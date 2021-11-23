https://uz.sputniknews.ru/20211123/pod-tashkentom-zaderjany-ekstremisty--oni-planirovali-uexat-v-siriyu-21489043.html
Под Ташкентом задержаны экстремисты – они планировали уехать в Сирию
Под Ташкентом задержаны экстремисты – они планировали уехать в Сирию
Подозреваемые распространяли материалы выступлений лидеров экстремистов.
2021-11-23T19:44+0500
2021-11-23T19:44+0500
2021-11-23T20:12+0500
общество
ташкентская область
борьба с экстремизмом
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Правоохранители задержали под Ташкентом предполагаемых сторонников террористического движения "Катиба Таухид валь-Джихад"*, передает пресс-служба областного УВД.По данным силового ведомства, подозреваемые распространяли материалы выступлений лидеров экстремистов. Также они планировали отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов. Сколько человек было задержано в ходе проведенной спецоперации не сообщается. Против них возбудили уголовное дело. *– террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и в ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/ispoved-ekstremista-pomilovannyy-mirziyoevym-buxarets-rasskazal-o-gorkom-uroke-jizni-20779351.html
ташкентская область
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ташкентская область, борьба с экстремизмом, гувд ташкента
Под Ташкентом задержаны экстремисты – они планировали уехать в Сирию
19:44 23.11.2021 (обновлено: 20:12 23.11.2021)
Подозреваемые распространяли материалы выступлений лидеров экстремистов. Также они планировали отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik.
Правоохранители задержали под Ташкентом предполагаемых сторонников террористического движения "Катиба Таухид валь-Джихад"*, передает
пресс-служба областного УВД.
По данным силового ведомства, подозреваемые распространяли материалы выступлений лидеров экстремистов. Также они планировали отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов.
Сколько человек было задержано в ходе проведенной спецоперации не сообщается. Против них возбудили уголовное дело.
*– террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и в ряде других стран.