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https://uz.sputniknews.ru/20211123/nayden-sposob-blokirovaniya-depressii-i-stressa-21465418.html
Найден способ блокирования депрессии и стресса
Найден способ блокирования депрессии и стресса
Ученые сделали настоящий прорыв, который позволит создать терапевтические средства для борьбы с депрессией.
2021-11-23T07:00+0500
2021-11-23T09:15+0500
общество
стресс
депрессия
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Ученые раскрыли, как можно избавиться от хронического стресса и депрессии.Специалисты обнаружили мозговой рецептор GPR158, отвечающий за эти два ощущения, и подробно его изучили на уровне атомов. Эксперимент на мышах показал, что этот рецептор возможно заблокировать и избавить живой организм от хронической депрессии и тревоги.Исследование опубликовано в журнале Science.Чтобы изучить этот рецептор, специалистам пришлось прибегнуть к специальному методу Cryo-EM — ультрахолодной одночастичной электронной микроскопии.Его суть в следующем: белки подвергаются заморозке при сверхнизких температурах. Далее их исследуют при помощи линзы высокотехнологичных микроскопов.Сейчас ученые выясняют, какие терапевтические средства для борьбы с депрессией можно было бы создать на основе полученных знаний.Тестируется несколько возможных подходов: разрушение двухкомпонентной структуры рецептора, вмешательство в работу комплекса RGS или целенаправленное воздействие на концевые части GPR158 с помощью молекулярных связующих веществ.Ранее британские медики рассказали, как здоровая диета может помочь избавиться от подавленного настроения и хронической депрессии.
https://uz.sputniknews.ru/20190507/Pogrustit-ne-poluchitsya-kak-pes-spasaet-khozyayku-ot-depressii---video-11441166.html
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стресс, депрессия

Найден способ блокирования депрессии и стресса

07:00 23.11.2021 (обновлено: 09:15 23.11.2021)
© Unsplash / Gift HabeshawМужчина грустит
Мужчина грустит - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Unsplash / Gift Habeshaw
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Ученые сделали настоящий прорыв, который позволит создать терапевтические средства для борьбы с депрессией.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Ученые раскрыли, как можно избавиться от хронического стресса и депрессии.
Специалисты обнаружили мозговой рецептор GPR158, отвечающий за эти два ощущения, и подробно его изучили на уровне атомов.
Эксперимент на мышах показал, что этот рецептор возможно заблокировать и избавить живой организм от хронической депрессии и тревоги.
Исследование опубликовано в журнале Science.
Ученые считают, что это настоящий научный прорыв, который позволит в будущем разработать терапевтические средства для лечения депрессии и различных расстройств, основанных на блокировании GPR158.
Чтобы изучить этот рецептор, специалистам пришлось прибегнуть к специальному методу Cryo-EM — ультрахолодной одночастичной электронной микроскопии.
Его суть в следующем: белки подвергаются заморозке при сверхнизких температурах. Далее их исследуют при помощи линзы высокотехнологичных микроскопов.
Сейчас ученые выясняют, какие терапевтические средства для борьбы с депрессией можно было бы создать на основе полученных знаний.
Тестируется несколько возможных подходов: разрушение двухкомпонентной структуры рецептора, вмешательство в работу комплекса RGS или целенаправленное воздействие на концевые части GPR158 с помощью молекулярных связующих веществ.
Ранее британские медики рассказали, как здоровая диета может помочь избавиться от подавленного настроения и хронической депрессии.
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