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https://uz.sputniknews.ru/20211122/minoborony-uzbekistana-i-kazaxstana-prodoljat-voennyy-dialog-21466584.html
Минобороны Узбекистана и Казахстана продолжат военный диалог
Минобороны Узбекистана и Казахстана продолжат военный диалог
Республики намерены продолжить практический диалог в военном направлении. Планируется проводить совместные учения и наращивать боевую готовность подразделений.
2021-11-22T14:46+0500
2021-11-22T16:57+0500
общество
узбекистан
казахстан
подписание документов
военное сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Ташкент и Астана договорились укрепить сотрудничество в военной сфере и с этой целью подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Узбекистана.Главы ведомств обороны обеих республик Баходыр Курбанов и Мурат Бектанов обсудили состояние и перспективы укрепления взаимодействия в оборонной сфере.Стороны, в частности, отметили важность проведения совместных учений "Щит-2021" в Казахстане и "Партнерство-2021" в Узбекистане, а также повышения боевой подготовки подразделений.Ранее сообщалось, что совместные учения казахстанских и узбекистанских военных пройдут с 17 по 24 ноября на полигоне Термез в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, граничащей с Афганистаном. В учениях примут участие свыше 100 военнослужащих Казахстана, будет задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.В 2017 году Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в военно-технической сфере. В августе того года министерства обороны двух стран впервые в истории двусторонних отношений заключили план военного сотрудничества.Подписанный документ включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования. В феврале 2018 года вступило в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Казахстаном о ВТС, подписанное в сентябре 2017 года.
https://uz.sputniknews.ru/20211101/voennye-uzbekistana-i-kazaxstana-provodyat-sovmestnye-ucheniya-kalkan-2021-21188520.html
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узбекистан, казахстан, подписание документов, военное сотрудничество

Минобороны Узбекистана и Казахстана продолжат военный диалог

14:46 22.11.2021 (обновлено: 16:57 22.11.2021)
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаМинистр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр обороны Казахстана Мурат Бектанов
Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр обороны Казахстана Мурат Бектанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
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Республики намерены продолжить практический диалог в военном направлении. Планируется проводить совместные учения и наращивать боевую готовность подразделений.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Ташкент и Астана договорились укрепить сотрудничество в военной сфере и с этой целью подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Узбекистана.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаМинистр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр обороны Казахстана Мурат Бектанов
Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр обороны Казахстана Мурат Бектанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр обороны Казахстана Мурат Бектанов
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Главы ведомств обороны обеих республик Баходыр Курбанов и Мурат Бектанов обсудили состояние и перспективы укрепления взаимодействия в оборонной сфере.
Стороны, в частности, отметили важность проведения совместных учений "Щит-2021" в Казахстане и "Партнерство-2021" в Узбекистане, а также повышения боевой подготовки подразделений.
Ранее сообщалось, что совместные учения казахстанских и узбекистанских военных пройдут с 17 по 24 ноября на полигоне Термез в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, граничащей с Афганистаном. В учениях примут участие свыше 100 военнослужащих Казахстана, будет задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.
Военнослужащие Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
Общество
Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
1 ноября, 22:07
В 2017 году Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в военно-технической сфере. В августе того года министерства обороны двух стран впервые в истории двусторонних отношений заключили план военного сотрудничества.
Подписанный документ включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования. В феврале 2018 года вступило в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Казахстаном о ВТС, подписанное в сентябре 2017 года.
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