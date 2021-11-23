https://uz.sputniknews.ru/20211123/innoweekuz-2021-itogi-i-podpisannye-dokumenty-21488868.html

InnoWeek.Uz-2021: итоги и подписанные документы

InnoWeek.Uz-2021: итоги и подписанные документы

Узбекистан и Татарстан планируют сотрудничать в сфере образования, а также по направлению организации рабочих мест, созданию условий для стажировки соотечественников.

2021-11-23T19:41+0500

2021-11-23T19:41+0500

2021-11-23T19:41+0500

общество

узбекистан

подписание документов

татарстан

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Представители Мининноваций Узбекистана в рамках недели инновационных идей "InnoWeek.Uz-2021" провели встречу с гостями из Татарстана.Делегацию возглавил заместитель премьер-министра - министр экономики Мидхат Шагиахметов. Во время диалога с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмановым он заявил о готовности укреплять и налаживать сотрудничество в сфере разработки и внедрения новых технологий. "Когда мы были в Татарстане, нас тепло приняли и у нас была возможность увидеть вашу модель инновационного развития, – сказал Абдурахманов. – Тогда мы договорились организовать диалог и презентовать инновационные проекты, и, конечно, совершенствовать наше сотрудничество".Глава ведомства подчеркнул, что у Узбекистана и Татарстана есть потенциал для развития взаимодействия в сфере образования, по направлению организации рабочих мест, созданию условий для стажировки соотечественников.Мы приехали с большой делегацией, есть представители ИКТ-направлений, а также компаний-резидентов, которые активно реализуют проекты внутри нашей страны и за рубежом, – отметил Мидхат Шагиахметов. По словам российского чиновника, для любой страны создание высокотехнологичных рабочих мест - это очень важно. Инновации и технологии должны быть в первую очередь направлены на развитие качества жизни населения. Татарстан готов развивать диалог и в перспективе подготовить программу для посещения вузов, инновационных структур в Татарстане представителями из Узбекистана.Мидхат Шагиахметов также поблагодарил за созданную площадку "InnoWeek.Uz-2021", где в том числе была возможность пообщаться с коллегами и подчеркнул, что будет рад видеть представителей из Узбекистана в Татарстане. В рамках встречи подписан Меморандум о сотрудничестве между Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и ООО "Национальным венчурным фондом UzVC" (UzVC).

https://uz.sputniknews.ru/20210812/tatarstan-zainteresovalsya-izucheniem-opyta-uzbekistana-v-razvitii-turizma-20059805.html

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