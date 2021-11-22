Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211122/natalya-oreyro-privilas-sputnikom-v-21457304.html
Наталья Орейро привилась "Спутником V"
Наталья Орейро привилась "Спутником V"
Уругвайская певица и актриса заявила, что другие вакцины использовать не планирует
2021-11-22T08:00+0500
2021-11-22T09:36+0500
в мире
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/15/21456270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_187b28b7a97c6d56ed4a9e8caeaa7716.jpg
ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Звезда сериала "Дикий ангел" популярная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро привилась от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", сообщает RT.Актриса также заявила, что в будущем не планирует прививаться от COVID-19 какой-либо другой вакциной, рекомендовав всем согражданам пойти и сделать прививку.Напомним, на днях Наталья Орейро получила российский паспорт – его кинозвезде вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/pervyy-v-mire-kinoekipaj-snyal-film-v-kosmose-i-vernulsya-na-zemlyu--video-20943778.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/15/21456270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b24fb96d006950e4917f79c8399df494.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"

Наталья Орейро привилась "Спутником V"

08:00 22.11.2021 (обновлено: 09:36 22.11.2021)
© Sputnik / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкАктриса и певица Наталия Орейро
Актриса и певица Наталия Орейро - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Виктор Вытольский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Уругвайская певица и актриса заявила, что другие вакцины использовать не планирует.
ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Звезда сериала "Дикий ангел" популярная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро привилась от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", сообщает RT.

"Да, конечно, первая вакцина, которую мы (Уругвай. – Прим. ред.) получили, была "Спутник V". Да, (вакцинировалась) двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", — сказала она в интервью телеканалу НТВ.

Актриса также заявила, что в будущем не планирует прививаться от COVID-19 какой-либо другой вакциной, рекомендовав всем согражданам пойти и сделать прививку.
Напомним, на днях Наталья Орейро получила российский паспорт – его кинозвезде вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.
Киноэкипаж снял фильм и вернулся на землю - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
Видео
Первый в мире киноэкипаж снял фильм в космосе и вернулся на Землю — видео
18 октября, 08:30
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:07Аналитики объяснили, почему в Узбекистане резко вырос спрос на недвижимость
10:55Американский суд восстал против Байдена и разрешил убивать воинов добра
10:31Стало известно, сколько овощей и фруктов Узбекистан экспортировал в Афганистан
10:30Пятая волна пандемии сломала Австрию
09:59Политолог объяснил, почему Запад мешает "Северному потоку-2" — видео
09:58В Узбекистане проведут добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID
09:35Умерла актриса Нина Русланова
09:26Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт"
09:22Оттепель после морозов: погода на неделе удивит узбекистанцев
08:48Объявлен победитель тендера на строительство ТЭС в Сырдарье
08:18Зачем Россия выделила "Узбекнефтегазу" кредит на $257,3 млн
08:00Наталья Орейро привилась "Спутником V"
07:00Кофе против инсульта и деменции
ВчераПостпред Узбекистана вошел в Бюро Совета ООН по правам человека
ВчераПочти 100 мигрантов попали в белорусские больницы
ВчераЗабег для спасения Арала
ВчераСаакашвили начал есть
Вчера"Он был сгустком энергии" — Али Хамраев об Ихтиёрове
ВчераУзбекистан начал выпускать бронемашины
ВчераКаратист из Узбекистана стал чемпионом мира