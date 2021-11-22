https://uz.sputniknews.ru/20211122/studenty-uzbekskix-vuzov-smogut-peresdavat-gosekzameny-dva-raza-v-god-21468148.html

Студенты узбекских вузов смогут пересдавать госэкзамены два раза в год

Студенты узбекских вузов смогут пересдавать госэкзамены два раза в год

В Минюсте опубликовали приказ о внесении изменений в Положение об итоговой государственной аттестации выпускников вузов республики.

2021-11-22T17:10+0500

2021-11-22T17:10+0500

2021-11-22T17:13+0500

общество

узбекистан

студенты

вузы

минюст узбекистана

министерство высшего и среднего специального образования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1347/75/13477530_0:0:2937:1653_1920x0_80_0_0_9d983a467ef19fa5610db16200b22d57.jpg

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Узбекистане провалившие госэкзамен студенты смогут пересдать его дважды в год, сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на приказ о внесении изменений в Положение об итоговой государственной аттестации выпускников вузов республики. Согласно новому порядку, учащиеся, не прошедшие итоговый государственный аттестационный экзамен, теперь могут пересдать его два раза в год в течение трех последующих лет.Отмечается, что раньше студентам в случае провала итогового экзамена приходилось ждать год, чтобы пересдать его. Весной этого года в "Россотрудничестве" узбекистанским абитуриентам, которые сдавали вступительные экзамены для поступления в российские вузы по квоте, предоставили второй шанс в виде прохождения повторного отбора.

https://uz.sputniknews.ru/20201008/Progulschiki-ponevole-s-chem-stolknulis-obuchayuschiesya-v-RF-uzbekskie-studenty-15142012.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, студенты, вузы, минюст узбекистана, министерство высшего и среднего специального образования