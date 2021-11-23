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InnoWeek.Uz-2021: итоги и подписанные документы
InnoWeek.Uz-2021: итоги и подписанные документы
Узбекистан и Татарстан планируют сотрудничать в сфере образования, а также по направлению организации рабочих мест, созданию условий для стажировки соотечественников.
2021-11-23T19:41+0500
2021-11-23T19:41+0500
общество
узбекистан
подписание документов
татарстан
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Представители Мининноваций Узбекистана в рамках недели инновационных идей "InnoWeek.Uz-2021" провели встречу с гостями из Татарстана.Делегацию возглавил заместитель премьер-министра - министр экономики Мидхат Шагиахметов. Во время диалога с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмановым он заявил о готовности укреплять и налаживать сотрудничество в сфере разработки и внедрения новых технологий. "Когда мы были в Татарстане, нас тепло приняли и у нас была возможность увидеть вашу модель инновационного развития, – сказал Абдурахманов. – Тогда мы договорились организовать диалог и презентовать инновационные проекты, и, конечно, совершенствовать наше сотрудничество".Глава ведомства подчеркнул, что у Узбекистана и Татарстана есть потенциал для развития взаимодействия в сфере образования, по направлению организации рабочих мест, созданию условий для стажировки соотечественников.Мы приехали с большой делегацией, есть представители ИКТ-направлений, а также компаний-резидентов, которые активно реализуют проекты внутри нашей страны и за рубежом, – отметил Мидхат Шагиахметов. По словам российского чиновника, для любой страны создание высокотехнологичных рабочих мест - это очень важно. Инновации и технологии должны быть в первую очередь направлены на развитие качества жизни населения. Татарстан готов развивать диалог и в перспективе подготовить программу для посещения вузов, инновационных структур в Татарстане представителями из Узбекистана.Мидхат Шагиахметов также поблагодарил за созданную площадку "InnoWeek.Uz-2021", где в том числе была возможность пообщаться с коллегами и подчеркнул, что будет рад видеть представителей из Узбекистана в Татарстане. В рамках встречи подписан Меморандум о сотрудничестве между Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и ООО "Национальным венчурным фондом UzVC" (UzVC).
https://uz.sputniknews.ru/20210812/tatarstan-zainteresovalsya-izucheniem-opyta-uzbekistana-v-razvitii-turizma-20059805.html
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узбекистан, подписание документов, татарстан

InnoWeek.Uz-2021: итоги и подписанные документы

19:41 23.11.2021
© Пресс-служба инновационного технопарка "Яшнабад"Главы инновационного технопарка "Яшнабад"(Узбекистан) и ГАО "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"(Татарстан)
Главы инновационного технопарка Яшнабад(Узбекистан) и ГАО Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк(Татарстан) - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Пресс-служба инновационного технопарка "Яшнабад"
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Узбекистан и Татарстан планируют сотрудничать в сфере образования, а также по направлению организации рабочих мест, созданию условий для стажировки соотечественников.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Представители Мининноваций Узбекистана в рамках недели инновационных идей "InnoWeek.Uz-2021" провели встречу с гостями из Татарстана.
Делегацию возглавил заместитель премьер-министра - министр экономики Мидхат Шагиахметов. Во время диалога с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмановым он заявил о готовности укреплять и налаживать сотрудничество в сфере разработки и внедрения новых технологий.
"Когда мы были в Татарстане, нас тепло приняли и у нас была возможность увидеть вашу модель инновационного развития, – сказал Абдурахманов. – Тогда мы договорились организовать диалог и презентовать инновационные проекты, и, конечно, совершенствовать наше сотрудничество".
Глава ведомства подчеркнул, что у Узбекистана и Татарстана есть потенциал для развития взаимодействия в сфере образования, по направлению организации рабочих мест, созданию условий для стажировки соотечественников.
Мы приехали с большой делегацией, есть представители ИКТ-направлений, а также компаний-резидентов, которые активно реализуют проекты внутри нашей страны и за рубежом, – отметил Мидхат Шагиахметов.
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12 августа, 21:58
По словам российского чиновника, для любой страны создание высокотехнологичных рабочих мест - это очень важно. Инновации и технологии должны быть в первую очередь направлены на развитие качества жизни населения. Татарстан готов развивать диалог и в перспективе подготовить программу для посещения вузов, инновационных структур в Татарстане представителями из Узбекистана.
Мидхат Шагиахметов также поблагодарил за созданную площадку "InnoWeek.Uz-2021", где в том числе была возможность пообщаться с коллегами и подчеркнул, что будет рад видеть представителей из Узбекистана в Татарстане.
В рамках встречи подписан Меморандум о сотрудничестве между Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и ООО "Национальным венчурным фондом UzVC" (UzVC).
Венчурное финансирование

Это долгосрочные высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний.

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