https://uz.sputniknews.ru/20211123/uzbekistan-s-25-noyabrya-snimet-zapret-na-charternye-polety-ifly-airlines-21483002.html

Узбекистан с 25 ноября снимет запрет на чартерные полеты iFly Airlines

Узбекистан с 25 ноября снимет запрет на чартерные полеты iFly Airlines

Запрет на полеты авиаперевозчика ввели в начале ноября из-за ситуации с несуществующими рейсами в города России.

2021-11-23T16:14+0500

2021-11-23T16:14+0500

2021-11-23T16:16+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Агентство "Узавиация" снимает временный запрет на полеты российской авиакомпании iFly Airlines.Ограничения будут отменены с 25 ноября. Напомним, что запрет был введен в начале месяца из-за ситуации с несуществующими рейсами в города России. Частные компании в Узбекистане продавали билеты на чартерные рейсы iFly Airlines из городов республики в Москву и Санкт-Петербург, которых не было в расписании.С 9 ноября "Узавиация" запретила полеты российской авиакомпании до исправления выявленных нарушений. Сообщалось, что перевозчик организовал продажу авиабилетов на чартеры без разрешения узбекских авиавластей.Он уточнил, что iFly возобновит рейсы из Москвы в узбекские города Навои, Наманган и Ургенч.Пока российская авиакомпания в настоящий момент летает в Узбекистан только на чартерной основе.Ранее в Министерстве транспорта Узбекистана сообщили, какие российские авиакомпании будут летать зимой из России на регулярной основе.

https://uz.sputniknews.ru/20211123/utverjden-zimniy-grafik-regulyarnyx-reysov-mejdu-rossiey-i-uzbekistanom-21473240.html

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