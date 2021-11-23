https://uz.sputniknews.ru/20211123/pochemu-vizit-mirziyoeva-v-moskvu-vyzval-razdrajenie-zapada---ekspert-21491057.html
Почему визит Мирзиёева в Москву вызвал раздражение Запада — эксперт
Почему визит Мирзиёева в Москву вызвал раздражение Запада — эксперт
Президенты решили "широкий круг проблем" на встрече и подписали в плановом порядке ранее подготовленные и утвержденные документы по сотрудничеству.
2021-11-23T20:48+0500
2021-11-23T20:48+0500
2021-11-23T21:54+0500
видео
владимир путин
шавкат мирзиёев
визит
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запад
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Почему Запад испугался углубления отношений России и Узбекистана, корреспондент Sputnik узнала у кандидата исторических наук, руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина.Что принесет узбекистанцам второй визит Мирзиёева в Москву? Почему визит главы Узбекистана в Россию вызвал раздражение Запада? Куда планируется следующий визит лидера республики? На эти и другие вопросы ищите ответы в материале и видео Sputnik Узбекистан.Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин выступили за усиление координации в ООН по теме управления Интернетом, обсудили проблемы стабильности в регионе Центральной Азии и вопросы национальной безопасности двух стран. Речь также шла о противодействии пандемии коронавируса и сохранении памяти подвига советского народа в годы ВОВ.Андрей Грозин отметил, что президенты решили "широкий круг проблем" на встрече и подписали в плановом порядке ранее подготовленные и утвержденные документы по сотрудничеству.Также важна оптимизация инвестиционного партнерства между Москвой и Ташкентом. Спикер пояснил, почему инвестиционные связи находятся в большем приоритете внимания двух стран, чем показатели товарооборота."Товарооборот — величина изменчивая. А инвестиционное сотрудничество – это более глубокий уровень сотрудничества и вложение в будущее", — считает Грозин.Строительство АЭС, модернизация оборонно-промышленного комплекса, геологоразведка — эти и другие проекты требуют инвестиционного сопровождения, которое может обеспечить Россия.Отвечая на вопрос о дальнейших зарубежных визитах Мирзиёева, спикер напомнил, что главу государства ждут в Нур-Султане и Сеуле до конца года. Это озвучено на высшем уровне и Казахстаном, и Южной Кореей.Подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
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владимир путин, шавкат мирзиёев, визит, интервью, запад, видео
Почему визит Мирзиёева в Москву вызвал раздражение Запада — эксперт
20:48 23.11.2021 (обновлено: 21:54 23.11.2021)
Мирзиёев и Путин подписали 18 двусторонних документов, обсудили проблемы стабильности в регионе Центральной Азии и вопросы национальной безопасности двух стран.
Почему Запад испугался углубления отношений России и Узбекистана, корреспондент Sputnik
узнала у кандидата исторических наук, руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина.
Что принесет узбекистанцам второй визит Мирзиёева в Москву? Почему визит главы Узбекистана в Россию вызвал раздражение Запада? Куда планируется следующий визит лидера республики? На эти и другие вопросы ищите ответы в материале и видео Sputnik Узбекистан
.
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин выступили за усиление координации в ООН по теме управления Интернетом, обсудили проблемы стабильности в регионе Центральной Азии и вопросы национальной безопасности двух стран. Речь также шла о противодействии пандемии коронавируса и сохранении памяти подвига советского народа в годы ВОВ.
Андрей Грозин отметил, что президенты решили "широкий круг проблем" на встрече и подписали в плановом порядке ранее подготовленные и утвержденные документы по сотрудничеству.
"Об успешности визита Шавката Мирзиёева в столицу говорит плохо сдерживаемое раздражение Запада".
Андрей Грозин
Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ
Также важна оптимизация инвестиционного партнерства между Москвой и Ташкентом. Спикер пояснил, почему инвестиционные связи находятся в большем приоритете внимания двух стран, чем показатели товарооборота.
"Товарооборот — величина изменчивая. А инвестиционное сотрудничество – это более глубокий уровень сотрудничества и вложение в будущее", — считает Грозин.
Строительство АЭС, модернизация оборонно-промышленного комплекса, геологоразведка — эти и другие проекты требуют инвестиционного сопровождения, которое может обеспечить Россия.
Отвечая на вопрос о дальнейших зарубежных визитах Мирзиёева, спикер напомнил, что главу государства ждут в Нур-Султане и Сеуле до конца года. Это озвучено на высшем уровне и Казахстаном, и Южной Кореей.
"У Шавката Миромоновича нет времени на "визиты вежливости", он ездит в другие государства только по делу".
Андрей Грозин
Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ
Подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>