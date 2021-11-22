https://uz.sputniknews.ru/20211122/vladimir-putin-revaktsinirovalsya-ot-koronavirusa-sputnikom-layt-21459368.html
Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт"
Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт"
Глава государства отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института Гамалеи на тему вакцинации и ревакцинации против COVID.
2021-11-22T09:26+0500
2021-11-22T09:26+0500
2021-11-22T09:35+0500
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владимир путин
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса однокомпонентным "Спутником Лайт". Об этом он заявил в ходе встречи с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА Новости.Глава государства отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи."У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения "Спутника Лайт" в нашей стране и за рубежом", — сказал президент.Он также поинтересовался, что ему вкололи — "Спутник Лайт" или просто первый компонент вакцины.По словам Логунова, "Спутник Лайт" — это и есть первый компонент. "В рамках научных исследований, наблюдений мы определили, что в большинстве случаев, более чем 80% случаев, при бустирующей иммунизации, при этой усиливающей, при ревакцинации, достаточно только одного введения, то есть не нужно практически никогда вводить еще и второй компонент", — добавил эксперт.Однако, как заявил замдиректора Центра Гамалеи, при возникновении разных заболеваний, связанных со снижением иммунитета, необходимо при ревакцинации вводить два компонента "Спутника".
https://uz.sputniknews.ru/20211104/kogda-sputnik-layt-poyavitsya-v-uzbekistane-21220954.html
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владимир путин, вакцинация, вакцина "спутник лайт"
Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт"
09:26 22.11.2021 (обновлено: 09:35 22.11.2021)
Президент России поинтересовался, что ему вкололи — "Спутник Лайт" или просто первый компонент вакцины.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik
. Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса однокомпонентным "Спутником Лайт". Об этом он заявил в ходе встречи с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА Новости
.
"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация".
Владимир Путин
Президент России
Глава государства отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.
"У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения "Спутника Лайт" в нашей стране и за рубежом", — сказал президент.
Он также поинтересовался, что ему вкололи — "Спутник Лайт" или просто первый компонент вакцины.
По словам Логунова, "Спутник Лайт" — это и есть первый компонент. "В рамках научных исследований, наблюдений мы определили, что в большинстве случаев, более чем 80% случаев, при бустирующей иммунизации, при этой усиливающей, при ревакцинации, достаточно только одного введения, то есть не нужно практически никогда вводить еще и второй компонент", — добавил эксперт.
Однако, как заявил замдиректора Центра Гамалеи, при возникновении разных заболеваний, связанных со снижением иммунитета, необходимо при ревакцинации вводить два компонента "Спутника".