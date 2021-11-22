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Студенты узбекских вузов смогут пересдавать госэкзамены два раза в год
Студенты узбекских вузов смогут пересдавать госэкзамены два раза в год
В Минюсте опубликовали приказ о внесении изменений в Положение об итоговой государственной аттестации выпускников вузов республики.
2021-11-22T17:10+0500
2021-11-22T17:13+0500
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узбекистан
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вузы
минюст узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Узбекистане провалившие госэкзамен студенты смогут пересдать его дважды в год, сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на приказ о внесении изменений в Положение об итоговой государственной аттестации выпускников вузов республики. Согласно новому порядку, учащиеся, не прошедшие итоговый государственный аттестационный экзамен, теперь могут пересдать его два раза в год в течение трех последующих лет.Отмечается, что раньше студентам в случае провала итогового экзамена приходилось ждать год, чтобы пересдать его. Весной этого года в "Россотрудничестве" узбекистанским абитуриентам, которые сдавали вступительные экзамены для поступления в российские вузы по квоте, предоставили второй шанс в виде прохождения повторного отбора.
https://uz.sputniknews.ru/20201008/Progulschiki-ponevole-s-chem-stolknulis-obuchayuschiesya-v-RF-uzbekskie-studenty-15142012.html
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узбекистан, студенты, вузы, минюст узбекистана, министерство высшего и среднего специального образования

Студенты узбекских вузов смогут пересдавать госэкзамены два раза в год

17:10 22.11.2021 (обновлено: 17:13 22.11.2021)
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Раньше учащимся в случае провала итогового экзамена приходилось ждать год, чтобы пересдать его.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Узбекистане провалившие госэкзамен студенты смогут пересдать его дважды в год, сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на приказ о внесении изменений в Положение об итоговой государственной аттестации выпускников вузов республики.
Согласно новому порядку, учащиеся, не прошедшие итоговый государственный аттестационный экзамен, теперь могут пересдать его два раза в год в течение трех последующих лет.
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Отмечается, что раньше студентам в случае провала итогового экзамена приходилось ждать год, чтобы пересдать его.
Весной этого года в "Россотрудничестве" узбекистанским абитуриентам, которые сдавали вступительные экзамены для поступления в российские вузы по квоте, предоставили второй шанс в виде прохождения повторного отбора.
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