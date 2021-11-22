https://uz.sputniknews.ru/20211122/uzbekistan-vernul-v-iran-i-pakistan-tonny-opasnogo-kartofelya-21463783.html

Узбекистан вернул в Иран и Пакистан тонны опасного картофеля

Узбекистан вернул в Иран и Пакистан тонны опасного картофеля

Бледные и золотистые картофельные нематоды — опасные вредители, которые поражают растения.

2021-11-22T12:43+0500

2021-11-22T12:43+0500

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общество

узбекистан

пакистан

иран

картофель

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Карантинные власти Узбекистана вернули в Иран и Пакистан более 3,5 тысячи тонн картофеля.В нем были обнаружены опасные вредители — бледные и золотистые картофельные нематоды.Случаи заражения иранского и пакистанского картофеля систематически фиксируются с 25 сентября. Если подобные случаи повторятся, то узбекская сторона может вовсе запретить импорт картофеля из Ирана и Пакистана.Карантинным ведомствам этих стран уже направили уведомления о нарушении фитосанитарных требований. Сейчас проводятся консультации по исправлению выявленных нарушений, составляется список иранских и пакистанских предприятий, экспортирующих картофель, согласно фитосанитарным требованиям.Выяснилось, что картофель из Пакистана уже на территории Афганистана смешивался с картофелем, выращиваемым в других странах и используемым в качестве кормовой продукции.По официальным данным, сегодня Узбекистан ежегодно импортирует около 400 тысяч тонн картофеля против 56 тысяч тонн в 2016 году. Ведущим поставщиком картофеля в Узбекистан в этом году стал Иран — за январь-июль импорт овощной продукции из этой страны составил 119 тысяч тонн (38,5% в общем объеме импорта). Пакистан занимает третье место по этому показателю (75,5 тысячи тонн, 24,4%), уступая Казахстану (85 тысяч тонн, 27,4%). Россия в этом списке на шестом месте — 4,2 тысячи тонн (1,4%).

https://uz.sputniknews.ru/20210827/kartofelnye-plany-uzbekistana-kak-prokormit-sebya-i-zarabotat-na-sosedyax-20265494.html

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узбекистан, пакистан, иран, картофель