https://uz.sputniknews.ru/20211123/uzbekistantsy-nachnut-sotrudnichat-s-kompaniey-marka-tsukerberga-21473668.html
Узбекистанцы начнут сотрудничать с компанией Марка Цукерберга
Узбекистанцы начнут сотрудничать с компанией Марка Цукерберга
Что именно свяжет техногиганта Meta (бывший Facebook) и республику, читайте в материале.
2021-11-23T09:10+0500
2021-11-23T09:10+0500
2021-11-23T09:16+0500
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан активно ведет переговоры с компанией Марка Цукерберга, которая недавно была переименована с Facebook на Meta.Накануне председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов провел онлайн-встречу с руководителем отдела госполитики Китая, Монголии и стран Центральной Азии компании Meta Джорджем Ченом.Стороны подписали меморандум о сотрудничестве между фондом и компанией Meta, а также разработали совместный план действий на 2022 год.О чем именно договорились Узбекистан и MetaУчастники встречи договорились верифицировать страницы СМИ, госорганов и официальных лиц Узбекистана.Кроме того, планируется проводить совместные образовательные курсы для представителей дипкорпуса, пресс-секретарей госорганов, журналистов и блогеров, посвященные созданию и управлению контентом, борьбе с дезинформацией.Алламжонов и Чен не обошли стороной в том числе молодежь: для юных узбекистанцев организуют специальные тренинги по цифровой грамотности в области кибербезопасности.Молодым людям расскажут, как максимально использовать инструменты, предлагаемые платформами социальных сетей.
https://uz.sputniknews.ru/20211029/facebook-smenil-nazvanie-na-meta-21145244.html
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Узбекистанцы начнут сотрудничать с компанией Марка Цукерберга
09:10 23.11.2021 (обновлено: 09:16 23.11.2021)
Что именно свяжет компанию Meta (бывшая Facebook) и республику, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан активно ведет переговоры с компанией Марка Цукерберга, которая недавно была переименована с Facebook на Meta.
Накануне председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов провел онлайн-встречу с руководителем отдела госполитики Китая, Монголии и стран Центральной Азии компании Meta Джорджем Ченом.
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве между фондом и компанией Meta, а также разработали совместный план действий на 2022 год.
О чем именно договорились Узбекистан и Meta
Участники встречи договорились верифицировать страницы СМИ, госорганов и официальных лиц Узбекистана.
Кроме того, планируется проводить совместные образовательные курсы для представителей дипкорпуса, пресс-секретарей госорганов, журналистов и блогеров, посвященные созданию и управлению контентом, борьбе с дезинформацией.
Алламжонов и Чен не обошли стороной в том числе молодежь: для юных узбекистанцев организуют специальные тренинги по цифровой грамотности в области кибербезопасности.
Молодым людям расскажут
, как максимально использовать инструменты, предлагаемые платформами социальных сетей.