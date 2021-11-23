https://uz.sputniknews.ru/20211123/nekotorym-tashkenttsam-proizvedut-pereraschet-za-otoplenie-21477118.html

Некоторым ташкентцам произведут перерасчет за отопление

Некоторым ташкентцам произведут перерасчет за отопление

Бесперебойный отопительный сезон начался в столице с 14 октября на основании решения хокима Ташкента от 08.10.2021г.

2021-11-23T11:28+0500

2021-11-23T11:28+0500

2021-11-23T11:30+0500

общество

отопление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1268/26/12682612_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0905ba809b284eb5c0126a7c29eb23d2.jpg

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Жителям столичных многоэтажек проведут перерасчет за услуги теплоснабжения, если они в этом году получили тепло позже срока, сообщает пресс-служба "Таштеплоэнерго". По данным организации, бесперебойный отопительный сезон начался в столице с 14 октября на основании решения хокима Ташкента от 08.10.2021г.Несмотря на это, в некоторых домах отопление было подключено позже установленного срока. По этим домам были составлены соответствующие акты. Документы заверили представители ТЧСЖ.Отмечается, что после установления причин отсутствия своевременной поставки тепловой энергии, в декабре этого года будет произведен перерасчет за услуги теплоснабжения по адресам, указанным в актах.

https://uz.sputniknews.ru/20210924/frantsuzskaya-kompaniya-nachnet-upravlyat-sistemoy-teplosnabjeniya-tashkenta-20636252.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отопление