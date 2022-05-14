https://uz.sputniknews.ru/20220514/nayden-sposob-blokirovaniya-depressii-i-stressa-21465418.html

Найден способ блокирования депрессии и стресса

Найден способ блокирования депрессии и стресса

Ученые сделали настоящий прорыв, который позволит создать терапевтические средства для борьбы с депрессией.

2022-05-14T23:01+0500

2022-05-14T23:01+0500

2022-05-14T23:01+0500

общество

стресс

депрессия

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Ученые раскрыли, как можно избавиться от хронического стресса и депрессии.Специалисты обнаружили мозговой рецептор GPR158, отвечающий за эти два ощущения, и подробно его изучили на уровне атомов. Эксперимент на мышах показал, что этот рецептор возможно заблокировать и избавить живой организм от хронической депрессии и тревоги.Исследование опубликовано в журнале Science.Чтобы изучить этот рецептор, специалистам пришлось прибегнуть к специальному методу Cryo-EM — ультрахолодной одночастичной электронной микроскопии.Его суть в следующем: белки подвергаются заморозке при сверхнизких температурах. Далее их исследуют при помощи линзы высокотехнологичных микроскопов.Сейчас ученые выясняют, какие терапевтические средства для борьбы с депрессией можно было бы создать на основе полученных знаний.Тестируется несколько возможных подходов: разрушение двухкомпонентной структуры рецептора, вмешательство в работу комплекса RGS или целенаправленное воздействие на концевые части GPR158 с помощью молекулярных связующих веществ.Ранее британские медики рассказали, как здоровая диета может помочь избавиться от подавленного настроения и хронической депрессии.Читайте также: Нервничаешь – пиши стихи

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стресс, депрессия