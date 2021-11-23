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Об узбекских героях Великой Отечественной войны снимут два фильма
Об узбекских героях Великой Отечественной войны снимут два фильма
Киноленты "Азиатский лев" и "Узбечка" расскажут о военных подвигах Мамадали Топвалдыева и Зебо Ганиевой.
2021-11-23T11:53+0500
2021-11-23T12:00+0500
общество
фильм
великая отечественная война
подвиг
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан и Беларусь снимут два фильма про узбекских героев Великой Отечественной войны.Об этом договорились Агентство кинематографии Узбекистана и Национальная киностудия "Беларусьфильм".Художественная кинокартина "Азиатский лев", которая на паритетных условиях будет профинансирована белорусской стороной, расскажет о военных подвигах Героя Советского Союза Мамадали Топвалдыева. Уроженец Ферганской области был разведчиком и подрывником в партизанском отряде в белорусских лесах. Второй фильм "Узбечка" расскажет о девушке-снайпере: во время войны Зебо Ганиева уничтожила сотни фашистов.Съемки обеих картин пройдут как в Узбекистане, так и в Беларуси. Генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский добавил, что стороны приступают к совместному созданию фильмов, "посвященных общей исторической памяти, Победе".В 2020-м кинематографисты из Узбекистана вместе с белорусскими коллегами сняли фильм "Илхак" ("Терпение"). В основу сюжета легла трагическая история женщины из кишлака под Ташкентом. Она потеряла в годы войны всех своих пятерых сыновей. Идея киноленты принадлежала президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.В республике проживают около тысячи участников Великой Отечественной войны и примерно 40 тысяч работников трудового фронта. По имеющимся данным, в том числе из российских архивов, в войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана.Из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://uz.sputniknews.ru/20211122/v-tashkente-proveli-kvest-po-sobytiyam-velikoy-otechestvennoy-voyny-21469820.html
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фильм, великая отечественная война, подвиг

Об узбекских героях Великой Отечественной войны снимут два фильма

11:53 23.11.2021 (обновлено: 12:00 23.11.2021)
© Sputnik / Сергей Лоскутов / Перейти в фотобанкСнайпер-доброволец Зиба Ганиева.
Снайпер-доброволец Зиба Ганиева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Сергей Лоскутов
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Киноленты "Азиатский лев" и "Узбечка" расскажут о военных подвигах Мамадали Топвалдыева и Зебо Ганиевой.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан и Беларусь снимут два фильма про узбекских героев Великой Отечественной войны.
Об этом договорились Агентство кинематографии Узбекистана и Национальная киностудия "Беларусьфильм".
Художественная кинокартина "Азиатский лев", которая на паритетных условиях будет профинансирована белорусской стороной, расскажет о военных подвигах Героя Советского Союза Мамадали Топвалдыева.
Уроженец Ферганской области был разведчиком и подрывником в партизанском отряде в белорусских лесах.
"За поимку отважного солдата крупное денежное вознаграждение объявил лично Адольф Гитлер", — отметили в агентстве.
Второй фильм "Узбечка" расскажет о девушке-снайпере: во время войны Зебо Ганиева уничтожила сотни фашистов.
Съемки обеих картин пройдут как в Узбекистане, так и в Беларуси.
"Необходимо показывать подвиги, которые совершили наши деды, прадеды на фронтах и в тылу Второй мировой войны", — заявил гендиректор агентства Фирдавс Абдухаликов.
Генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский добавил, что стороны приступают к совместному созданию фильмов, "посвященных общей исторической памяти, Победе".
В 2020-м кинематографисты из Узбекистана вместе с белорусскими коллегами сняли фильм "Илхак" ("Терпение"). В основу сюжета легла трагическая история женщины из кишлака под Ташкентом.
Она потеряла в годы войны всех своих пятерых сыновей. Идея киноленты принадлежала президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
В республике проживают около тысячи участников Великой Отечественной войны и примерно 40 тысяч работников трудового фронта. По имеющимся данным, в том числе из российских архивов, в войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана.
Из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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