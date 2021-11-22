https://uz.sputniknews.ru/20211122/natalya-oreyro-privilas-sputnikom-v-21457304.html

Наталья Орейро привилась "Спутником V"

Наталья Орейро привилась "Спутником V"

Уругвайская певица и актриса заявила, что другие вакцины использовать не планирует

2021-11-22T08:00+0500

2021-11-22T08:00+0500

2021-11-22T09:36+0500

в мире

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Звезда сериала "Дикий ангел" популярная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро привилась от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", сообщает RT.Актриса также заявила, что в будущем не планирует прививаться от COVID-19 какой-либо другой вакциной, рекомендовав всем согражданам пойти и сделать прививку.Напомним, на днях Наталья Орейро получила российский паспорт – его кинозвезде вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/pervyy-v-mire-kinoekipaj-snyal-film-v-kosmose-i-vernulsya-na-zemlyu--video-20943778.html

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коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"