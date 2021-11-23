https://uz.sputniknews.ru/20211123/nekotorym-tashkenttsam-proizvedut-pereraschet-za-otoplenie-21477118.html
Некоторым ташкентцам произведут перерасчет за отопление
Некоторым ташкентцам произведут перерасчет за отопление
Бесперебойный отопительный сезон начался в столице с 14 октября на основании решения хокима Ташкента от 08.10.2021г.
2021-11-23T11:28+0500
2021-11-23T11:28+0500
2021-11-23T11:30+0500
общество
отопление
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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Жителям столичных многоэтажек проведут перерасчет за услуги теплоснабжения, если они в этом году получили тепло позже срока, сообщает пресс-служба "Таштеплоэнерго". По данным организации, бесперебойный отопительный сезон начался в столице с 14 октября на основании решения хокима Ташкента от 08.10.2021г.Несмотря на это, в некоторых домах отопление было подключено позже установленного срока. По этим домам были составлены соответствующие акты. Документы заверили представители ТЧСЖ.Отмечается, что после установления причин отсутствия своевременной поставки тепловой энергии, в декабре этого года будет произведен перерасчет за услуги теплоснабжения по адресам, указанным в актах.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/frantsuzskaya-kompaniya-nachnet-upravlyat-sistemoy-teplosnabjeniya-tashkenta-20636252.html
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отопление
Некоторым ташкентцам произведут перерасчет за отопление
11:28 23.11.2021 (обновлено: 11:30 23.11.2021)
Как заявили в "Таштеплоэнерго", бесперебойный отопительный сезон начался в столице с 14 октября на основании решения хокима Ташкента от 08.10.2021г.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik.
Жителям столичных многоэтажек проведут перерасчет за услуги теплоснабжения, если они в этом году получили тепло позже срока, сообщает
пресс-служба "Таштеплоэнерго".
По данным организации, бесперебойный отопительный сезон начался в столице с 14 октября на основании решения хокима Ташкента от 08.10.2021г.
Несмотря на это, в некоторых домах отопление было подключено позже установленного срока. По этим домам были составлены соответствующие акты. Документы заверили представители ТЧСЖ.
Отмечается, что после установления причин отсутствия своевременной поставки тепловой энергии, в декабре этого года будет произведен перерасчет за услуги теплоснабжения по адресам, указанным в актах.