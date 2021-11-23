https://uz.sputniknews.ru/20211123/forum-mejregionalnogo-sotrudnichestva-proydet-v-noyabre-21479800.html
Узбекистан и Казахстан планируют сотрудничать на региональном уровне
Узбекистан и Казахстан планируют сотрудничать на региональном уровне
До конца года страны проведут три крупных мероприятия, которые могут значительно повлиять на дальнейшие отношения.
2021-11-23T13:04+0500
2021-11-23T13:04+0500
2021-11-23T13:27+0500
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. До конца года планируется провести Форум межрегионального сотрудничества, расширенное заседание узбекско-казахского делового совета и бизнес форум, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.Подготовку к этим мероприятиям обсудил накануне министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков с делегацией из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым.На встрече обсуждали текущее состояние и расширение узбекско-казахстанского экономического сотрудничества. Представители ключевых министерств и ведомств двух стран обсудили ряд вопросов, связанных с инвестиционным сотрудничеством, торговлей, промышленной кооперацией и взаимодействием в сфере транспорта и логистики.Чиновники согласовали взаимные визиты делегаций, в состав которых войдут руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений и администраций регионов Узбекистана и Казахстана.Обсуждалась также организация в ноябре текущего года Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, а также расширенного заседания узбекско-казахстанского делового совета и бизнес-форума с участием представителей бизнеса двух стран – до конца текущего года.Стороны также затронули вопросы развития взаимной торговли и совместной реализации инфраструктурных проектов в транспортной сфере.
https://uz.sputniknews.ru/20211122/minoborony-uzbekistana-i-kazaxstana-prodoljat-voennyy-dialog-21466584.html
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Узбекистан и Казахстан планируют сотрудничать на региональном уровне
13:04 23.11.2021 (обновлено: 13:27 23.11.2021)
До конца года состоятся три крупных совместных мероприятия между Узбекистаном и Казахстаном.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. До конца года планируется провести Форум межрегионального сотрудничества, расширенное заседание узбекско-казахского делового совета и бизнес форум, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.
Подготовку к этим мероприятиям обсудил накануне министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков с делегацией из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым.
На встрече обсуждали текущее состояние и расширение узбекско-казахстанского экономического сотрудничества. Представители ключевых министерств и ведомств двух стран обсудили ряд вопросов, связанных с инвестиционным сотрудничеством, торговлей, промышленной кооперацией и взаимодействием в сфере транспорта и логистики.
"Стороны обсудили ряд проектов в агропромышленном комплексе, машиностроении, текстильной, пищевой, металлургической и фармацевтической промышленности, в настоящий момент находящихся на рассмотрении, и договорились изучить имеющиеся потенциал и незадействованные резервы в различных отраслях с целью выработки новых проектных предложений", — говорится
в сообщении.
Чиновники согласовали взаимные визиты делегаций, в состав которых войдут руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений и администраций регионов Узбекистана и Казахстана.
Обсуждалась также организация в ноябре текущего года Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, а также расширенного заседания узбекско-казахстанского делового совета и бизнес-форума с участием представителей бизнеса двух стран – до конца текущего года.
Стороны также затронули вопросы развития взаимной торговли и совместной реализации инфраструктурных проектов в транспортной сфере.