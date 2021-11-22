https://uz.sputniknews.ru/20211122/tashkent-rasshiryaetsya-skolko-zemel-pereshlo-iz-oblasti-v-stolitsu--21464574.html

Ташкент расширяется: сколько земель перешло из области в столицу

Ташкент расширяется: сколько земель перешло из области в столицу

О передачи нескольких тысяч гектаров земельных участков Ташкенту сообщили в областном хокимияте.

2021-11-22T13:00+0500

2021-11-22T13:00+0500

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общество

ташкент

ташкентская область

земля

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Из Кибрайского района Ташобласти в столицу переведены почти 2,3 тысячи гектаров земли, сообщает пресс-служба хокимията. Отмечается, что Мирзо-Улугбекскому району Ташкента передано 2294,6 га земли Кибрайского района Ташкентской области. Из выделенного участка 1002,6 га - это сельскохозяйственные угодья. К тому же Мирзо-Улугбекскому району обеспечена передача следующих объектов: 13 махаллей, 9 137 индивидуальных жилищ, 428 нежилых помещений, две школы, четыре детсада, одно религиозное учреждение, два кладбища и один медцентр.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-tashkente-namecheno-sozdat-shest-novyx-maxalley-18063510.html

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