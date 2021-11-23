https://uz.sputniknews.ru/20211123/pamyatnik-amiru-temuru-mojet-poyavitsya-pod-samaroy-21483516.html

Памятник Амиру Темуру может появиться под Самарой

Памятник Амиру Темуру может появиться под Самарой

Правительство Узбекистана намерено установить памятник Тамерлану в местности Кондурча в честь одного из его победоносных сражений.

2021-11-23T16:30+0500

2021-11-23T16:30+0500

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общество

памятник

самара

амир темур

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Победу легендарного Тамерлана над ханом Золотой Орды Тохтамышем, одержанную под Самарской областью более 600 лет назад, могут увековечить в камне.Власти Узбекистана планируют провести конкурс на создание и установку в этих местах памятника правителю. Это следует из опубликованного во вторник на сайте национального законодательства lex.uz постановления Кабмина республики "О мерах по повышению эффективности работы по изучению военной истории".Документом предлагается провести смотр-конкурса на установку композиционного памятника с изображением Амира Темура и его воинов на месте памятного камня, уже установленного местными краеведами в местности Кондурча Самарской области России.В соответствии с документом, по итогам конкурса узбекская сторона намерена совместно с российскими МИД и министерством культуры подготовить и подписать меморандум об установке памятника, проект которого победит в конкурсе. Проект планируется реализовать до 2023 года.По данным РИА Новости, битва между Темуром и Тохтамышем произошла в 1391 году, через 11 лет после Куликовской. В ней участвовало до 400 тысяч человек на площади свыше 100 квадратных метров. Археологически место битвы не найдено до сих пор. Достоверно известно лишь, что сражение произошло недалеко от устья реки Кондурча в Самарской области. В кровопролитном сражении Темур одержал трудную победу. По оценке многих российских и узбекистанских историков, после ударов, нанесенных Темуром, Золотая Орда окончательно утратила свое единство. В итоге Москву освободили от ордынского ига, и был открыт путь для развития молодого Российского государства.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/knigu-ob-amire-temure-prezentovali-v-moskve--kommentariy-avtora-18081818.html

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