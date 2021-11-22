Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211122/na-stroyploschadkax-moskovskoy-oblasti-poyavyatsya-obschejitiya-dlya-migrantov-21467296.html
На стройплощадках Московской области появятся общежития для мигрантов
На стройплощадках Московской области появятся общежития для мигрантов
Работа по улучшению жилищных условий мигрантов потребует дополнительных инвестиций, заявил глава региона.
2021-11-22T15:51+0500
2021-11-22T16:57+0500
миграция
московская область
жилье
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20798238_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_2dee45671c78827d1bb2923f79105c5e.jpg
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Московской области будут улучшены жилищные условия мигрантов. Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьев, выступая на заседании правительства региона.Он отметил, что соседство с нелегальными хостелами и "резиновыми" квартирами, в которых проживают мигранты, зачастую вызывает беспокойство жителей. Именно поэтому нужно проработать с бизнес-структурами вопрос создания компактных модульных общежитий, говорится в Telegram-канале российского чиновника. Такие жилища должны располагаться в промзонах и на территории объектов, в строительстве которых задействованы мигрантов.Андрей Воробьев добавил, что предстоит большая работа, которая потребует дополнительных инвестиций, но вопросы безопасности и комфорта жителей региона должны быть в приоритете.Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выдвинул инициативу об объединении миграционных центров, расположенных в Москве и Московской области из-за массовых жалоб жителей деревни Путилково (МО) на недопустимое поведение со стороны мигрантов.
московская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20798238_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_d67e55beefc49d65868c595fcfc3f13f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
московская область, жилье, трудовые мигранты

На стройплощадках Московской области появятся общежития для мигрантов

15:51 22.11.2021 (обновлено: 16:57 22.11.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на строительной площадке
Рабочий на строительной площадке - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Работа по улучшению жилищных условий мигрантов потребует дополнительных инвестиций, заявил глава региона.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Московской области будут улучшены жилищные условия мигрантов. Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьев, выступая на заседании правительства региона.
Он отметил, что соседство с нелегальными хостелами и "резиновыми" квартирами, в которых проживают мигранты, зачастую вызывает беспокойство жителей. Именно поэтому нужно проработать с бизнес-структурами вопрос создания компактных модульных общежитий, говорится в Telegram-канале российского чиновника.
Такие жилища должны располагаться в промзонах и на территории объектов, в строительстве которых задействованы мигрантов.
Если какая-то компания или холдинг использует труд мигрантов, она должна обеспечить их комфортным жильем и цивилизованными условиями.
Президент РФ В. Путин провел встречу с губернатором Московской области А. Воробьевым - Sputnik Узбекистан
Андрей Воробьев
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев добавил, что предстоит большая работа, которая потребует дополнительных инвестиций, но вопросы безопасности и комфорта жителей региона должны быть в приоритете.
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выдвинул инициативу об объединении миграционных центров, расположенных в Москве и Московской области из-за массовых жалоб жителей деревни Путилково (МО) на недопустимое поведение со стороны мигрантов.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:51На стройплощадках Московской области появятся общежития для мигрантов
14:46Минобороны Узбекистана и Казахстана продолжат военный диалог
13:52Прогноз ВБ: сколько денег переведут узбекские мигранты в 2021 году
13:00Ташкент расширяется: сколько земель перешло из области в столицу
12:43Узбекистан вернул в Иран и Пакистан тонны опасного картофеля
12:16Свыше 150 домов Ташкента временно останутся без газа
11:46На Украине испытали уникальную систему, делающую деньги из ничего
11:29В Карши отменили возведение флагштока за 1,35 млрд сумов
11:23Алла Пугачева приготовила Максиму Галкину узбекское блюдо — видео
11:07Аналитики объяснили, почему в Узбекистане резко вырос спрос на недвижимость
10:55Американский суд восстал против Байдена и разрешил убивать воинов добра
10:31Стало известно, сколько овощей и фруктов Узбекистан экспортировал в Афганистан
10:30Пятая волна пандемии сломала Австрию
09:59Политолог объяснил, почему Запад мешает "Северному потоку-2" — видео
09:58В Узбекистане проведут добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID
09:35Умерла актриса Нина Русланова
09:26Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт"
09:22Оттепель после морозов: погода на неделе удивит узбекистанцев
08:48Объявлен победитель тендера на строительство ТЭС в Сырдарье
08:18Зачем Россия выделила "Узбекнефтегазу" кредит на $257,3 млн