https://uz.sputniknews.ru/20211123/doverit-postsovetskoe-prostranstvo-nekomu--gaspyaryan-21485795.html
Доверить постсоветское пространство некому — Гаспарян
Доверить постсоветское пространство некому — Гаспарян
Газпром требует деньги от Молдовы, а их все нет. В среду должно пройти заседание правительства, но вопроса о выделении "Молдовагазу" денег в повестке нет.
2021-11-23T17:29+0500
2021-11-23T17:29+0500
2021-11-23T17:35+0500
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Накануне компания уведомила Молдову об остановке поставок газа через 48 часов, если долг не будет погашен. 24 ноября правительство должно собраться на заседание, однако вопроса о выделении "Молдовагазу" денег на погашение долга в повестке пока нет.Эта ситуация не могла оставить равнодушным Армена Гаспаряна, который даже посвятил этому событию песню в своем проекте “Гаспарян: Как они там, в ближнем зарубежье?”Прошелся политолог и по Януковичу, и по Тихоновской, и Саакашвили с его новой пассией из депутатского корпуса Украины.
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мультимедиа , молдова, газпром, видео
Доверить постсоветское пространство некому — Гаспарян
17:29 23.11.2021 (обновлено: 17:35 23.11.2021)
Газпром требует деньги от Молдовы, а их все нет. В среду должно пройти заседание правительства.
Накануне компания уведомила
Молдову об остановке поставок газа через 48 часов, если долг не будет погашен. 24 ноября правительство должно собраться на заседание, однако вопроса о выделении "Молдовагазу" денег на погашение долга в повестке пока нет.
Эта ситуация не могла оставить равнодушным Армена Гаспаряна, который даже посвятил этому событию песню в своем проекте “Гаспарян: Как они там, в ближнем зарубежье?”
Прошелся политолог и по Януковичу, и по Тихоновской, и Саакашвили с его новой пассией из депутатского корпуса Украины.