https://uz.sputniknews.ru/20211123/forum-mejregionalnogo-sotrudnichestva-proydet-v-noyabre-21479800.html

Узбекистан и Казахстан планируют сотрудничать на региональном уровне

Узбекистан и Казахстан планируют сотрудничать на региональном уровне

До конца года страны проведут три крупных мероприятия, которые могут значительно повлиять на дальнейшие отношения.

2021-11-23T13:04+0500

2021-11-23T13:04+0500

2021-11-23T13:27+0500

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. До конца года планируется провести Форум межрегионального сотрудничества, расширенное заседание узбекско-казахского делового совета и бизнес форум, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.Подготовку к этим мероприятиям обсудил накануне министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков с делегацией из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым.На встрече обсуждали текущее состояние и расширение узбекско-казахстанского экономического сотрудничества. Представители ключевых министерств и ведомств двух стран обсудили ряд вопросов, связанных с инвестиционным сотрудничеством, торговлей, промышленной кооперацией и взаимодействием в сфере транспорта и логистики.Чиновники согласовали взаимные визиты делегаций, в состав которых войдут руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений и администраций регионов Узбекистана и Казахстана.Обсуждалась также организация в ноябре текущего года Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, а также расширенного заседания узбекско-казахстанского делового совета и бизнес-форума с участием представителей бизнеса двух стран – до конца текущего года.Стороны также затронули вопросы развития взаимной торговли и совместной реализации инфраструктурных проектов в транспортной сфере.

https://uz.sputniknews.ru/20211122/minoborony-uzbekistana-i-kazaxstana-prodoljat-voennyy-dialog-21466584.html

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