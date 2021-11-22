https://uz.sputniknews.ru/20211122/zachem-rossiya-vydelila-uzbekneftegazu-kredit-na-2573-mln-21458456.html
Зачем Россия выделила "Узбекнефтегазу" кредит на $257,3 млн
Зачем Россия выделила "Узбекнефтегазу" кредит на $257,3 млн
С российской стороны договор подписали ВЭБ.РФ, АО "ЭКСАР", Газпромбанк и Bank GPB International S.A.
2021-11-22T08:18+0500
2021-11-22T08:18+0500
2021-11-22T08:18+0500
экономика
узбекнефтегаз
кредит
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. "Узбекнефтегаз" согласовал с ВЭБ.РФ, АО "ЭКСАР", Газпромбанком и Bank GPB International S.A. условия кредита на 257,3 миллиона долларов.Стороны подписали соответствующее соглашение в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября.Документ предполагает сотрудничество в рамках финансирования программы по увеличению добычи углеводородного сырья.Потенциал "Узбекнефтегаза"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2018-м поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки.Компания подписала мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.Сейчас "Узбекнефтегаз" может обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год.Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.По официальным данным, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% до 733,6 тысячи тонн, газа — снизилась на 17,8% до 49,739 миллиарда кубометров.
https://uz.sputniknews.ru/20211110/uzbekneftegaz-razmestil-v-londone-debyutnye-evrobondy-na-700-mln-21290947.html
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узбекнефтегаз, кредит
Зачем Россия выделила "Узбекнефтегазу" кредит на $257,3 млн
С российской стороны договор подписали ВЭБ.РФ, АО "ЭКСАР", Газпромбанк и Bank GPB International S.A.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. "Узбекнефтегаз" согласовал с ВЭБ.РФ, АО "ЭКСАР", Газпромбанком и Bank GPB International S.A. условия кредита на 257,3 миллиона долларов.
Стороны подписали соответствующее соглашение в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября.
Документ предполагает сотрудничество в рамках финансирования программы по увеличению добычи углеводородного сырья.
"Данным соглашением предусмотрено определение ключевых условий синдицированной кредитной линии на сумму 257,3 миллиона долларов для финансирования оплаты поставок российской продукции, работ и услуг в рамках работ по увеличению добычи нефти и газа в Узбекистане", — сообщили в "Узбекнефтегазе".
Потенциал "Узбекнефтегаза"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2018-м поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки.
Компания подписала мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.
Этой осенью холдинг впервые получил от международных рейтинговых агентств Fitch и S&P рейтинги "BB-" с прогнозом "стабильный".
Сейчас "Узбекнефтегаз" может обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год.
Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.
По официальным данным, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% до 733,6 тысячи тонн, газа — снизилась на 17,8% до 49,739 миллиарда кубометров.