https://uz.sputniknews.ru/20210827/kartofelnye-plany-uzbekistana-kak-prokormit-sebya-i-zarabotat-na-sosedyax-20265494.html

Картофельные планы Узбекистана: как прокормить себя и заработать на соседях

Картофельные планы Узбекистана: как прокормить себя и заработать на соседях

В Узбекистане стартовала "картофельная пятилетка", её основная задача — повысить урожайность на 30% и увеличить прибыль производителей на 15%. Достичь цели... 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-27T13:13+0500

2021-08-27T13:13+0500

2021-08-27T13:13+0500

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Перспективы развития отрасли картофелеводства в РУз оценил доктор экономических наук, экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.Как ни удивительно, в Узбекистане производится много картофеля, отмечает эксперт. Республика с объемом выработки около 3 млн тонн находится на 23-м месте среди 156 стран-производителей картофеля.Большая часть картофеля в РУз производится в дехканских хозяйствах и на приусадебных участках населения. И доля этих секторов особенно велика в производстве раннего картофеля. Кроме того, в Узбекистане можно снимать по два урожая в год."Урожайность в республике неплохая, порядка 34 тонн с гектара, но ее сложно идентифицировать", — рассказывает Леонид Холод.Самую высокую производительность и экономическую эффективность демонстрируют агрокластеры. Они обеспечивают весь процесс производства, транспортировки, хранения, переработки и реализации картофеля или продуктов его переработки конечным потребителям.Кластер Agrover, расположенный в Ташкентской области, самый известный ведущий специализированный. В 2019-2020 гг. он достиг урожайности в 40–45 тонн с гектара, что сопоставимо с мировыми лидерами отрасли.Достигнута она за счет применения качественного семенного материала, своевременного внесения удобрений, использования современных технологий орошения, механизации и грамотной логистики производственных процессов."Дехканам стоит заниматься картофелеводством! Это базовая еда и ценный продукт", — заключает Леонид Холод.В настоящее время около 75% картофельного производства в республике сконцентрировано в Самаркандской (18,5%), Сурхандарьинской (13,6%), Ферганской (12,4%), Андижанской, Бухарской и Ташкентской областях.

https://uz.sputniknews.ru/20210312/sektor-kartofelevodstva-v-uzbekistane-budet-vosstanovlen-za-195-tys--fao-17724061.html

https://uz.sputniknews.ru/20210824/agroekspressy-iz-rf-poedut-v-uzbekistan-po-zelenomu-koridoru-20212428.html

https://uz.sputniknews.ru/20210805/bez-vody-na-solonchakax-pochemu-razvedenie-oliv-v-uzbekistane-ne-fantastika-a-zolotaya-jila-19968323.html

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Анна Черкасова

узбекистан, сельское хозяйство, картофель, фермерское хозяйство