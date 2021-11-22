https://uz.sputniknews.ru/20211122/ottepel-posle-morozov-pogoda-na-nedele-udivit-uzbekistantsev-21458831.html
Оттепель после морозов: погода на неделе удивит узбекистанцев
Оттепель после морозов: погода на неделе удивит узбекистанцев
На прошлой неделе Узбекистан накрыли московские морозы. Однако теперь их сменило тепло.
2021-11-22T09:22+0500
2021-11-22T09:22+0500
2021-11-22T09:33+0500
общество
морозы
узбекистан
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21459212_704:396:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ef117177668bcd732617403646594e6.jpg
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды в Узбекистане на ближайшую неделю. В республику наконец придет тепло.В Каракалпакстане и Хорезмской области столбики термометров поднимутся до 10-15 градусов, затем — до 12-17 градусов. К четвергу температура установится в пределах 8-13 градусов.В Бухарской и Навоийской областях на неделе будет еще теплее: в понедельник ожидается 12-17 градусов, во вторник — 14-19 градусов, среду и четверг — 12-17 градусов.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях чуть холоднее: 10-15 градусов.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях погода не будет отличаться от большинства регионов: температура на неделе сначала поднимется до 15-20 градусов, затем опустится до 13-18 градусов.В горных районах ожидается максимум 13 градусов тепла.Дождей в ближайшие дни в Узбекистане не будет.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/sinoptiki-obyasnili-prirodu-vypavshego-v-tashkente-gryaznogo-snega-21399803.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21459212_848:354:1815:1080_1920x0_80_0_0_86680001a7355b9f5e3fa163f2b75177.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
морозы, узбекистан, погода
Оттепель после морозов: погода на неделе удивит узбекистанцев
09:22 22.11.2021 (обновлено: 09:33 22.11.2021)
На прошлой неделе Узбекистан накрыли московские морозы. Однако теперь их сменило тепло.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды в Узбекистане на ближайшую неделю. В республику наконец придет тепло.
В Каракалпакстане и Хорезмской области столбики термометров поднимутся до 10-15 градусов, затем — до 12-17 градусов. К четвергу температура установится в пределах 8-13 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях на неделе будет еще теплее: в понедельник ожидается 12-17 градусов, во вторник — 14-19 градусов, среду и четверг — 12-17 градусов.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях также ожидается 12-17 градусов тепла.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях чуть холоднее: 10-15 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях погода не будет отличаться от большинства регионов: температура на неделе сначала поднимется до 15-20 градусов, затем опустится до 13-18 градусов.
В горных районах ожидается
максимум 13 градусов тепла.
Дождей в ближайшие дни в Узбекистане не будет.