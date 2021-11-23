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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211123/dve-zapravki-pod-tashkentom-ukrali-gaz-na-solidnuyu-summu-21482317.html
Две заправки под Ташкентом украли газ на солидную сумму
Две заправки под Ташкентом украли газ на солидную сумму
Отмечается, что этой нормы хватило бы для обеспечения природным газом 100 тысяч домохозяйств в сутки.
2021-11-23T15:09+0500
2021-11-23T15:11+0500
общество
министерство энергетики узбекистана
автозаправка
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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Две заправки, расположенные в Ташкентской области, украли газ на 1,6 млрд сумов, сообщает пресс-служба Минэнерго.В ходе проведенной проверки выяснилось, что на заправках незаконно расхищены 1 млн 635 тысяч кубометров природного газа. Отмечается, что этой нормы хватило бы для обеспечения газом 100 тысяч домохозяйств в сутки.По данным министерства, во время расследования эксперты обнаружили несоответствие настроек конфигурации требованиям технологических инструкций. Ущерб оценен в 1,274 млрд сумов.К тому же было выявлено, что на АГНКС работает 1 компрессорная установка, которая не значилась в контрактной документации. В этом случае ущерб составил 360,5 млн сумов.Все собранные документы в качестве вещественных доказательств были направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
https://uz.sputniknews.ru/20210127/Gazovye-zapravki-oboruduyut-onlayn-schetchikami-15875731.html
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министерство энергетики узбекистана, автозаправка

Две заправки под Ташкентом украли газ на солидную сумму

15:09 23.11.2021 (обновлено: 15:11 23.11.2021)
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТопливораздаточная колонка на автозаправочной станции
Топливораздаточная колонка на автозаправочной станции - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Отмечается, что этой нормы хватило бы для обеспечения природным газом 100 тысяч домохозяйств в сутки.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Две заправки, расположенные в Ташкентской области, украли газ на 1,6 млрд сумов, сообщает пресс-служба Минэнерго.
В ходе проведенной проверки выяснилось, что на заправках незаконно расхищены 1 млн 635 тысяч кубометров природного газа. Отмечается, что этой нормы хватило бы для обеспечения газом 100 тысяч домохозяйств в сутки.
Манометр на заправочной колонке газозаправочной станция - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2021
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Газовые заправки оборудуют онлайн-счетчиками
27 января, 14:47
По данным министерства, во время расследования эксперты обнаружили несоответствие настроек конфигурации требованиям технологических инструкций. Ущерб оценен в 1,274 млрд сумов.
К тому же было выявлено, что на АГНКС работает 1 компрессорная установка, которая не значилась в контрактной документации. В этом случае ущерб составил 360,5 млн сумов.
Все собранные документы в качестве вещественных доказательств были направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
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