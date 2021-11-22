https://uz.sputniknews.ru/20211122/ottepel-posle-morozov-pogoda-na-nedele-udivit-uzbekistantsev-21458831.html

Оттепель после морозов: погода на неделе удивит узбекистанцев

Оттепель после морозов: погода на неделе удивит узбекистанцев

На прошлой неделе Узбекистан накрыли московские морозы. Однако теперь их сменило тепло.

2021-11-22T09:22+0500

2021-11-22T09:22+0500

2021-11-22T09:33+0500

общество

морозы

узбекистан

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21459212_704:396:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ef117177668bcd732617403646594e6.jpg

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды в Узбекистане на ближайшую неделю. В республику наконец придет тепло.В Каракалпакстане и Хорезмской области столбики термометров поднимутся до 10-15 градусов, затем — до 12-17 градусов. К четвергу температура установится в пределах 8-13 градусов.В Бухарской и Навоийской областях на неделе будет еще теплее: в понедельник ожидается 12-17 градусов, во вторник — 14-19 градусов, среду и четверг — 12-17 градусов.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях чуть холоднее: 10-15 градусов.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях погода не будет отличаться от большинства регионов: температура на неделе сначала поднимется до 15-20 градусов, затем опустится до 13-18 градусов.В горных районах ожидается максимум 13 градусов тепла.Дождей в ближайшие дни в Узбекистане не будет.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/sinoptiki-obyasnili-prirodu-vypavshego-v-tashkente-gryaznogo-snega-21399803.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

морозы, узбекистан, погода