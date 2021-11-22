https://uz.sputniknews.ru/20211122/v-uzbekistane-provedut-dobrovolnuyu-revaktsinatsiyu-busternoy-dozoy-protiv-covid-21460205.html

В Узбекистане проведут добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID

В Узбекистане проведут добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID

в республику уже доставлено в общей сложности свыше 42,8 миллиона доз шести типов препаратов против COVID.

2021-11-22T09:58+0500

2021-11-22T09:58+0500

2021-11-22T10:14+0500

общество

министерство здравоохранения узбекистана

вакцинация

вакцина "спутник v"

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Узбекистане будет проводиться добровольная вакцинация бустерной дозой (ревакцинация однокомпонентным препаратом. — Прим. ред.) против коронавируса, сообщает Telegram-канал Vaksinauz. "В соответствии с поручением Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан в целях повышения иммунитета против коронавирусной инфекции среди населения республики с 17 ноября 2021 г. разрешена бустерная вакцинация для граждан, которые прошли полный курс вакцинации (2 или 3 дозы) на добровольной основе", — пояснили в Минздраве.Массовая вакцинация против COVID стартовала в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Отмечается, что на данным момент в республику доставлено в общей сложности свыше 42,8 миллиона доз шести типов препаратов от коронавируса. По информации министерства, до конца года планируется поставить еще 5,6 млн доз.По состоянию на 20 ноября этого года, в Узбекистане использовано 31 489 773 дозы препарата против COVID. В частности, первым компонентом вакцинировано 16 452 251 человек, вторым - 9 905 030 граждан, третьим - 5 132 492 добровольца..

https://uz.sputniknews.ru/20211104/kogda-sputnik-layt-poyavitsya-v-uzbekistane-21220954.html

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министерство здравоохранения узбекистана, вакцинация, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане