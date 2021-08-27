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Картофельные планы Узбекистана: как прокормить себя и заработать на соседях
Картофельные планы Узбекистана: как прокормить себя и заработать на соседях
В Узбекистане стартовала "картофельная пятилетка", её основная задача — повысить урожайность на 30% и увеличить прибыль производителей на 15%. Достичь цели... 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T13:13+0500
2021-08-27T13:13+0500
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узбекистан
сельское хозяйство
картофель
фермерское хозяйство
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Перспективы развития отрасли картофелеводства в РУз оценил доктор экономических наук, экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.Как ни удивительно, в Узбекистане производится много картофеля, отмечает эксперт. Республика с объемом выработки около 3 млн тонн находится на 23-м месте среди 156 стран-производителей картофеля.Большая часть картофеля в РУз производится в дехканских хозяйствах и на приусадебных участках населения. И доля этих секторов особенно велика в производстве раннего картофеля. Кроме того, в Узбекистане можно снимать по два урожая в год."Урожайность в республике неплохая, порядка 34 тонн с гектара, но ее сложно идентифицировать", — рассказывает Леонид Холод.Самую высокую производительность и экономическую эффективность демонстрируют агрокластеры. Они обеспечивают весь процесс производства, транспортировки, хранения, переработки и реализации картофеля или продуктов его переработки конечным потребителям.Кластер Agrover, расположенный в Ташкентской области, самый известный ведущий специализированный. В 2019-2020 гг. он достиг урожайности в 40–45 тонн с гектара, что сопоставимо с мировыми лидерами отрасли.Достигнута она за счет применения качественного семенного материала, своевременного внесения удобрений, использования современных технологий орошения, механизации и грамотной логистики производственных процессов."Дехканам стоит заниматься картофелеводством! Это базовая еда и ценный продукт", — заключает Леонид Холод.В настоящее время около 75% картофельного производства в республике сконцентрировано в Самаркандской (18,5%), Сурхандарьинской (13,6%), Ферганской (12,4%), Андижанской, Бухарской и Ташкентской областях.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/sektor-kartofelevodstva-v-uzbekistane-budet-vosstanovlen-za-195-tys--fao-17724061.html
https://uz.sputniknews.ru/20210824/agroekspressy-iz-rf-poedut-v-uzbekistan-po-zelenomu-koridoru-20212428.html
https://uz.sputniknews.ru/20210805/bez-vody-na-solonchakax-pochemu-razvedenie-oliv-v-uzbekistane-ne-fantastika-a-zolotaya-jila-19968323.html
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узбекистан, сельское хозяйство, картофель, фермерское хозяйство

Картофельные планы Узбекистана: как прокормить себя и заработать на соседях

13:13 27.08.2021
1015
© Sputnik
Анна Черкасова
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В Узбекистане стартовала "картофельная пятилетка", её основная задача — повысить урожайность на 30% и увеличить прибыль производителей на 15%. Достичь цели республика может за счет экспорта раннего картофеля, который везде востребован и стоит больших денег.
Перспективы развития отрасли картофелеводства в РУз оценил доктор экономических наук, экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.
Как ни удивительно, в Узбекистане производится много картофеля, отмечает эксперт. Республика с объемом выработки около 3 млн тонн находится на 23-м месте среди 156 стран-производителей картофеля.

"На человека в Узбекистане производится 80 кг картошки при мировом показателе 18 кг на душу населения. Это очень хороший результат для республики", — уточняет доктор экономических наук.

Большая часть картофеля в РУз производится в дехканских хозяйствах и на приусадебных участках населения. И доля этих секторов особенно велика в производстве раннего картофеля. Кроме того, в Узбекистане можно снимать по два урожая в год.
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"Урожайность в республике неплохая, порядка 34 тонн с гектара, но ее сложно идентифицировать", — рассказывает Леонид Холод.
Самую высокую производительность и экономическую эффективность демонстрируют агрокластеры. Они обеспечивают весь процесс производства, транспортировки, хранения, переработки и реализации картофеля или продуктов его переработки конечным потребителям.
Кластер Agrover, расположенный в Ташкентской области, самый известный ведущий специализированный. В 2019-2020 гг. он достиг урожайности в 40–45 тонн с гектара, что сопоставимо с мировыми лидерами отрасли.
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Достигнута она за счет применения качественного семенного материала, своевременного внесения удобрений, использования современных технологий орошения, механизации и грамотной логистики производственных процессов.

Важная вещь, на которую обращает внимание эксперт: Узбекистану нужно коммерциализировать ценнейший товар — раннюю картошку, которая везде востребована, и фермеры могут выиграть за счет экспорта в соседние страны и РФ.

"Дехканам стоит заниматься картофелеводством! Это базовая еда и ценный продукт", — заключает Леонид Холод.
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В настоящее время около 75% картофельного производства в республике сконцентрировано в Самаркандской (18,5%), Сурхандарьинской (13,6%), Ферганской (12,4%), Андижанской, Бухарской и Ташкентской областях.
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