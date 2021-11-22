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Ташкент расширяется: сколько земель перешло из области в столицу
Ташкент расширяется: сколько земель перешло из области в столицу
О передачи нескольких тысяч гектаров земельных участков Ташкенту сообщили в областном хокимияте.
2021-11-22T13:00+0500
2021-11-22T13:09+0500
общество
ташкент
ташкентская область
земля
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Из Кибрайского района Ташобласти в столицу переведены почти 2,3 тысячи гектаров земли, сообщает пресс-служба хокимията. Отмечается, что Мирзо-Улугбекскому району Ташкента передано 2294,6 га земли Кибрайского района Ташкентской области. Из выделенного участка 1002,6 га - это сельскохозяйственные угодья. К тому же Мирзо-Улугбекскому району обеспечена передача следующих объектов: 13 махаллей, 9 137 индивидуальных жилищ, 428 нежилых помещений, две школы, четыре детсада, одно религиозное учреждение, два кладбища и один медцентр.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-tashkente-namecheno-sozdat-shest-novyx-maxalley-18063510.html
ташкент
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ташкент, ташкентская область, земля

Ташкент расширяется: сколько земель перешло из области в столицу

13:00 22.11.2021 (обновлено: 13:09 22.11.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПарк "Голубые купола" в Ташкенте
Парк Голубые купола в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться на
О передачи нескольких тысяч гектаров земельных участков Ташкенту сообщили в областном хокимияте.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Из Кибрайского района Ташобласти в столицу переведены почти 2,3 тысячи гектаров земли, сообщает пресс-служба хокимията.
Отмечается, что Мирзо-Улугбекскому району Ташкента передано 2294,6 га земли Кибрайского района Ташкентской области. Из выделенного участка 1002,6 га - это сельскохозяйственные угодья.
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В Ташкенте планируется создать шесть новых махаллей
31 марта, 17:25
К тому же Мирзо-Улугбекскому району обеспечена передача следующих объектов: 13 махаллей, 9 137 индивидуальных жилищ, 428 нежилых помещений, две школы, четыре детсада, одно религиозное учреждение, два кладбища и один медцентр.
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