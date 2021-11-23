InnoWeek.Uz-2021: итоги и подписанные документы

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Представители Мининноваций Узбекистана в рамках недели инновационных идей "InnoWeek.Uz-2021" провели встречу с гостями из Татарстана.Делегацию возглавил заместитель премьер-министра - министр экономики Мидхат Шагиахметов. Во время диалога с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмановым он заявил о готовности укреплять и налаживать сотрудничество в сфере разработки и внедрения новых технологий. "Когда мы были в Татарстане, нас тепло приняли и у нас была возможность увидеть вашу модель инновационного развития, – сказал Абдурахманов. – Тогда мы договорились организовать диалог и презентовать инновационные проекты, и, конечно, совершенствовать наше сотрудничество".Глава ведомства подчеркнул, что у Узбекистана и Татарстана есть потенциал для развития взаимодействия в сфере образования, по направлению организации рабочих мест, созданию условий для стажировки соотечественников.Мы приехали с большой делегацией, есть представители ИКТ-направлений, а также компаний-резидентов, которые активно реализуют проекты внутри нашей страны и за рубежом, – отметил Мидхат Шагиахметов. По словам российского чиновника, для любой страны создание высокотехнологичных рабочих мест - это очень важно. Инновации и технологии должны быть в первую очередь направлены на развитие качества жизни населения. Татарстан готов развивать диалог и в перспективе подготовить программу для посещения вузов, инновационных структур в Татарстане представителями из Узбекистана.Мидхат Шагиахметов также поблагодарил за созданную площадку "InnoWeek.Uz-2021", где в том числе была возможность пообщаться с коллегами и подчеркнул, что будет рад видеть представителей из Узбекистана в Татарстане. В рамках встречи подписан Меморандум о сотрудничестве между Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и ООО "Национальным венчурным фондом UzVC" (UzVC).
Узбекистан и Татарстан планируют сотрудничать в сфере образования, а также по направлению организации рабочих мест, созданию условий для стажировки соотечественников.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Представители Мининноваций Узбекистана в рамках недели инновационных идей "InnoWeek.Uz-2021" провели встречу с гостями из Татарстана.
Делегацию возглавил заместитель премьер-министра - министр экономики Мидхат Шагиахметов. Во время диалога с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмановым он заявил о готовности укреплять и налаживать сотрудничество в сфере разработки и внедрения новых технологий.
"Когда мы были в Татарстане, нас тепло приняли и у нас была возможность увидеть вашу модель инновационного развития, – сказал Абдурахманов. – Тогда мы договорились организовать диалог и презентовать инновационные проекты, и, конечно, совершенствовать наше сотрудничество".
Глава ведомства подчеркнул, что у Узбекистана и Татарстана есть потенциал для развития взаимодействия в сфере образования, по направлению организации рабочих мест, созданию условий для стажировки соотечественников.
Мы приехали с большой делегацией, есть представители ИКТ-направлений, а также компаний-резидентов, которые активно реализуют проекты внутри нашей страны и за рубежом, – отметил Мидхат Шагиахметов.
По словам российского чиновника, для любой страны создание высокотехнологичных рабочих мест - это очень важно. Инновации и технологии должны быть в первую очередь направлены на развитие качества жизни населения. Татарстан готов развивать диалог и в перспективе подготовить программу для посещения вузов, инновационных структур в Татарстане представителями из Узбекистана.
Мидхат Шагиахметов также поблагодарил за созданную площадку "InnoWeek.Uz-2021", где в том числе была возможность пообщаться с коллегами и подчеркнул, что будет рад видеть представителей из Узбекистана в Татарстане.
В рамках встречи подписан Меморандум о сотрудничестве между Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и ООО "Национальным венчурным фондом UzVC" (UzVC).
Венчурное финансирование
Это долгосрочные высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний.