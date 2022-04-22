Нервничаешь – пиши стихи
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Психолог назвала беспроигрышный способ справиться со стрессом.
Поэзия – отличный способ прожить трудные моменты, особенно для нервных людей, считает психолог, кандидат наук Диана Рааб. В статье для Psychology Today она посоветовала использовать этот инструмент, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние.
"Чтение и написание стихов дает представление о человеческой психике и человеческом поведении. Поэты помогают нам увидеть кусочек мира таким, каким мы его раньше не видели. Поэзия дает свободу нашему воображению", — объясняет Диана Рааб.
Поэзия позволяет кратко описывать чувства, помогает познать себя и справиться с трудностями. Примером этому может служить история Уолта Уитмена, который во время гражданской войны в США читал стихи солдатам.
"Использование поэзии как способа исцеления и преобразования может помочь нам вернуться к целостности, и это достигается как чтением, так и написанием стихов", — считает психолог.
Стихи – отличный способ зафиксировать чувства на бумаге, раскрыть и проанализировать их, узнать, что скрыто внутри психики.
Чтобы поэзия как инструмент психологической самопомощи сработала, нужно перестать рационально выискивать образы, а писать "от сердца", опираясь на свои эмоции и переживания.
"Для этого важно во время письма задействовать все пять чувств; читатели должны уметь представить себе, что поэт видит, слышит, обоняет, пробует на вкус и ощущает. Например, описывая духи, подумайте, являются ли они терпкими, цветочными или резкими", — объяснила она.
Можно также начинать стихотворение с фразы "Я признаюсь", так будет проще начать писать и влиться в процесс, советует Рааб.
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