https://uz.sputniknews.ru/20211122/natalya-oreyro-privilas-sputnikom-v-21457304.html
Наталья Орейро привилась "Спутником V"
Наталья Орейро привилась "Спутником V"
Уругвайская певица и актриса заявила, что другие вакцины использовать не планирует
2021-11-22T08:00+0500
2021-11-22T08:00+0500
2021-11-22T09:36+0500
в мире
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Звезда сериала "Дикий ангел" популярная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро привилась от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", сообщает RT.Актриса также заявила, что в будущем не планирует прививаться от COVID-19 какой-либо другой вакциной, рекомендовав всем согражданам пойти и сделать прививку.Напомним, на днях Наталья Орейро получила российский паспорт – его кинозвезде вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/pervyy-v-mire-kinoekipaj-snyal-film-v-kosmose-i-vernulsya-na-zemlyu--video-20943778.html
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коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
Наталья Орейро привилась "Спутником V"
08:00 22.11.2021 (обновлено: 09:36 22.11.2021)
Уругвайская певица и актриса заявила, что другие вакцины использовать не планирует.
ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik.
Звезда сериала "Дикий ангел" популярная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро привилась от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", сообщает RT
.
"Да, конечно, первая вакцина, которую мы (Уругвай. – Прим. ред.) получили, была "Спутник V". Да, (вакцинировалась) двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", — сказала она в интервью телеканалу НТВ.
Актриса также заявила, что в будущем не планирует прививаться от COVID-19 какой-либо другой вакциной, рекомендовав всем согражданам пойти и сделать прививку.
Напомним, на днях Наталья Орейро получила российский паспорт – его кинозвезде вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.