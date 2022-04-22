https://uz.sputniknews.ru/20220422/nervnichaesh--pishi-stixi-24152484.html

Нервничаешь – пиши стихи

Нервничаешь – пиши стихи

Психолог назвала беспроигрышный способ справиться со стрессом.

2022-04-22T22:59+0500

2022-04-22T22:59+0500

2022-04-22T22:59+0500

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стихи

психолог

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Поэзия – отличный способ прожить трудные моменты, особенно для нервных людей, считает психолог, кандидат наук Диана Рааб. В статье для Psychology Today она посоветовала использовать этот инструмент, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние.Поэзия позволяет кратко описывать чувства, помогает познать себя и справиться с трудностями. Примером этому может служить история Уолта Уитмена, который во время гражданской войны в США читал стихи солдатам."Использование поэзии как способа исцеления и преобразования может помочь нам вернуться к целостности, и это достигается как чтением, так и написанием стихов", — считает психолог.Стихи – отличный способ зафиксировать чувства на бумаге, раскрыть и проанализировать их, узнать, что скрыто внутри психики.Чтобы поэзия как инструмент психологической самопомощи сработала, нужно перестать рационально выискивать образы, а писать "от сердца", опираясь на свои эмоции и переживания.Можно также начинать стихотворение с фразы "Я признаюсь", так будет проще начать писать и влиться в процесс, советует Рааб.Читайте также: Простое упражнение поможет справиться с депрессией

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стихи, психолог