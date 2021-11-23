https://uz.sputniknews.ru/20211123/kak-podgotovit-organizm-k-xolodnoy-pogode-21466085.html
Врач дала советы, как подготовить организм к холодной погоде
Врач дала советы, как подготовить организм к холодной погоде
Холода и морозы уже совсем близко. Врач-терапевт дала несколько советов, как успеть закалиться перед зимним сезоном.
2021-11-23T07:30+0500
2021-11-23T07:30+0500
2021-11-23T08:47+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. На носу — зима, поэтому важно уже сейчас начать подготавливать организм к холодам.Как это сделать, объяснила терапевт Татьяна Романенко.По ее словам, будет полезно периодически устраивать небольшое охлаждение. Причем важно понимать, что не обязательно для этого бросаться в прорубь. Можно ограничиться незначительным понижением температуры в комнате.Оптимальная температура для сна: 18-22 градуса. Врач подчеркнула, что очень важно выходить из зоны комфорта.Как еще можно закалить организм к зиме? Например, умываться и принимать душ с прохладной водой.Кроме того, настроиться на холода помогут прогулки на свежем воздухе. Важно одеваться чересчур тепло. Медик подчеркнула: если в одежде на улице становится жарко, то высока вероятность получить переохлаждение.При этом руки и ноги необходимо всегда держать в тепле.В преддверии морозов следует также употреблять больше фруктов и овощей, добавила врач. Калорийность питания уместно чуть повысить.
https://uz.sputniknews.ru/20181219/Kak-perezhit-moskovskie-morozy--sovety-vracha-10297097.html
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погода
Врач дала советы, как подготовить организм к холодной погоде
07:30 23.11.2021 (обновлено: 08:47 23.11.2021)
Врач-терапевт дала несколько эффективных советов, как подготовиться к зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. На носу — зима, поэтому важно уже сейчас начать подготавливать организм к холодам.
Как это сделать, объяснила терапевт Татьяна Романенко.
По ее словам, будет полезно периодически устраивать небольшое охлаждение. Причем важно понимать, что не обязательно для этого бросаться в прорубь. Можно ограничиться незначительным понижением температуры в комнате.
Оптимальная температура для сна: 18-22 градуса.
Врач подчеркнула, что очень важно выходить из зоны комфорта.
"Если в комнате будет 30 градусов тепла, то даже в 10 градусов на улице мы будем чувствовать себя замерзшими, и риск переохлаждения возрастет", — отметила Романенко.
Как еще можно закалить организм к зиме? Например, умываться и принимать душ с прохладной водой.
Кроме того, настроиться на холода помогут прогулки на свежем воздухе. Важно одеваться чересчур тепло. Медик подчеркнула: если в одежде на улице становится жарко, то высока вероятность получить переохлаждение.
При этом руки и ноги необходимо всегда держать в тепле.
"Когда руки теплые, мы чувствуем себя более комфортно и как бы обманываем головной мозг: рецепторы не так реагируют, мы не чувствуем зябкости и промозглости", — обратила внимание Романенко.
В преддверии морозов следует также употреблять больше фруктов и овощей, добавила врач. Калорийность питания уместно чуть повысить.