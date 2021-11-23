https://uz.sputniknews.ru/20211123/kak-podgotovit-organizm-k-xolodnoy-pogode-21466085.html

Врач дала советы, как подготовить организм к холодной погоде

Врач дала советы, как подготовить организм к холодной погоде

Холода и морозы уже совсем близко. Врач-терапевт дала несколько советов, как успеть закалиться перед зимним сезоном.

2021-11-23T07:30+0500

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2021-11-23T08:47+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. На носу — зима, поэтому важно уже сейчас начать подготавливать организм к холодам.Как это сделать, объяснила терапевт Татьяна Романенко.По ее словам, будет полезно периодически устраивать небольшое охлаждение. Причем важно понимать, что не обязательно для этого бросаться в прорубь. Можно ограничиться незначительным понижением температуры в комнате.Оптимальная температура для сна: 18-22 градуса. Врач подчеркнула, что очень важно выходить из зоны комфорта.Как еще можно закалить организм к зиме? Например, умываться и принимать душ с прохладной водой.Кроме того, настроиться на холода помогут прогулки на свежем воздухе. Важно одеваться чересчур тепло. Медик подчеркнула: если в одежде на улице становится жарко, то высока вероятность получить переохлаждение.При этом руки и ноги необходимо всегда держать в тепле.В преддверии морозов следует также употреблять больше фруктов и овощей, добавила врач. Калорийность питания уместно чуть повысить.

https://uz.sputniknews.ru/20181219/Kak-perezhit-moskovskie-morozy--sovety-vracha-10297097.html

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