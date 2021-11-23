https://uz.sputniknews.ru/20211123/pochemu-vizit-mirziyoeva-v-moskvu-vyzval-razdrajenie-zapada---ekspert-21491057.html

Почему визит Мирзиёева в Москву вызвал раздражение Запада — эксперт

Почему визит Мирзиёева в Москву вызвал раздражение Запада — эксперт

Президенты решили "широкий круг проблем" на встрече и подписали в плановом порядке ранее подготовленные и утвержденные документы по сотрудничеству.

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владимир путин

шавкат мирзиёев

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Почему Запад испугался углубления отношений России и Узбекистана, корреспондент Sputnik узнала у кандидата исторических наук, руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина.Что принесет узбекистанцам второй визит Мирзиёева в Москву? Почему визит главы Узбекистана в Россию вызвал раздражение Запада? Куда планируется следующий визит лидера республики? На эти и другие вопросы ищите ответы в материале и видео Sputnik Узбекистан.Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин выступили за усиление координации в ООН по теме управления Интернетом, обсудили проблемы стабильности в регионе Центральной Азии и вопросы национальной безопасности двух стран. Речь также шла о противодействии пандемии коронавируса и сохранении памяти подвига советского народа в годы ВОВ.Андрей Грозин отметил, что президенты решили "широкий круг проблем" на встрече и подписали в плановом порядке ранее подготовленные и утвержденные документы по сотрудничеству.Также важна оптимизация инвестиционного партнерства между Москвой и Ташкентом. Спикер пояснил, почему инвестиционные связи находятся в большем приоритете внимания двух стран, чем показатели товарооборота."Товарооборот — величина изменчивая. А инвестиционное сотрудничество – это более глубокий уровень сотрудничества и вложение в будущее", — считает Грозин.Строительство АЭС, модернизация оборонно-промышленного комплекса, геологоразведка — эти и другие проекты требуют инвестиционного сопровождения, которое может обеспечить Россия.Отвечая на вопрос о дальнейших зарубежных визитах Мирзиёева, спикер напомнил, что главу государства ждут в Нур-Султане и Сеуле до конца года. Это озвучено на высшем уровне и Казахстаном, и Южной Кореей.Подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>

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Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

владимир путин, шавкат мирзиёев, визит, интервью, запад, видео