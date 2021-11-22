https://uz.sputniknews.ru/20211122/minoborony-uzbekistana-i-kazaxstana-prodoljat-voennyy-dialog-21466584.html

Минобороны Узбекистана и Казахстана продолжат военный диалог

Минобороны Узбекистана и Казахстана продолжат военный диалог

Республики намерены продолжить практический диалог в военном направлении. Планируется проводить совместные учения и наращивать боевую готовность подразделений.

2021-11-22T14:46+0500

2021-11-22T14:46+0500

2021-11-22T16:57+0500

общество

узбекистан

казахстан

подписание документов

военное сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Ташкент и Астана договорились укрепить сотрудничество в военной сфере и с этой целью подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Узбекистана.Главы ведомств обороны обеих республик Баходыр Курбанов и Мурат Бектанов обсудили состояние и перспективы укрепления взаимодействия в оборонной сфере.Стороны, в частности, отметили важность проведения совместных учений "Щит-2021" в Казахстане и "Партнерство-2021" в Узбекистане, а также повышения боевой подготовки подразделений.Ранее сообщалось, что совместные учения казахстанских и узбекистанских военных пройдут с 17 по 24 ноября на полигоне Термез в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, граничащей с Афганистаном. В учениях примут участие свыше 100 военнослужащих Казахстана, будет задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.В 2017 году Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в военно-технической сфере. В августе того года министерства обороны двух стран впервые в истории двусторонних отношений заключили план военного сотрудничества.Подписанный документ включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования. В феврале 2018 года вступило в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Казахстаном о ВТС, подписанное в сентябре 2017 года.

https://uz.sputniknews.ru/20211101/voennye-uzbekistana-i-kazaxstana-provodyat-sovmestnye-ucheniya-kalkan-2021-21188520.html

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узбекистан, казахстан, подписание документов, военное сотрудничество