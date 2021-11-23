https://uz.sputniknews.ru/20211123/nayden-sposob-blokirovaniya-depressii-i-stressa-21465418.html
Найден способ блокирования депрессии и стресса
Найден способ блокирования депрессии и стресса
Ученые сделали настоящий прорыв, который позволит создать терапевтические средства для борьбы с депрессией.
2021-11-23T07:00+0500
2021-11-23T07:00+0500
2021-11-23T09:15+0500
общество
стресс
депрессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21465341_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_4aac3657e58b1038fcfe64da5e42b9d2.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Ученые раскрыли, как можно избавиться от хронического стресса и депрессии.Специалисты обнаружили мозговой рецептор GPR158, отвечающий за эти два ощущения, и подробно его изучили на уровне атомов. Эксперимент на мышах показал, что этот рецептор возможно заблокировать и избавить живой организм от хронической депрессии и тревоги.Исследование опубликовано в журнале Science.Чтобы изучить этот рецептор, специалистам пришлось прибегнуть к специальному методу Cryo-EM — ультрахолодной одночастичной электронной микроскопии.Его суть в следующем: белки подвергаются заморозке при сверхнизких температурах. Далее их исследуют при помощи линзы высокотехнологичных микроскопов.Сейчас ученые выясняют, какие терапевтические средства для борьбы с депрессией можно было бы создать на основе полученных знаний.Тестируется несколько возможных подходов: разрушение двухкомпонентной структуры рецептора, вмешательство в работу комплекса RGS или целенаправленное воздействие на концевые части GPR158 с помощью молекулярных связующих веществ.Ранее британские медики рассказали, как здоровая диета может помочь избавиться от подавленного настроения и хронической депрессии.
https://uz.sputniknews.ru/20190507/Pogrustit-ne-poluchitsya-kak-pes-spasaet-khozyayku-ot-depressii---video-11441166.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21465341_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7fe7fdcadddb73af6b292afcf41d2fcb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стресс, депрессия
Найден способ блокирования депрессии и стресса
07:00 23.11.2021 (обновлено: 09:15 23.11.2021)
Ученые сделали настоящий прорыв, который позволит создать терапевтические средства для борьбы с депрессией.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Ученые раскрыли, как можно избавиться от хронического стресса и депрессии.
Специалисты обнаружили мозговой рецептор GPR158, отвечающий за эти два ощущения, и подробно его изучили на уровне атомов.
Эксперимент на мышах показал, что этот рецептор возможно заблокировать и избавить живой организм от хронической депрессии и тревоги.
Исследование опубликовано
в журнале Science.
Ученые считают, что это настоящий научный прорыв, который позволит в будущем разработать терапевтические средства для лечения депрессии и различных расстройств, основанных на блокировании GPR158.
Чтобы изучить этот рецептор, специалистам пришлось прибегнуть к специальному методу Cryo-EM — ультрахолодной одночастичной электронной микроскопии.
Его суть в следующем: белки подвергаются заморозке при сверхнизких температурах. Далее их исследуют при помощи линзы высокотехнологичных микроскопов.
Сейчас ученые выясняют, какие терапевтические средства для борьбы с депрессией можно было бы создать на основе полученных знаний.
Тестируется несколько возможных подходов: разрушение двухкомпонентной структуры рецептора, вмешательство в работу комплекса RGS или целенаправленное воздействие на концевые части GPR158 с помощью молекулярных связующих веществ.
Ранее британские медики рассказали
, как здоровая диета может помочь избавиться от подавленного настроения и хронической депрессии.