, которая потребует дополнительных инвестиций, но вопросы безопасности и комфорта жителей региона должны быть в приоритете.
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выдвинул инициативу об объединении миграционных центров
, расположенных в Москве и Московской области из-за массовых жалоб жителей деревни Путилково (МО) на недопустимое поведение со стороны мигрантов.