https://uz.sputniknews.ru/20211117/sinoptiki-obyasnili-prirodu-vypavshego-v-tashkente-gryaznogo-snega-21399803.html

Синоптики объяснили природу выпавшего в Ташкенте грязного снега

Синоптики объяснили природу выпавшего в Ташкенте грязного снега

Выпавший в Ташкенте снег оказались вперемешку с загрязнениями рыжего цвета. Специалисты взяли пробы осадков и объяснили их происхождение.

2021-11-17T18:52+0500

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общество

ташкент

снег

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Узгидромете изучили природу грязного снега, выпавшего утром в среду в столице Узбекистана.Как сообщается на сайте службы, толщина снежного покрова на 10:30 составила 12 сантиметров. При этом хорошо прослеживались слои загрязнений рыжего цвета. Специалисты взяли пробы осадков для определения кислотности, электропроводности и ионного состава.При этом отмечается, что виной данного явления стали песчаные бури, которые наблюдались в начале месяца на территории республики. Она затронула Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую Ферганскую и Бухарскую области.В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.За последние 150 лет такое природное явление подобного масштаба наблюдалось в Узбекистане впервые.В Узгидромете пояснили, что с выпадением осадков стало происходить очищение воздуха.

https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html

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ташкент, снег