https://uz.sputniknews.ru/20211104/kogda-sputnik-layt-poyavitsya-v-uzbekistane-21220954.html
Когда "Спутник Лайт" появится в Узбекистане?
Когда "Спутник Лайт" появится в Узбекистане?
Делегация республики собирается посетить институт имени Гамалеи, чтобы изучить процесс производства и характеристики однокомпонентной вакцины.
2021-11-04T05:00+0500
2021-11-04T05:00+0500
2021-11-04T05:00+0500
общество
вакцина
вакцина "спутник лайт"
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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Узбекские эпидемиологи готовятся изучить технологии изготовления вакцины "Спутник Лайт" совместно с коллегами из Центра им. Н.Ф. Гамалеи.Об этих планах в эксклюзивном интервью Sputnik рассказали заместитель директора по эпидемиологическим вопросам Республиканского Центра профилактики чумы при Минздраве Узбекистана Дилмурод Мирзабаев и заведующий лабораторией эпидемиологии Центра Маруфжон Мадаминов.По словам Мадаминова, применение однокомпонентной вакцины поможет резко увеличить количество привитых и улучшить ситуацию с Covid-19.Центр профилактики чумы при Минздраве Узбекистана на данный момент ведет переговоры с Российским институтом имени Н.Ф. Гамалеи, который разработал вакцины "Спутник".Сегодня в Узбекистане на базе Jurabek Laboratories уже производится вакцина "Спутник V". Первая партия произведенной здесь вакцины прошли проверку в центре Гамалеи.Всего узбекистанцам доступно 6 видов вакцин: AstraZeneca (Covishild), ZF-UZ-VAС 2001, "Спутник V" (Гам КОВИД-Вак), Moderna, Pfizer/BioNTech, а также Sinovac. На сегодняшний день в стране привито 65% людей, подлежащих вакцинации.Более подробно об эффективности "Спутник V" и действии узбекско-китайской вакцины, о вакцинации несовершеннолетних и особенностях иммунитета узбекистанцев, смотрите в полной версии эксклюзивного интервью на Youtube-канале Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/jurnal-lancet-opublikoval-statyu-o-sputnik-layt-21214827.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
вакцина, вакцина "спутник лайт"
Когда "Спутник Лайт" появится в Узбекистане?
Делегация республики собирается посетить институт имени Гамалеи, чтобы изучить процесс производства и характеристики однокомпонентной вакцины.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Узбекские эпидемиологи готовятся изучить технологии изготовления вакцины "Спутник Лайт" совместно с коллегами из Центра им. Н.Ф. Гамалеи.
Об этих планах в эксклюзивном интервью Sputnik
рассказали заместитель директора по эпидемиологическим вопросам Республиканского Центра профилактики чумы при Минздраве Узбекистана Дилмурод Мирзабаев и заведующий лабораторией эпидемиологии Центра Маруфжон Мадаминов.
По словам Мадаминова, применение однокомпонентной вакцины поможет резко увеличить количество привитых и улучшить ситуацию с Covid-19.
"Если бы у нас началось производство однокомпонентной "Спутник Лайт", это позволило бы увеличить количество вакцинированных, и за счет этого значительно снизить заболеваемость и повысить иммунный статус против коронавируса", - считает он.
Центр профилактики чумы при Минздраве Узбекистана на данный момент ведет переговоры с Российским институтом имени Н.Ф. Гамалеи, который разработал вакцины "Спутник".
"В институт Гамалеи собирается делегация от нашего центра. На месте изучим научные данные о Спутник Лайт, посмотрим, как она производится и на что влияет", - сказал эксперт.
Сегодня в Узбекистане на базе Jurabek Laboratories уже производится вакцина "Спутник V". Первая партия произведенной здесь вакцины прошли проверку в центре Гамалеи.
Всего узбекистанцам доступно 6 видов вакцин: AstraZeneca (Covishild), ZF-UZ-VAС 2001, "Спутник V" (Гам КОВИД-Вак), Moderna, Pfizer/BioNTech, а также Sinovac. На сегодняшний день в стране привито 65% людей, подлежащих вакцинации.
Более подробно об эффективности "Спутник V" и действии узбекско-китайской вакцины, о вакцинации несовершеннолетних и особенностях иммунитета узбекистанцев, смотрите в полной версии эксклюзивного интервью на Youtube-канале
Sputnik Узбекистан.