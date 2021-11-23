Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211123/uzbekistantsy-nachnut-sotrudnichat-s-kompaniey-marka-tsukerberga-21473668.html
Узбекистанцы начнут сотрудничать с компанией Марка Цукерберга
Узбекистанцы начнут сотрудничать с компанией Марка Цукерберга
Что именно свяжет техногиганта Meta (бывший Facebook) и республику, читайте в материале.
2021-11-23T09:10+0500
2021-11-23T09:16+0500
общество
узбекистан
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/17/21473711_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dcaa3be403adb1b42b368c446f1970e6.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан активно ведет переговоры с компанией Марка Цукерберга, которая недавно была переименована с Facebook на Meta.Накануне председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов провел онлайн-встречу с руководителем отдела госполитики Китая, Монголии и стран Центральной Азии компании Meta Джорджем Ченом.Стороны подписали меморандум о сотрудничестве между фондом и компанией Meta, а также разработали совместный план действий на 2022 год.О чем именно договорились Узбекистан и MetaУчастники встречи договорились верифицировать страницы СМИ, госорганов и официальных лиц Узбекистана.Кроме того, планируется проводить совместные образовательные курсы для представителей дипкорпуса, пресс-секретарей госорганов, журналистов и блогеров, посвященные созданию и управлению контентом, борьбе с дезинформацией.Алламжонов и Чен не обошли стороной в том числе молодежь: для юных узбекистанцев организуют специальные тренинги по цифровой грамотности в области кибербезопасности.Молодым людям расскажут, как максимально использовать инструменты, предлагаемые платформами социальных сетей.
https://uz.sputniknews.ru/20211029/facebook-smenil-nazvanie-na-meta-21145244.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/17/21473711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0aee1a7e235ae3065f763f7502e76aa0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, facebook

Узбекистанцы начнут сотрудничать с компанией Марка Цукерберга

09:10 23.11.2021 (обновлено: 09:16 23.11.2021)
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Что именно свяжет компанию Meta (бывшая Facebook) и республику, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан активно ведет переговоры с компанией Марка Цукерберга, которая недавно была переименована с Facebook на Meta.
Накануне председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов провел онлайн-встречу с руководителем отдела госполитики Китая, Монголии и стран Центральной Азии компании Meta Джорджем Ченом.
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве между фондом и компанией Meta, а также разработали совместный план действий на 2022 год.

О чем именно договорились Узбекистан и Meta

Участники встречи договорились верифицировать страницы СМИ, госорганов и официальных лиц Узбекистана.
Кроме того, планируется проводить совместные образовательные курсы для представителей дипкорпуса, пресс-секретарей госорганов, журналистов и блогеров, посвященные созданию и управлению контентом, борьбе с дезинформацией.
Алламжонов и Чен не обошли стороной в том числе молодежь: для юных узбекистанцев организуют специальные тренинги по цифровой грамотности в области кибербезопасности.
Молодым людям расскажут, как максимально использовать инструменты, предлагаемые платформами социальных сетей.
Логотип Facebook на клавиатуре - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
В мире
Facebook сменил название на Meta
29 октября, 09:58
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:10Узбекистанцы начнут сотрудничать с компанией Марка Цукерберга
08:45Как изменился уровень преступности в России среди мигрантов в 2021 году
08:24Утвержден зимний график регулярных рейсов между Россией и Узбекистаном
07:30Врач дала советы, как подготовить организм к холодной погоде
07:00Найден способ блокирования депрессии и стресса
ВчераДзадзики под "Сиртаки": что едят греки и почему это полезно
Вчера"Газпром" уведомил Кишинев, что остановит поставки газа - сроки
ВчераУченые раскрыли оптимальную диету для похудения
ВчераГенеральный план Ташкента будет разработан к концу 2022 года
ВчераЭксперт рассказал, как заработать на продаже авто
ВчераЭксперт объяснил, в каком случае посла США следует отправить домой
ВчераПроект "анти-Россия": почему в Латвии запрещают георгиевские ленты
ВчераВ Ташкенте провели квест по событиям Великой Отечественной войны
ВчераАмериканская деревня заявила о непризнании Путина
ВчераСтуденты узбекских вузов смогут пересдавать госэкзамены два раза в год
ВчераНа стройплощадках Московской области появятся общежития для мигрантов
ВчераМинобороны Узбекистана и Казахстана продолжат военный диалог
ВчераСколько денег переведут узбекские мигранты в 2021 году — отчет
ВчераТашкент расширяется: сколько земель перешло из области в столицу
ВчераУзбекистан вернул в Иран и Пакистан тонны опасного картофеля