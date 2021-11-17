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Синоптики объяснили природу выпавшего в Ташкенте грязного снега
Синоптики объяснили природу выпавшего в Ташкенте грязного снега
Выпавший в Ташкенте снег оказались вперемешку с загрязнениями рыжего цвета. Специалисты взяли пробы осадков и объяснили их происхождение.
2021-11-17T18:52+0500
2021-11-17T18:52+0500
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снег
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Узгидромете изучили природу грязного снега, выпавшего утром в среду в столице Узбекистана.Как сообщается на сайте службы, толщина снежного покрова на 10:30 составила 12 сантиметров. При этом хорошо прослеживались слои загрязнений рыжего цвета. Специалисты взяли пробы осадков для определения кислотности, электропроводности и ионного состава.При этом отмечается, что виной данного явления стали песчаные бури, которые наблюдались в начале месяца на территории республики. Она затронула Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую Ферганскую и Бухарскую области.В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.За последние 150 лет такое природное явление подобного масштаба наблюдалось в Узбекистане впервые.В Узгидромете пояснили, что с выпадением осадков стало происходить очищение воздуха.
https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html
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ташкент, снег

Синоптики объяснили природу выпавшего в Ташкенте грязного снега

18:52 17.11.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровСнег в Узбекистане
Снег в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В среду утром в Ташкенте выпал снег. Однако вопреки привычным ожиданиям, в покрове оказались слои рыжего цвета. Специалисты взяли пробы осадков и объяснили их происхождение.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Узгидромете изучили природу грязного снега, выпавшего утром в среду в столице Узбекистана.
Как сообщается на сайте службы, толщина снежного покрова на 10:30 составила 12 сантиметров. При этом хорошо прослеживались слои загрязнений рыжего цвета. Специалисты взяли пробы осадков для определения кислотности, электропроводности и ионного состава.
“Результаты анализа атмосферных осадков показали: рН снега составило 9,6 – щелочная среда. Обычно рН осадков - 7. Электропроводность составила 73,2, что свидетельствует о небольших концентрациях анионов и катионов и не представляет опасности для здоровья”, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что виной данного явления стали песчаные бури, которые наблюдались в начале месяца на территории республики. Она затронула Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую Ферганскую и Бухарскую области.
В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.
За последние 150 лет такое природное явление подобного масштаба наблюдалось в Узбекистане впервые.
В Узгидромете пояснили, что с выпадением осадков стало происходить очищение воздуха.
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